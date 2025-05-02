Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру
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Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру
Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
Подразделения российской группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в ДНР, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T15:36
2025-05-02T15:36
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В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая.При этом было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны украинской армии.Значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области Актуальное интервью на эту тему: Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
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новости, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, потери всу, потери всу на сегодня, сводки сво, сводка боевых действий на украине
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Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих

15:36 02.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения российской группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в ДНР, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая.
При этом было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны украинской армии.
"Противник потерял свыше 1630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
Актуальное интервью на эту тему: Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
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