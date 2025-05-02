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ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
Дежурными средствами ПВО России за минувшую ночь уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T12:00
2025-05-02T12:00
2025-05-02T12:00
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По данным российского министерства, из уничтоженных ПВО украинских беспилотников 89 были ликвидированы над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области. По одному беспилотнику было уничтожено над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Белгородской областей.Также утром 2 мая официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что ночью было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и ещё несколько морских дронов - в акватории. Подробности в публикации "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробностиНакануне Расчеты ПВО сбили восемь БПЛА над четырьмя регионами России — Минобороны
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новости, россия, севастополь, черное море, минобороны, всу, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф
Новости, Россия, Севастополь, Черное море, Минобороны, ВСУ, БПЛА, беспилотники, ПВО, Минобороны РФ
ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
Дежурными средствами ПВО России за минувшую ночь уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.