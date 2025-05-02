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Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру

Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ

За минувшую неделю подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-02T18:18

2025-05-02T18:18

2025-05-02T18:18

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"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны", - сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.Потери ВСУ при этом превысили 600 военнослужащих. Среди потерь учтены также две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть орудий полевой артиллерии и девять складов боеприпасов.Минобороны РФ сообщило также, что на минувшей неделе КС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотников самолетного типа.Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены плавсредства украинской армии - быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.Общие потери украинской стороны с начала проведения Россией специальной военной операции составили уничтоженными: 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.Актуальное интервью на тему перспектив СВО: Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак

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