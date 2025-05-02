https://ukraina.ru/20250502/glava-dnr-napomnil-o-zhertvakh-zhestokosti-i-politicheskoy-nenavisti-2-maya-v-odesse-1062898237.html

Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе

Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе - 02.05.2025 Украина.ру

Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе

Жертвами жестокости и политической ненависти стали погибшие 2 мая в Одессе мирные жители – противники государственного переворота на Украине. Об этом 2 мая напомнил официальный канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

2025-05-02T12:30

2025-05-02T12:30

2025-05-02T12:30

новости

донецкая народная республика

одесса

украина

денис пушилин

2 мая 2014 года

одесская хатынь

госпереворот

бывший ссср

днр

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"Прошло уже 11 лет со дня страшной трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день украинские радикалы подожгли здание Дома профсоюзов, в котором прятались обычные мирные граждане – противники государственного переворота в Киеве", - сказано в публикации главы народной республики.По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы.В заявлении также отмечено, что для жителей Донбасса это преступление явилось еще одной причиной объединения, создания Донецкой Народной Республики и выбора пути воссоединения с Россией."Вечная память погибшим", - сказано в публикации главы ДНР.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны

донецкая народная республика

одесса

украина

одесская хатынь

бывший ссср

днр

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