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ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ

ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру

ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ

Дежурными средствами ПВО России за минувшую ночь уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-02T12:00

2025-05-02T12:00

2025-05-02T12:00

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По данным российского министерства, из уничтоженных ПВО украинских беспилотников 89 были ликвидированы над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области. По одному беспилотнику было уничтожено над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Белгородской областей.Также утром 2 мая официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что ночью было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и ещё несколько морских дронов - в акватории. Подробности в публикации "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробностиНакануне Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны

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севастополь

черное море

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новости, россия, севастополь, черное море, минобороны, всу, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф