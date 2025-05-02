https://ukraina.ru/20250502/odessity-prinesli-tsvety-v-pamyat-o-zhertvakh-odesskoy-khatyni-1062902590.html

Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"

Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни" - 02.05.2025 Украина.ру

Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"

В очередную годовщину трагический событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходили возлагать цветы на Куликово поле. Об этом сообщает издание Страна.ua

2025-05-02T18:42

2025-05-02T18:42

2025-05-02T18:42

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антимайдан

2 мая 2014 года

украина

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Издание опубликовало подборку фотографий с жителями города, пришедшими с цветами по траурному поводу к Дому профсоюзов на Куликово поле."При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта. По площади ходит полиция диалога, а также полицейские с автоматами. Один полицейский прошел с антидроновым ружьем", - сказано в комментарии к подборке фотографий.Позже издание сообщило, что на месте драматических событий спустя 11 лет не обошлось без кровопролития."На Куликовом поле в Одессе мужчина бросался с ножом на полицию, которая патрулирует там по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов, сообщают местные паблики. Он ранил полицейского и ему прострелили обе ноги", - сказано в публикации.Церемонии возложения цветов в память о жертвах "Одесской Хатыни" состоялись 2 мая в Белоруссии. Подробности в публикации Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни" Также о произошедшей 11 лет назад напомнили правительство ДНР и глава ДНР. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы. Подробности в публикации Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны

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новости, одесса, одесская хатынь, одесситы, обстановка в одессе, траур, антимайдан, 2 мая 2014 года, украина