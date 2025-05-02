Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Подразделения российской группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в ДНР, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая.
При этом было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны украинской армии.
"Противник потерял свыше 1630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
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