https://ukraina.ru/20250502/otrazili-samuyu-massirovannuyu-kombinirovannuyu-ataku-na-sevastopol-gubernator-rasskazal-podrobnosti--1062897987.html
"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности - 02.05.2025 Украина.ру
"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
Флот России и ПВО ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. Об этом 2 мая сообщил Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
2025-05-02T11:47
2025-05-02T11:47
2025-05-02T11:47
севастополь
новости
крым
одесса
михаил развожаев
пво
черноморский флот
беспилотники
сво
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Украинская армия подвергла Крым массированной атаке беспилотников в ночь на 2 мая. Развожжав отметил, что по всем целям российские военнослужащие отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, ещё несколько морских дронов - в акватории.Губернатор Севастополя отметил, что в итоге никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он снова призвал сограждан доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам. последние, по его словам, преследуют цель "не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику".Также 2 мая в Одессе и не только вспоминают трагедию 11-летней давности – "Одесскую Хатынь". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, новости, крым, одесса, михаил развожаев, пво, черноморский флот, беспилотники, сво
Севастополь, Новости, Крым, Одесса, Михаил Развожаев, ПВО, Черноморский флот, беспилотники, СВО
"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
Флот России и ПВО ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. Об этом 2 мая сообщил Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Украинская армия подвергла Крым массированной атаке беспилотников в ночь на 2 мая. Развожжав отметил, что по всем целям российские военнослужащие отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, ещё несколько морских дронов - в акватории.
Губернатор Севастополя
отметил, что в итоге никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.
"Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось!", - заявил Развожаев
.
Он снова призвал сограждан доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам. последние, по его словам, преследуют цель "не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику".
Также 2 мая в Одессе
и не только вспоминают трагедию 11-летней давности – "Одесскую Хатынь". Автор издания Украина.ру
Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны