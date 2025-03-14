"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД - 14.03.2025 Украина.ру
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"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД
"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД - 14.03.2025 Украина.ру
"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в итальянский МИД, передает газета "Известия"
2025-03-14T07:33
2025-03-14T07:45
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"Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали... Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам", - заявила она.Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье.Накануне Захарова назвала враньем и фейком заявления президента республики Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни позднее заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес Маттареллы со стороны Захаровой.Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные.Подробнее о призывах Москвы к благоразумию в вопросах ядерного оружия - в материале Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами на сайте Украина.ру.
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новости, россия, италия, европа, сергей лавров, мария захарова, мид рф
Новости, Россия, Италия, Европа, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД РФ

"Привлекли внимание к своим проблемам": Захарова раскритиковала власти Италии за вызов посла РФ в МИД

07:33 14.03.2025 (обновлено: 07:45 14.03.2025)
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© ИД России / Telegram
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в итальянский МИД, передает газета "Известия"
"Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали... Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам", - заявила она.
Итальянская сторона, по ее словам, реагирует подобным образом, так как представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье.
Накануне Захарова назвала враньем и фейком заявления президента республики Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни позднее заявил, что дал указание вызвать в ведомство посла России в Риме в связи с критикой в адрес Маттареллы со стороны Захаровой.
Ранее президент Италии, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами".
В начале февраля Маттарелла в ходе лекции в университете Марселя провел параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Захарова назвала слова главы итальянского государства оскорбительными, охарактеризовала их как "кощунственные измышления", возмутительные и откровенно ложные.
Подробнее о призывах Москвы к благоразумию в вопросах ядерного оружия - в материале Лавров выразил обеспокоенность угрозами США о возможности обмена ядерными ударами на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияИталияЕвропаСергей ЛавровМария ЗахароваМИД РФ
 
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