Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Подразделения российской Южной" группировки войск за минувшую неделю нанесли противнику ощутимый урон в живой силе и матчасти. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.
Российская группировка нанесла поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.
"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина "MaxxPro" производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Угроза технического дефолта и мобилизация медиков. Что ожидается на Украине в мае
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