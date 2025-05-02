Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни" - 02.05.2025 Украина.ру
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Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"
Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни" - 02.05.2025 Украина.ру
Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"
Граждане Белоруссии почтили память жертв произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе трагедии, унесшей жизни десятков мирно митинговавших противников государственного переворота на Украине. Цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни" возложили в Брестской крепости-герое.
2025-05-02T17:56
2025-05-02T17:56
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2 мая 2014 года
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Фотографию с возложением цветов в память о жертвах "Одесской Хатыни" опубликовал в своём аккаунте житель Бреста Дмитрий Алимкин."В Брестской крепости сегодня. Не забудем, не простим", - сказано в комментарии к фотографии.На постаменте в честь города-героя Одессы на территории мемориального комплекса в Брестской крепости-герое белорусы возложили красные гвоздики.Аналогичные акции состоялись в Минске, Витебске и других городах Белоруссии. При этом официальных траурных мероприятий в другой части Союзного государства России и Белоруссии не проводилось. Церемонии возложения цветов состоялись также в Одессе. В соцсетях публикуются фотографии одесситов, в частном порядке прибывших с цветами к ограждённой территории Куликова поля.Также о произошедшей 11 лет назад трагедии напомнили правительство ДНР и глава ДНР. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ранения.Подробности в публикации Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
https://ukraina.ru/20250502/tragediya-2-maya-2014-goda-ubiytsy-izvestny-no-ne-nakazany-1062846528.html
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новости, одесса, белоруссия, 2 мая 2014 года, одесская хатынь, одесситы, союзное государство, украина, белорусы, бывший ссср
Новости, Одесса, Белоруссия, 2 мая 2014 года, Одесская Хатынь, одесситы, Союзное государство, Украина, белорусы, бывший СССР

Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"

17:56 02.05.2025
 
В Брестской крепости сегодня 02.05.2025 Дмитрий Алимкин
В Брестской крепости сегодня 02.05.2025 Дмитрий Алимкин
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Граждане Белоруссии почтили память жертв произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе трагедии, унесшей жизни десятков мирно митинговавших противников государственного переворота на Украине. Цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни" возложили в Брестской крепости-герое.
Фотографию с возложением цветов в память о жертвах "Одесской Хатыни" опубликовал в своём аккаунте житель Бреста Дмитрий Алимкин.
"В Брестской крепости сегодня. Не забудем, не простим", - сказано в комментарии к фотографии.
На постаменте в честь города-героя Одессы на территории мемориального комплекса в Брестской крепости-герое белорусы возложили красные гвоздики.
Аналогичные акции состоялись в Минске, Витебске и других городах Белоруссии. При этом официальных траурных мероприятий в другой части Союзного государства России и Белоруссии не проводилось.
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08:00
Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаныВторого мая в Одессе вспоминают трагедию 11-летней давности. Тогда руками ультраправых боевиков были убиты более 40 сторонников федерализации, большая часть из которых погибла во время пожара в Доме профсоюзов
Церемонии возложения цветов состоялись также в Одессе. В соцсетях публикуются фотографии одесситов, в частном порядке прибывших с цветами к ограждённой территории Куликова поля.
Также о произошедшей 11 лет назад трагедии напомнили правительство ДНР и глава ДНР. По официальным данным, в результате поджога одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 250 получили ранения.
Подробности в публикации Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
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