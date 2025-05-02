https://ukraina.ru/20250502/pochemu-tramp-peregibaet-palku-s-kitaem-no-ne-davit-na-kiev-i-vyydut-li-ssha-iz-peregovorov--dudchak-1062901123.html
Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак - 02.05.2025 Украина.ру
Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского... Украина.ру, 02.05.2025
2025-05-02T17:28
2025-05-02T17:28
2025-05-02T17:28
видео
китай
сша
киев
александр дудчак
дональд трамп
снг
редкоземельные металлы
сделка
торговая война
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского конфликта, а также проанализировал ответ Китая на торговую войну США: 00:30 - Есть ли будущее у мирных инициатив по Украине? 07:07 - Выйдут ли США из переговорного процесса? 08:45 - О редкоземельной сделке; 14:22 - Перспективы торговой войны и ответ Китая. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
китай
сша
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Украина.ру
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского конфликта, а также проанализировал ответ Китая на торговую войну США:
00:30 - Есть ли будущее у мирных инициатив по Украине?
07:07 - Выйдут ли США из переговорного процесса?
08:45 - О редкоземельной сделке;
14:22 - Перспективы торговой войны и ответ Китая.
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak