Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену - 02.05.2025 Украина.ру
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Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену - 02.05.2025 Украина.ру
Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
Комитет ООН против пыток констатировал жестокое обращение и унижение военнопленных на Украине. Об этом сказано в публикации ООН.
2025-05-02T18:59
2025-05-02T18:59
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Комитет ООН в очередной раз констатировал недопустимость пыток ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделано по итогам рассмотрения собранной информации о пребывании российских военнослужащих в украинском плену.Комитет организации в опубликованном документе "выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией".В документе ООН также обращено внимание на неадекватную регистрацию и отчетность о видимых травмах, "полученных в результате пыток или жестокого обращения". Указаны и другие проблемы пребывания российских военнослужащих в украинском плену.В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.Ранее на эту тему: Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
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новости, украина, оон, плен, военные преступления, военнопленные, всу, военнослужащий, гуманитарная политика, международное право, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, ООН, плен, Военные преступления, военнопленные, ВСУ, военнослужащий, гуманитарная политика, международное право, СВО, новости СВО сейчас

Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену

18:59 02.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Комитет ООН против пыток констатировал жестокое обращение и унижение военнопленных на Украине. Об этом сказано в публикации ООН.
Комитет ООН в очередной раз констатировал недопустимость пыток ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделано по итогам рассмотрения собранной информации о пребывании российских военнослужащих в украинском плену.
Комитет организации в опубликованном документе "выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией".
В документе ООН также обращено внимание на неадекватную регистрацию и отчетность о видимых травмах, "полученных в результате пыток или жестокого обращения". Указаны и другие проблемы пребывания российских военнослужащих в украинском плену.
В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.
Ранее на эту тему: Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
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