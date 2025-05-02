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Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих

Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру

Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих

Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшую неделю улучшили положение по переднему краю и нанесли противнику ощутимый урон в живой силе и матчасти. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-02T16:54

2025-05-02T16:54

2025-05-02T16:54

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Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии Украины."Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении. Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая, констатировало, что значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих Также на эту тему: Почему "гнидотник на Банковой" против мира. Украинские эксперты об украинской власти

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