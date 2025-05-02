"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности - 02.05.2025 Украина.ру
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"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности - 02.05.2025 Украина.ру
"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
Флот России и ПВО ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. Об этом 2 мая сообщил Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
2025-05-02T11:47
2025-05-02T11:47
севастополь
новости
крым
одесса
михаил развожаев
пво
черноморский флот
беспилотники
сво
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Украинская армия подвергла Крым массированной атаке беспилотников в ночь на 2 мая. Развожжав отметил, что по всем целям российские военнослужащие отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, ещё несколько морских дронов - в акватории.Губернатор Севастополя отметил, что в итоге никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он снова призвал сограждан доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам. последние, по его словам, преследуют цель "не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику".Также 2 мая в Одессе и не только вспоминают трагедию 11-летней давности – "Одесскую Хатынь". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
севастополь
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севастополь, новости, крым, одесса, михаил развожаев, пво, черноморский флот, беспилотники, сво
Севастополь, Новости, Крым, Одесса, Михаил Развожаев, ПВО, Черноморский флот, беспилотники, СВО

"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности

11:47 02.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Флот России и ПВО ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. Об этом 2 мая сообщил Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Украинская армия подвергла Крым массированной атаке беспилотников в ночь на 2 мая. Развожжав отметил, что по всем целям российские военнослужащие отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, ещё несколько морских дронов - в акватории.
Губернатор Севастополя отметил, что в итоге никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.
"Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось!", - заявил Развожаев.
Он снова призвал сограждан доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам. последние, по его словам, преследуют цель "не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику".
Также 2 мая в Одессе и не только вспоминают трагедию 11-летней давности – "Одесскую Хатынь". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
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