https://ukraina.ru/20250502/armiya-rossii-nanesla-sem-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-1062899230.html

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины - 02.05.2025 Украина.ру

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины

Вооруженными Силами России с 26 апреля по 2 мая нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-05-02T14:24

2025-05-02T14:24

2025-05-02T14:24

новости

россия

украина

сша

нато

минобороны рф

минобороны украины

всу

потери всу

вмс украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056370992_0:35:1126:668_1920x0_80_0_0_d4ee43ac5a7492fe4b14e4b75c839dda.jpg

"С 26 апреля по 2 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сказано в кратком официальном сообщении.Как сообщалось ранее, США и другие страны-члены НАТО поставляют на Украину беспилотники разных типов, комплектующие и оборудование для их производства, боеприпасы и средства навигации, а также готовят украинских специалистов.Также 2 мая министерство сообщило об отражении массированных атак украинских морских беспилотников и БПЛА на Крым и другие российские регионы. Подробности в публикации ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, нато, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, вмс украины, беспилотники, катер, иностранные наемники, впк, сво