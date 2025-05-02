Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру
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Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру
Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшую неделю улучшили положение по переднему краю и нанесли противнику ощутимый урон в живой силе и матчасти. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T16:54
2025-05-02T16:54
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Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии Украины."Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении. Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая, констатировало, что значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих Также на эту тему: Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти
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новости, россия, украина, сша, нацгвардия, всу, потери всу, разгром всу, потери всу на сегодня, минобороны рф, сводка сво, сводка боевых действий на украине, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, США, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Минобороны РФ, сводка СВО, сводка боевых действий на Украине, новости СВО Россия

Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих

16:54 02.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшую неделю улучшили положение по переднему краю и нанесли противнику ощутимый урон в живой силе и матчасти. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии Украины.
"Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая, констатировало, что значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих
Также на эту тему: Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти
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