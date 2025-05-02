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Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА - 02.05.2025 Украина.ру
Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
Атака украинских беспилотников на Крым отбита. Об этом 2 мая сообщило Минобороны России.
2025-05-02T14:10
2025-05-02T14:10
2025-05-02T14:10
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"В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер "Willard" производства США, два безэкипажных катера повреждены", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что с 09.00 до 10.00 дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым.Ранее министерство сообщало, что в ночь на 2 мая дежурными средствами ПВО России был уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 89 были ликвидированы над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области. Подробности в публикации ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУУтром 2 мая официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что ночью было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к городу и ещё несколько морских дронов - в акватории. Подробности в публикации "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
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Украина.ру
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новости, россия, черное море, крым, черноморский флот, всу, беспилотники, дроны, бпла, катер, сво, черноморский флот вмф россии
Новости, Россия, Черное море, Крым, Черноморский флот, ВСУ, беспилотники, дроны, БПЛА, катер, СВО, Черноморский флот ВМФ России
Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
Атака украинских беспилотников на Крым отбита. Об этом 2 мая сообщило Минобороны России.