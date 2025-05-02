Фильм "Щорс": памятник легендарному комдиву, который бандерлогам не снести
2 мая 1939 года на экраны советских кинотеатров вышел биографический фильм об одном из наиболее легендарных красных комдивов Гражданской войны Николае Щорсе. Снял его бывший противник героя, бывший петлюровец, а при СССР – знаковый украинский кинорежиссёр Александр Довженко
В ноябре 1935 года состоялся премьерный показ другого его фильма "Аэроград". Он имел большой успех и понравился советскому руководству. Довженко вскоре наградили за него Орденом Ленина. Когда Сталин вручал награду, он сказал Александру Петровичу:
"За вами долг – "украинский Чапаев".
В 1934 году вышла культовая советская кинокартина "Чапаев" о легендарном красном командире, которую "отец народов" просмотрел десятки раз – фильм ему очень нравился. Сталин решил, что нужна ещё одна подобная кинолента, но уже об одном из знаковых украинских героев Гражданской войны. Украинское общество, хоть боевые действия давно закончились, по-прежнему было расколото. Вдобавок к этому коллективизация и голод 1932-33 годов не добавили популярности Советской власти. Требовалось перетянуть как можно больше украинцев, особенно молодёжи, на советскую сторону, и кинематограф для этого подходил как нельзя лучше.
На роль главного героя в Москве выбрали Николая Щорса – участника Первой мировой войны, создателя боровшихся против немецких оккупантов и УНР в 1918 году партизанских отрядов. После ухода немцев Щорс возглавил полк 1-й Украинской советской дивизии, а с марта 1919 года и саму дивизию. Ее бойцы выбили петлюровцев из Житомира, участвовали в разгроме войск УНР на рубеже Сарны – Ровно – Броды – Проскуров.
У Щорса был взрывной характер, хорошие качества командира и организатора, он пользовался среди бойцов популярностью и уважением. 30 августа 1919 года в бою у с. Белошицы (совр. Житомирская область) при невыясненных обстоятельствах легендарный комдив был убит.
6 июня 2023, 08:00История"Щорс идёт под знаменем - красный командир..."Сейчас принято писать, что своей славой "украинского Чапаева" Николай Щорс обязан политическому заказу Иосифа Сталина и кинематографическому гению Александра Довженко. Преуменьшать их роль в появлении легенды о Щорсе не стоит, но нельзя и забывать, что Щорс действительно был одним из наиболее талантливых командиров украинской Красной армии
По поводу его гибели существует несколько версий: Щорса убил один из его подчинённых, он погиб от вражеской пули, он стал жертвой подручного Льва Троцкого. Уже послевоенные эксгумации останков погибшего показали, что убит он был действительно кем-то из своих, так как пуля попала в затылок. В 1939 году никто, кроме следователей из НКВД и партийного руководства этих версий гибели Щорса не знал – по официальной версии он погиб от огня петлюровцев.
Довженко лично взялся за написание сценария. Он исследовал документы, письма боевых товарищей Щорса, изучил боевой путь 1-й Украинской советской дивизии. Материалы режиссёр передавал Сталину и тот вносил коррективы. Создание сценария затянулось на целых 11 месяцев, но, наконец, он был готов, утверждён, и началась подготовка к съёмкам.
Второе режиссёрское кресло заняла жена Довженко Юлия Солнцева. До этого совместно с мужем она работала над лентами "Звенигора" (1927) и "Аэроград" (1935). Оператором фильма стал Юрий Екельчик. Он работал с Довженко над картиной "Иван" (1932), которую тот снял перед "Аэроградом" (1935), а так у Екельчика было в копилке уже 5 работ. Музыку писал Дмитрий Кабалевский, с которым Довженко работал над "Аэроградом".
Начался отбор актёров. Один из ассистентов режиссера обратил внимание на то, как репетирует роль Павки Корчагина в спектакле "Одна жизнь" по "Как закалялась сталь" на сцене Гостеатра им. Вс. Мейерхольда (ГосТИМ) в Москве молодой артист Евгений Самойленко. До Щорса он сыграл главную роль в фильме "Случайная встреча" (1936) Игоря Савченко, и роли братьев Робинзов в снятой на Украине экранизации "Тома Сойера" (1936). Довженко пригласил Самойленко на пробы, и ему сразу пришлись по душе и харизма, и внешность актёра. Его на роль Щорса утвердил лично Сталин.
Помощника и друга Щорса, командира соседнего полка Василия Боженко, сыграл Иван Скуратов, у которого в копилке были только неприметные роли в лентах "Чёрные дни" и "Право на женщину" (оба вышли в 1930 году). Северина Черняка изобразил Лука Ляшенко, командира Михайлюка – Александр Гречаный, командира Антонюка – Николай Макаренко. Роль влюблённой в командира Насти досталась Нине Никитиной, для которой фильм стал дебютом. Савку Трояна сыграл Александр Хвыля, будущий (в 60-70-е) главный Дед Мороз Советского Союза. Анатолий Горюнов предстал в образе польского военачальника, а роль Симона Петлюры, лидера УНР, досталась Георгию Полежаеву. Одного из немецких солдат сыграл настоящий немец, Ганс Клеринг, который жил в Советском Союзе. Немецкого полковника сыграл Сергей Комаров, он до 1934 года работал деканом актёрского факультета в Государственном институте кинематографии.
