https://ukraina.ru/20250502/otrazili-samuyu-massirovannuyu-kombinirovannuyu-ataku-na-sevastopol-gubernator-rasskazal-podrobnosti--1062897987.html

"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности

"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности - 02.05.2025 Украина.ру

"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности

Флот России и ПВО ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году. Об этом 2 мая сообщил Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

2025-05-02T11:47

2025-05-02T11:47

2025-05-02T11:47

севастополь

новости

крым

одесса

михаил развожаев

пво

черноморский флот

беспилотники

сво

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Украинская армия подвергла Крым массированной атаке беспилотников в ночь на 2 мая. Развожжав отметил, что по всем целям российские военнослужащие отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, ещё несколько морских дронов - в акватории.Губернатор Севастополя отметил, что в итоге никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он снова призвал сограждан доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам. последние, по его словам, преследуют цель "не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику".Также 2 мая в Одессе и не только вспоминают трагедию 11-летней давности – "Одесскую Хатынь". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему массового убийства в публикации Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны

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севастополь, новости, крым, одесса, михаил развожаев, пво, черноморский флот, беспилотники, сво