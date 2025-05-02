Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак - 02.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250502/pochemu-tramp-peregibaet-palku-s-kitaem-no-ne-davit-na-kiev-i-vyydut-li-ssha-iz-peregovorov--dudchak-1062901123.html
Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак - 02.05.2025 Украина.ру
Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского... Украина.ру, 02.05.2025
2025-05-02T17:28
2025-05-02T17:28
видео
китай
сша
киев
александр дудчак
дональд трамп
снг
редкоземельные металлы
сделка
торговая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/02/1062901001_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_047575d0f6987d45a86cb993e079b46a.jpg
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского конфликта, а также проанализировал ответ Китая на торговую войну США: 00:30 - Есть ли будущее у мирных инициатив по Украине? 07:07 - Выйдут ли США из переговорного процесса? 08:45 - О редкоземельной сделке; 14:22 - Перспективы торговой войны и ответ Китая. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
китай
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/02/1062901001_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_716df81c17def9d10ab3ad1a97b1b7be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, китай, сша, киев, александр дудчак, дональд трамп, снг, редкоземельные металлы, сделка, торговая война, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, украина, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, видео
Видео, Китай, США, Киев, Александр Дудчак, Дональд Трамп, СНГ, редкоземельные металлы, сделка, торговая война, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, Украина, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы

Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак

17:28 02.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру обозначил проблемы, связанные с мирным урегулированием украинского конфликта, а также проанализировал ответ Китая на торговую войну США:
00:30 - Есть ли будущее у мирных инициатив по Украине?
07:07 - Выйдут ли США из переговорного процесса?
08:45 - О редкоземельной сделке;
14:22 - Перспективы торговой войны и ответ Китая.
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКитайСШАКиевАлександр ДудчакДональд ТрампСНГредкоземельные металлысделкаторговая войнапереговорыпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и УкраиныУкраинаСВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Комитет ООН обеспокоен пытками российских военнослужащих в украинском плену
18:42Одесситы принесли цветы в память о жертвах "Одесской Хатыни"
18:18Подразделения российской группировки войск "Днепр" отчитались за неделю боёв с ВСУ
17:56Белорусы в Брестской крепости почтили память жертв "Одесской Хатыни"
17:28Почему Трамп перегибает палку с Китаем, но не давит на Киев и выйдут ли США из переговоров — Дудчак
17:13Российская войсковая группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ
16:54Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Центр" – без малого три тыс военнослужащих
16:46ЕС перечислит отнятые у России миллиарды западным инвесторам
16:00Фильм "Щорс": памятник легендарному комдиву, который бандерлогам не снести
15:52Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой – без малого 1,8 тыс военнослужащих
15:36Потери ВСУ в боях с российской группировкой войск "Запад" превысили 1630 военнослужащих
15:11Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
14:24Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
14:10Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
13:50Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
12:56К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
12:30Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
12:00ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
11:47"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
11:33Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
Лента новостейМолния