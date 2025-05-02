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Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА - 02.05.2025 Украина.ру

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА

Атака украинских беспилотников на Крым отбита. Об этом 2 мая сообщило Минобороны России.

2025-05-02T14:10

2025-05-02T14:10

2025-05-02T14:10

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россия

черное море

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черноморский флот

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катер

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"В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер "Willard" производства США, два безэкипажных катера повреждены", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что с 09.00 до 10.00 дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым.Ранее министерство сообщало, что в ночь на 2 мая дежурными средствами ПВО России был уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 89 были ликвидированы над территорией Республики Крым, 23 – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области. Подробности в публикации ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУУтром 2 мая официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщил, что ночью было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к городу и ещё несколько морских дронов - в акватории. Подробности в публикации "Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности

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