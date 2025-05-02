https://ukraina.ru/20250502/komitet-oon-obespokoen-pytkami-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-v-ukrainskom-plenu-1062902852.html
Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену - 02.05.2025 Украина.ру
Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
Комитет ООН против пыток констатировал жестокое обращение и унижение военнопленных на Украине. Об этом сказано в публикации ООН.
2025-05-02T18:59
2025-05-02T18:59
2025-05-02T18:59
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Комитет ООН в очередной раз констатировал недопустимость пыток ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделано по итогам рассмотрения собранной информации о пребывании российских военнослужащих в украинском плену.Комитет организации в опубликованном документе "выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией".В документе ООН также обращено внимание на неадекватную регистрацию и отчетность о видимых травмах, "полученных в результате пыток или жестокого обращения". Указаны и другие проблемы пребывания российских военнослужащих в украинском плену.В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.Ранее на эту тему: Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
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новости, украина, оон, плен, военные преступления, военнопленные, всу, военнослужащий, гуманитарная политика, международное право, сво, новости сво сейчас
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Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
Комитет ООН против пыток констатировал жестокое обращение и унижение военнопленных на Украине. Об этом сказано в публикации ООН.
Комитет ООН в очередной раз констатировал недопустимость пыток ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделано по итогам рассмотрения собранной информации о пребывании российских военнослужащих в украинском плену.
Комитет организации в опубликованном документе "выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией".
В документе ООН
также обращено внимание на неадекватную регистрацию и отчетность о видимых травмах, "полученных в результате пыток или жестокого обращения". Указаны и другие проблемы пребывания российских военнослужащих в украинском плену.
В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.