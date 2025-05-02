https://ukraina.ru/20250502/pochemu-tramp-peregibaet-palku-s-kitaem-no-ne-davit-na-kiev-i-vyydut-li-ssha-iz-peregovorov--dudchak-1062901123.html

Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак

Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак - 02.05.2025 Украина.ру

Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского... Украина.ру, 02.05.2025

2025-05-02T17:28

2025-05-02T17:28

2025-05-02T17:28

видео

китай

сша

киев

александр дудчак

дональд трамп

снг

редкоземельные металлы

сделка

торговая война

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского конфликта, а также проанализировал ответ Китая на торговую войну США: 00:30 - Есть ли будущее у мирных инициатив по Украине? 07:07 - Выйдут ли США из переговорного процесса? 08:45 - О редкоземельной сделке; 14:22 - Перспективы торговой войны и ответ Китая. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak

китай

сша

киев

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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