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Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины - 02.05.2025 Украина.ру
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
Вооруженными Силами России с 26 апреля по 2 мая нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-05-02T14:24
2025-05-02T14:24
2025-05-02T14:24
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"С 26 апреля по 2 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сказано в кратком официальном сообщении.Как сообщалось ранее, США и другие страны-члены НАТО поставляют на Украину беспилотники разных типов, комплектующие и оборудование для их производства, боеприпасы и средства навигации, а также готовят украинских специалистов.Также 2 мая министерство сообщило об отражении массированных атак украинских морских беспилотников и БПЛА на Крым и другие российские регионы. Подробности в публикации ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
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Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
Вооруженными Силами России с 26 апреля по 2 мая нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.