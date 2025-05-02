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Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих

Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих - 02.05.2025 Украина.ру

Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих

Подразделения российской Южной" группировки войск за минувшую неделю нанесли противнику ощутимый урон в живой силе и матчасти. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-02T15:52

2025-05-02T15:52

2025-05-02T15:52

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Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.Российская группировка нанесла поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.Значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащихАвтор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Угроза технического дефолта и мобилизация медиков. Что ожидается на Украине в мае

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