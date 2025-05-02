Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни" - 02.05.2025 Украина.ру
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Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни" - 02.05.2025 Украина.ру
Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
В очередную годовщину трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходили возлагать цветы на Куликово поле. Об этом сообщает издание Страна.ua
2025-05-02T18:42
2025-05-02T18:42
новости
одесса
одесская хатынь
одесситы
обстановка в одессе
траур
антимайдан
2 мая 2014 года
украина
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Издание опубликовало подборку фотографий с жителями города, пришедшими с цветами по траурному поводу к Дому профсоюзов на Куликово поле."При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта. По площади ходит полиция диалога, а также полицейские с автоматами. Один полицейский прошел с антидроновым ружьем", - сказано в комментарии к подборке фотографий.Позже издание сообщило, что на месте драматических событий спустя 11 лет не обошлось без кровопролития."На Куликовом поле в Одессе мужчина бросался с ножом на полицию, которая патрулирует там по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов, сообщают местные паблики. Он ранил полицейского и ему прострелили обе ноги", - сказано в публикации.Церемонии возложения цветов в память о жертвах "Одесской Хатыни" состоялись 2 мая в Белоруссии. Подробности в публикации Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни" Также о произошедшей 11 лет назад напомнили правительство ДНР и глава ДНР. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы. Подробности в публикации Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
https://ukraina.ru/20250315/1061797104.html
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новости, одесса, одесская хатынь, одесситы, обстановка в одессе, траур, антимайдан, 2 мая 2014 года, украина
Новости, Одесса, Одесская Хатынь, одесситы, обстановка в Одессе, траур, антимайдан, 2 мая 2014 года, Украина

Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"

18:42 02.05.2025
 
11-я годовщина трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе
11-я годовщина трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе
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В очередную годовщину трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходили возлагать цветы на Куликово поле. Об этом сообщает издание Страна.ua
Издание опубликовало подборку фотографий с жителями города, пришедшими с цветами по траурному поводу к Дому профсоюзов на Куликово поле.
"При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта. По площади ходит полиция диалога, а также полицейские с автоматами. Один полицейский прошел с антидроновым ружьем", - сказано в комментарии к подборке фотографий.
Позже издание сообщило, что на месте драматических событий спустя 11 лет не обошлось без кровопролития.
"На Куликовом поле в Одессе мужчина бросался с ножом на полицию, которая патрулирует там по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов, сообщают местные паблики. Он ранил полицейского и ему прострелили обе ноги", - сказано в публикации.
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
15 марта, 11:22
Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробностиВ четверг 13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наконец-то вынес вердикт относительно бойни в Одессе 2 мая 2014 года, устроенной украинскими националистами. Тогда погибли 48 человек. Еще 250 получили ранения. Многих из погибших на камеру добивали участники Евромайдана.
Церемонии возложения цветов в память о жертвах "Одесской Хатыни" состоялись 2 мая в Белоруссии. Подробности в публикации Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"
Также о произошедшей 11 лет назад напомнили правительство ДНР и глава ДНР. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы. Подробности в публикации Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
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18:42Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
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