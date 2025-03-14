"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД
07:33 14.03.2025 (обновлено: 07:45 14.03.2025)
© ИД России / TelegramМария Захарова
© ИД России / Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в итальянский МИД, передает газета "Известия"
"Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали... Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам", - заявила она.
Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье.
Накануне Захарова назвала враньем и фейком заявления президента республики Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни позднее заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес Маттареллы со стороны Захаровой.
Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".
В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные.
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