ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
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ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
Дежурными средствами ПВО России за минувшую ночь уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T12:00
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По данным российского министерства, из уничтоженных ПВО украинских беспилотников 89 были ликвидированы над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области. По одному беспилотнику было уничтожено над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Белгородской областей.Также утром 2 мая официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что ночью было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и ещё несколько морских дронов - в акватории. Подробности в публикации "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробностиНакануне Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
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новости, россия, севастополь, черное море, минобороны, всу, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф
Новости, Россия, Севастополь, Черное море, Минобороны, ВСУ, БПЛА, беспилотники, ПВО, Минобороны РФ

ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ

12:00 02.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурными средствами ПВО России за минувшую ночь уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
По данным российского министерства, из уничтоженных ПВО украинских беспилотников 89 были ликвидированы над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области. По одному беспилотнику было уничтожено над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Белгородской областей.
Также утром 2 мая официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что ночью было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и ещё несколько морских дронов - в акватории. Подробности в публикации "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
Накануне Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
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