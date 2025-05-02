https://ukraina.ru/20250502/k-chemu-tochno-ne-gotov-tramp-v-otnosheniyakh-s-zelenskim-i-kak-ponyat-generalnuyu-liniyu-ssha--gasparyan-1062898515.html

К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян

К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян - 02.05.2025 Украина.ру

К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему у Трампа прагматичная позиция по отношению к конфликту на... Украина.ру, 02.05.2025

2025-05-02T12:56

2025-05-02T12:56

2025-05-02T12:56

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владимир зеленский

общественная палата

сво

кит келлог

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему у Трампа прагматичная позиция по отношению к конфликту на Украине и для чего президенту США нужен "Змей Горыныч" в виде Рубио, Келлога и Уиткоффа. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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