https://ukraina.ru/20250502/k-chemu-tochno-ne-gotov-tramp-v-otnosheniyakh-s-zelenskim-i-kak-ponyat-generalnuyu-liniyu-ssha--gasparyan-1062898515.html
К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян - 02.05.2025 Украина.ру
К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему у Трампа прагматичная позиция по отношению к конфликту на... Украина.ру, 02.05.2025
2025-05-02T12:56
2025-05-02T12:56
2025-05-02T12:56
видео
сша
россия
украина
дональд трамп
армен гаспарян
владимир зеленский
общественная палата
сво
кит келлог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/02/1062898393_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_d7c34ad9431bd0e45f020289c667686a.jpg
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему у Трампа прагматичная позиция по отношению к конфликту на Украине и для чего президенту США нужен "Змей Горыныч" в виде Рубио, Келлога и Уиткоффа. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/02/1062898393_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_62ec70d3820c9bddd4aa94fad6367ad7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, россия, украина, дональд трамп, армен гаспарян, владимир зеленский, общественная палата, сво, кит келлог, марко рубио, стив уиткофф, переговоры, переговоры по украине 2025, международные отношения, видео
Видео, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Армен Гаспарян, Владимир Зеленский, общественная палата, СВО, Кит Келлог, Марко Рубио, Стив Уиткофф, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения