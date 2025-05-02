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Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ - 02.05.2025 Украина.ру

Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.

2025-05-02T17:13

2025-05-02T17:13

2025-05-02T17:13

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Российской группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, сказано в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период 26 апреля - 2 мая.Потери украинской армии в боях с российской группировкой "Восток" в личном составе превысили 1220 военнослужащих.Потери ВСУ в матчасти также значительны: 16 боевых броне машин, 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии - в том числе 155-мм САУ Caesar производства Франции, 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Также значимых успехов добились восковые группировки российской армии и на других направлениях СВО, констатировали в Минобороны РФ. Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Вежливость не значит слабость. Не принимая сегодня условия Путина, Зеленский рискует остаться с дыркой

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