11 сентября 2023, 08:00ИсторияДовженко: к политической биографии гениального режиссёраВ советские времена говорили, что фильмы бывают хорошие, плохие и студии Довженко. Ну, во-первых, это не так – даже на киевской киностудии рождались и просто хорошие фильмы и даже подлинные шедевры. А во-вторых к самому Довженко это точно не относится – он-то был кинематографистом мирового уровня, признанным в том числе и за пределами СССР
Консультантами фильма стали участники событий 1919 года, те, кто воевал вместе с Щорсом. Одним из таких был заместитель комдива, Дубовой, которого в 1937 году репрессировали и который на допросах показал, что Николая Щорса убил именно он (возможно это было правдой).
Картина начинается с кадров, где немецкие войска совместно с петлюровцами вступают в украинское село – типичные оккупанты, которым нужен только провиант. Местные парубки тем временем вступают в партизанский отряд Щорса – он атакует оккупантов, и те в панике убегают. Командир отряда получает приказ выдвинуться в Самару для разгрома бунта Комуча, но понимает, что он нужнее на Украине, и формирует полк для защиты украинских крестьян.
Партизаны Щорса захватывают в плен немецких офицеров и передают их под суд немецким солдатам – в Германии тоже революция и грядут большие перемены. Красноармейцы выбивают противника из Чернигова, освобождают узников тюрьмы. Тем временем в Киеве глава Директории, Симон Петлюра, хочет прибегнуть к помощи американцев. Увеличив численность своих войск за счёт крестьян, Щорс выбивает петлюровцев из Киева, но уже у Бердичева остановлен – Петлюра бросает в бой бронеавтомобили, а Троцкий не дает наступающим красным частям подкрепления. На Киев наступают белогвардейцы генерала Драгомирова, гибнет Боженко. Щорс прощается с другом, и над его телом клянется пустить салют в его честь в голову Петлюры.
Присланные Троцким весьма подозрительные военспецы требуют от Щорса отступать не на Коростень, к границе с Белоруссией, где свои и откуда есть куда отступать дальше, а на Коростышев, где дивизия рискует оказаться между белыми и петлюровцами. Они требуют бросить в бой школу красных командиров – фактически училище при боевом соединении. Но Щорс в гневе кричит, что он скорее потеряет дивизию, чем школу красных командиров, потому что это – будущие дивизии и корпуса. Это – будущая Красная Армия, после чего показываются на марше уже войска образца 1939 года. Таким способом Довженко провел связь между дивизией Щорса в 1919 году и РККА 20 лет спустя. Комдив машет марширующим советским солдатам из окна и завещает любить Революцию, как это завещал ему Ленин.
Съёмки проходили несколько лет – Довженко присылал материалы Сталину, тот вносил правки, иногда приходилось перерабатывать отдельные сцены по 5-6 раз. Поскольку фильм рассказывал об исторических событиях, содержал батальные сцены, пришлось пошить много костюмов, привлечь большую массовку, много вооружений, войск и техники: пулемёты, конницу, эшелоны, артиллерию.
30 апреля 2024, 08:05История"Конь - хороший": судьба одного киевского памятникаПамятник легендарному красному командиру Николаю Щорсу был первой значимой киевской формой, которая встречала гостей столицы Украины. Просто мимо него ведёт дорога к Крещатику от железнодорожного вокзала и автостанции. Так что памятник этот по умолчанию воспринимался как лицо города. Сейчас город этого лица лишился
В фильме, по просьбе Сталина, Довженко намеренно старался показать национальную культуру украинцев – их юмор, песни, танцы, обычаи. Например, показана традиционная украинская свадьба. Боженко и другие герои говорят на своеобразном левобережном суржике с юморком, таким характерным для селян того времени. Образ Щорса оказался сильным, колоритным, без изъянов, но все же недостаточно былинным – о нем не сочинили столько анекдотов как о В.И. Чапаеве.
Тем не менее, картина стала настоящим эпосом о Гражданской, где наглядно показано, как целый украинский народ разделился на поддерживающих петлюровцев, и на поддерживающих красноармейцев.
Кроме батальных сцен в фильме, также с подачи Сталина, есть много фрагментов, разъясняющих, почему большинство украинских рабочих и селян в сухом остатке всё же пошло за красными. Чего стоит диалог Щорса с пленным петлюровцем, где тот с неожиданностью для себя выясняет, что воюет за чужие интересы с такими же бедняками, только с левобережья, как и он сам. Прошло более века, история сделала круг, и теперь такие же бедняки, как тот петлюровец, снова с упоением воюют за то, что бы западные страны поработили их землю.
В первые недели демонстрации киноленты её посмотрели десятки миллионов зрителей, а впоследствии, благодаря показам по ТВ, сотни. После этого улицы, названные в честь легендарного украинского комдива, появились во многих городах СССР – от Средней Азии до Приморья.
В 1954 году в Киеве установили печально знаменитый уже памятник Щорсу, явно сделанный под влиянием фильма. Все время "независимости" Украины националисты мечтали его снести, оскверняли, калечили, и в декабре 2023 года, наконец, добились своего. Но вот фильм они снести не могут. Правда, современные поколения уже его почти не помнят, как и личность самого Щорса, но благодаря фильму сохраняется возможность в любой момент эту ситуацию исправить, достаточно только возбудить у них к этому интерес. Может быть хоть тогда они, наконец, осознают, что воюют и гибнут за совершенно чуждые им интересы.
Подписывайся на