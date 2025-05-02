Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
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Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру
Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T17:13
2025-05-02T17:13
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Российской группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.Потери украинской армии в боях с российской группировкой "Восток" в личном составе превысили 1220 военнослужащих.Потери ВСУ в матчасти также значительны: 16 боевых броне машин, 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии - в том числе 155-мм САУ Caesar производства Франции, 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Также значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой
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россия, владимир путин, новости, сво, сводка сво, новости сво россия, всу, потери всу, потери всу на сегодня, минобороны рф, сводки сво, военные сводки на украине
Россия, Владимир Путин, Новости, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Минобороны РФ, сводки СВО, военные сводки на Украине

Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

17:13 02.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
Российской группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.
Потери украинской армии в боях с российской группировкой "Восток" в личном составе превысили 1220 военнослужащих.
Потери ВСУ в матчасти также значительны: 16 боевых броне машин, 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии - в том числе 155-мм САУ Caesar производства Франции, 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Также значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой
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Заголовок открываемого материала
17:13Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
16:54Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
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