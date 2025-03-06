https://ukraina.ru/20250306/1061585531.html

Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует - 06.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

Голодная стая из Евросоюза, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и собственных народов. Адекватный подход к разрешению конфликта на Украине для истеблишмента Европы неприемлем, он не допустит падения русофобского морока.

2025-03-06T13:03

2025-03-06T13:03

2025-03-06T13:06

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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил с обращением, в котором заявил, что соберёт в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".Ранее, 4 марта, президент США Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом, в которой отметил, что Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.— Дмитрий Анатольевич, Макрон выступил с речью перед нацией, а ранее им было заявлено, что Евросоюз проведет внеочередной саммит 6 марта, где рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи и обсудит вопрос создания архитектуры европейской безопасности. Означает ли такая активность Макрона, что он хочет представить себя лидером Европы и дает ответ Трампу от имени Европы?— Макрон с французской непосредственностью начал рисовать симпатичные картины атомного сдерживания, за которыми видится перспектива ядерных торнадо в Европе. Было бы забавно наблюдать, как наплевавший на свою страну беззаботный вечный мальчик размахивает ядерной дубинкой, но за его спиной стоят генералы и промышленники. Первые не находят себе места после утраты Африки, вторые пристрастились к барышам на производстве вооружений для разгоревшейся войны — это внутренний контекст.Что же до внешней политики и амбиций стать всеевропейским лидером, то французу придётся вставать в очередь за столь же безответственными поляками и "прибалтийскими тиграми". При этом, вся эта голодная стая, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и постепенным обнищанием собственных народов.— А что вы можете сказать о речи другого лидера — Трампа? Что, на ваш взгляд, осталось незамеченным нами в его посылах, что важно отметить?— Некоторые аналитики принялись пунктуально разоблачать каждый фейк в речи Дональда Трампа. В результате они выдали на-гора целые фолианты вместо публицистических статей. Только публика, увы, не способна прочесть эти длинные, перегруженные фактами научные труды. Получается, здравый смысл и аналитический подход не работают против эмоционально заряженных шоу Трампа, в которых каждое слово оказывается если не прямой ложью, то хоть лёгоньким перевиранием.Классическое рациональное восприятие месседжей ответственного лица не работает в случае нынешнего американского президента, как и попытки заставить его отвечать за свои слова. Невозможно делать выводы и прогнозы, опираясь на речи человека, который заявляет, что остановит войну за один день, за два месяца, война никогда не закончится и при этом ничуть не смущается явной лжи, явного противоречия, очевидной несовместимости этих тезисов.Как в быту, в жизни вы отнесётесь к человеку, который легко, откажется от своих слов: "Разве я это говорил? Не могу поверить, что я это сказал". Если это ваш пожилой родственник, то, наверное, вы ужаснётесь признаку явной деменции. Если это ваш партнёр по бизнесу или коллега, то с возмущением прижмёте наглого лжеца к стенке и потребуете признать неправоту. Если же это ваш начальник, то, вероятно, есть смысл задуматься об увольнении, чтобы не стать заложником решений самодура-маразматика.Но что делать, если это говорит президент США? А он именно в этих словах отказался от ранее озвученного тезиса о том, что Зеленский диктатор. Поскольку поймать на слове, твёрдо указать на лживость и потребовать хотя бы слегка контролировать язык невозможно, что остаётся — подумывать об увольнении с планеты? Срочно искать хорошего психиатра?Собственно, эти вопросы и встали перед теми конгрессменами, которые "не в доле". Остальные — "рыбаки", они смотрят, как Трамп мутит воду и уже готовы ловить рыбу в мутной воде.— Москва заявила, что поддерживает желание Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Но не понимает, как он может это сделать, если сам принял закон, запрещающий всем вести переговоры с Россией о мире. Что в такой ситуации будет делать Зеленский?— Держаться за власть. И, похоже, профессиональный лицедей очень шустро перенимает манеру Трампа непринуждённо менять риторику на противоположную. Беда в том, что если слова на поверку ничего не стоят, то обесцениваются и любые переговоры.Но это — публичная сторона вопроса, верхушка айсберга. В непубличной сфере всё гораздо напряженнее и серьезнее. Там, под пеной пустобайства на потеху публике, и слова, и договорённости имеют конкретную цену. Будут достигнуты консенсусы, и Зеленский бодро оформит их словесными бантиками. Благо, теперь уже ему не нужно быть логичным и последовательным, тренд другой.— Какой план мира по Украине сейчас приемлем для Европы? Это мир против России и за сохранение русофобского режима на Украине? Какие есть варианты?— Самый фантастический вариант, которого европейские политиканы не допустят, — это просветление, падение русофобского морока. Представьте, что на очередном саммите кто-то произносит каноническое "А король-то голый!", и пелена падает с глаз. Нагромождения образов, порождённых больной фантазией, распадаются, открывая действительность: а Россия-то не агрессивна! А Россия-то не требует ничего невозможного или деструктивного. Россия хочет минимально необходимого — собственной безопасности.Значит, не нужны ни войны, ни гонка вооружений. Россия готова на кооперацию, на взаимовыгодное сотрудничество. Ну, так не нужно загонять её в угол, тем более, что этот угол — одна восьмая часть суши. Не нужно выстраивать натовские батальоны у границ России, не нужно пытаться удушить санкциями — этот подход доказал свою бессмысленность.Увы, разумный сценарий сегодня воспринимается как сказочный. Адекватный подход для истеблишмента Европы неприемлем, он лишит паразитов возможности паразитировать.Пусть европейские политики не обижаются, что я называю их паразитами, эта аллегория весьма точно описывает происходящее. В животном мире паразиты очень часто управляют высшими существами. Волк, например, считается санитаром леса, поедающим больных и ослабленных животных. А на самом деле паразит, которому для размножения необходимо попасть в тело волка, замедляет бег промежуточного носителя, лося. И лось погибнет, чтобы паразит продолжил своё существование и свой род. Точно так же и евроэлиты ведут себя по отношению к своим народам — гельминты, да и только.Но пока они у власти, пока они определяют стратегию и тактику Европы, любой мир окажется лишь перемирием, под предлогом которого стайка ненасытных паразитов постарается пополнить свои карманы.— В США и Европе события сменяют друг друга с молниеносной скоростью. Россия же пока что лишь наблюдает за всем этим цирком. Или такое впечатление обманчиво? Что происходит у нас за кулисами?— Уже говорил, что российская дипломатия ведёт титаническую, но незаметную работу. Пока блондин из "Один дома" и беспорточный пианист выкидывают свои номера, умные и расчётливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе.Но всё непросто, лёгких решений нет. Каждый шаг требует ювелирной или даже хирургической точности. Не всё получается. Но работа идёт. Так что Россия не наблюдает, Россия действует.Суеты же с нашей стороны не наблюдается по одной простой причине: концептуально наша позиция не меняется, Россия требует только собственной безопасности и ничего более.Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт, а переговорная позиция Украины теперь нулевая. Об этом в интервью Анны Черкасовой с американистом Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250305/1061571574.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, европа, украина, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, переговоры, русофобия, речь