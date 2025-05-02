Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе - 02.05.2025 Украина.ру
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Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе - 02.05.2025 Украина.ру
Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
Жертвами жестокости и политической ненависти стали погибшие 2 мая в Одессе мирные жители – противники государственного переворота на Украине. Об этом 2 мая напомнил официальный канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина
2025-05-02T12:30
2025-05-02T12:30
новости
донецкая народная республика
одесса
украина
денис пушилин
2 мая 2014 года
одесская хатынь
госпереворот
бывший ссср
днр
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"Прошло уже 11 лет со дня страшной трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день украинские радикалы подожгли здание Дома профсоюзов, в котором прятались обычные мирные граждане – противники государственного переворота в Киеве", - сказано в публикации главы народной республики.По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы.В заявлении также отмечено, что для жителей Донбасса это преступление явилось еще одной причиной объединения, создания Донецкой Народной Республики и выбора пути воссоединения с Россией."Вечная память погибшим", - сказано в публикации главы ДНР.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
донецкая народная республика
одесса
украина
одесская хатынь
бывший ссср
днр
донбасс
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Новости
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новости, донецкая народная республика, одесса, украина, денис пушилин, 2 мая 2014 года, одесская хатынь, госпереворот, бывший ссср, днр, новости донбасса, донбасс
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Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе

12:30 02.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Александр Полищук
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Жертвами жестокости и политической ненависти стали погибшие 2 мая в Одессе мирные жители – противники государственного переворота на Украине. Об этом 2 мая напомнил официальный канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина
"Прошло уже 11 лет со дня страшной трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день украинские радикалы подожгли здание Дома профсоюзов, в котором прятались обычные мирные граждане – противники государственного переворота в Киеве", - сказано в публикации главы народной республики.
По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ожоги, огнестрельные и другие травмы.
"Эти люди были безоружны. Они стали жертвами жестокости и политической ненависти. При этом расследование обстоятельств трагедии не было доведено до конца, а виновные так и не понесли ответственности, - напомнил Пушилин. - 2 мая стало одним из поворотных моментов, окончательно открывшим глаза на истинное лицо новой украинской власти".
В заявлении также отмечено, что для жителей Донбасса это преступление явилось еще одной причиной объединения, создания Донецкой Народной Республики и выбора пути воссоединения с Россией.
"Вечная память погибшим", - сказано в публикации главы ДНР.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
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