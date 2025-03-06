Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
13:03 06.03.2025 (обновлено: 13:06 06.03.2025)
Голодная стая из Евросоюза, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и собственных народов. Адекватный подход к разрешению конфликта на Украине для истеблишмента Европы неприемлем, он не допустит падения русофобского морока.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил с обращением, в котором заявил, что соберёт в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".
Ранее, 4 марта, президент США Дональд Трамп выступил с речью перед Конгрессом, в которой отметил, что Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
— Дмитрий Анатольевич, Макрон выступил с речью перед нацией, а ранее им было заявлено, что Евросоюз проведет внеочередной саммит 6 марта, где рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи и обсудит вопрос создания архитектуры европейской безопасности. Означает ли такая активность Макрона, что он хочет представить себя лидером Европы и дает ответ Трампу от имени Европы?
— Макрон с французской непосредственностью начал рисовать симпатичные картины атомного сдерживания, за которыми видится перспектива ядерных торнадо в Европе.
Было бы забавно наблюдать, как наплевавший на свою страну беззаботный вечный мальчик размахивает ядерной дубинкой, но за его спиной стоят генералы и промышленники. Первые не находят себе места после утраты Африки, вторые пристрастились к барышам на производстве вооружений для разгоревшейся войны — это внутренний контекст.
Что же до внешней политики и амбиций стать всеевропейским лидером, то французу придётся вставать в очередь за столь же безответственными поляками и "прибалтийскими тиграми". При этом, вся эта голодная стая, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и постепенным обнищанием собственных народов.
— А что вы можете сказать о речи другого лидера — Трампа? Что, на ваш взгляд, осталось незамеченным нами в его посылах, что важно отметить?
— Некоторые аналитики принялись пунктуально разоблачать каждый фейк в речи Дональда Трампа. В результате они выдали на-гора целые фолианты вместо публицистических статей. Только публика, увы, не способна прочесть эти длинные, перегруженные фактами научные труды.
Получается, здравый смысл и аналитический подход не работают против эмоционально заряженных шоу Трампа, в которых каждое слово оказывается если не прямой ложью, то хоть лёгоньким перевиранием.
Классическое рациональное восприятие месседжей ответственного лица не работает в случае нынешнего американского президента, как и попытки заставить его отвечать за свои слова. Невозможно делать выводы и прогнозы, опираясь на речи человека, который заявляет, что остановит войну за один день, за два месяца, война никогда не закончится и при этом ничуть не смущается явной лжи, явного противоречия, очевидной несовместимости этих тезисов.
Как в быту, в жизни вы отнесётесь к человеку, который легко, откажется от своих слов: "Разве я это говорил? Не могу поверить, что я это сказал".
Если это ваш пожилой родственник, то, наверное, вы ужаснётесь признаку явной деменции. Если это ваш партнёр по бизнесу или коллега, то с возмущением прижмёте наглого лжеца к стенке и потребуете признать неправоту. Если же это ваш начальник, то, вероятно, есть смысл задуматься об увольнении, чтобы не стать заложником решений самодура-маразматика.
Но что делать, если это говорит президент США? А он именно в этих словах отказался от ранее озвученного тезиса о том, что Зеленский диктатор. Поскольку поймать на слове, твёрдо указать на лживость и потребовать хотя бы слегка контролировать язык невозможно, что остаётся — подумывать об увольнении с планеты? Срочно искать хорошего психиатра?
Собственно, эти вопросы и встали перед теми конгрессменами, которые "не в доле". Остальные — "рыбаки", они смотрят, как Трамп мутит воду и уже готовы ловить рыбу в мутной воде.
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— Москва заявила, что поддерживает желание Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Но не понимает, как он может это сделать, если сам принял закон, запрещающий всем вести переговоры с Россией о мире. Что в такой ситуации будет делать Зеленский?
— Держаться за власть. И, похоже, профессиональный лицедей очень шустро перенимает манеру Трампа непринуждённо менять риторику на противоположную. Беда в том, что если слова на поверку ничего не стоят, то обесцениваются и любые переговоры.
Но это — публичная сторона вопроса, верхушка айсберга. В непубличной сфере всё гораздо напряженнее и серьезнее. Там, под пеной пустобайства на потеху публике, и слова, и договорённости имеют конкретную цену. Будут достигнуты консенсусы, и Зеленский бодро оформит их словесными бантиками. Благо, теперь уже ему не нужно быть логичным и последовательным, тренд другой.
— Какой план мира по Украине сейчас приемлем для Европы? Это мир против России и за сохранение русофобского режима на Украине? Какие есть варианты?
— Самый фантастический вариант, которого европейские политиканы не допустят, — это просветление, падение русофобского морока.
Представьте, что на очередном саммите кто-то произносит каноническое "А король-то голый!", и пелена падает с глаз. Нагромождения образов, порождённых больной фантазией, распадаются, открывая действительность: а Россия-то не агрессивна! А Россия-то не требует ничего невозможного или деструктивного. Россия хочет минимально необходимого — собственной безопасности.
Значит, не нужны ни войны, ни гонка вооружений. Россия готова на кооперацию, на взаимовыгодное сотрудничество. Ну, так не нужно загонять её в угол, тем более, что этот угол — одна восьмая часть суши. Не нужно выстраивать натовские батальоны у границ России, не нужно пытаться удушить санкциями — этот подход доказал свою бессмысленность.
Увы, разумный сценарий сегодня воспринимается как сказочный. Адекватный подход для истеблишмента Европы неприемлем, он лишит паразитов возможности паразитировать.
Пусть европейские политики не обижаются, что я называю их паразитами, эта аллегория весьма точно описывает происходящее.
В животном мире паразиты очень часто управляют высшими существами. Волк, например, считается санитаром леса, поедающим больных и ослабленных животных. А на самом деле паразит, которому для размножения необходимо попасть в тело волка, замедляет бег промежуточного носителя, лося. И лось погибнет, чтобы паразит продолжил своё существование и свой род.
Точно так же и евроэлиты ведут себя по отношению к своим народам — гельминты, да и только.
Но пока они у власти, пока они определяют стратегию и тактику Европы, любой мир окажется лишь перемирием, под предлогом которого стайка ненасытных паразитов постарается пополнить свои карманы.
Вчера, 23:44Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игройМакрон добивается того, чтобы Франция и Великобритания участвовали в переговорных процессах по поводу дипломатического решения украинского конфликта, чтобы не дать возможности Трампу напрямую с Россией организовать мирное соглашение.
— В США и Европе события сменяют друг друга с молниеносной скоростью. Россия же пока что лишь наблюдает за всем этим цирком. Или такое впечатление обманчиво? Что происходит у нас за кулисами?
— Уже говорил, что российская дипломатия ведёт титаническую, но незаметную работу. Пока блондин из "Один дома" и беспорточный пианист выкидывают свои номера, умные и расчётливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе.
Но всё непросто, лёгких решений нет. Каждый шаг требует ювелирной или даже хирургической точности. Не всё получается. Но работа идёт. Так что Россия не наблюдает, Россия действует.
Суеты же с нашей стороны не наблюдается по одной простой причине: концептуально наша позиция не меняется, Россия требует только собственной безопасности и ничего более.
Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт, а переговорная позиция Украины теперь нулевая. Об этом в интервью Анны Черкасовой с американистом Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено.