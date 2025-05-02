Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
11-я годовщина трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе
В очередную годовщину трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходили возлагать цветы на Куликово поле. Об этом сообщает издание Страна.ua
Издание опубликовало подборку фотографий с жителями города, пришедшими с цветами по траурному поводу к Дому профсоюзов на Куликово поле.
"При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта. По площади ходит полиция диалога, а также полицейские с автоматами. Один полицейский прошел с антидроновым ружьем", - сказано в комментарии к подборке фотографий.
Позже издание сообщило, что на месте драматических событий спустя 11 лет не обошлось без кровопролития.
"На Куликовом поле в Одессе мужчина бросался с ножом на полицию, которая патрулирует там по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов, сообщают местные паблики. Он ранил полицейского и ему прострелили обе ноги", - сказано в публикации.
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