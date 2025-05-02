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Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих

Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру

Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих

Подразделения российской группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в ДНР, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-02T15:36

2025-05-02T15:36

2025-05-02T15:36

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В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая.При этом было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны украинской армии.Значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области Актуальное интервью на эту тему: Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день

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