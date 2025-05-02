Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
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Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ
За минувшую неделю подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T18:18
2025-05-02T18:18
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"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны", - сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.Потери ВСУ при этом превысили 600 военнослужащих. Среди потерь учтены также две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть орудий полевой артиллерии и девять складов боеприпасов.Минобороны РФ сообщило также, что на минувшей неделе КС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены плавсредства украинской армии - быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.Общие потери украинской стороны с начала проведения Россией специальной военной операции составили уничтоженными: 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.Актуальное интервью на тему перспектив СВО: Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
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Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ

18:18 02.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Министр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал группировку войск Днепр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За минувшую неделю подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны", - сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.
Потери ВСУ при этом превысили 600 военнослужащих. Среди потерь учтены также две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть орудий полевой артиллерии и девять складов боеприпасов.
Мария Захарова
09:51
Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во ЛьвовеУничтожение мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове является проявлением античеловеческой сущности киевского, холуйства перед Западом. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Минобороны РФ сообщило также, что на минувшей неделе КС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.
Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены плавсредства украинской армии - быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.
Общие потери украинской стороны с начала проведения Россией специальной военной операции составили уничтоженными: 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.
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