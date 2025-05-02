Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины - 02.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250502/armiya-rossii-nanesla-sem-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-1062899230.html
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины - 02.05.2025 Украина.ру
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
Вооруженными Силами России с 26 апреля по 2 мая нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-05-02T14:24
2025-05-02T14:24
новости
россия
украина
сша
нато
минобороны рф
минобороны украины
всу
потери всу
вмс украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056370992_0:35:1126:668_1920x0_80_0_0_d4ee43ac5a7492fe4b14e4b75c839dda.jpg
"С 26 апреля по 2 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сказано в кратком официальном сообщении.Как сообщалось ранее, США и другие страны-члены НАТО поставляют на Украину беспилотники разных типов, комплектующие и оборудование для их производства, боеприпасы и средства навигации, а также готовят украинских специалистов.Также 2 мая министерство сообщило об отражении массированных атак украинских морских беспилотников и БПЛА на Крым и другие российские регионы. Подробности в публикации ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056370992_74:0:965:668_1920x0_80_0_0_cf96a493fefc6c21a7869b920f928f5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, нато, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, вмс украины, беспилотники, катер, иностранные наемники, впк, сво
Новости, Россия, Украина, США, НАТО, Минобороны РФ, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВМС Украины, беспилотники, катер, иностранные наемники, ВПК, СВО

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины

14:24 02.05.2025
 
© Фото : Служба безпеки Україниукраинский БЭК "Авдеевка"
украинский БЭК Авдеевка - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : Служба безпеки України
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженными Силами России с 26 апреля по 2 мая нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 26 апреля по 2 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сказано в кратком официальном сообщении.
Как сообщалось ранее, США и другие страны-члены НАТО поставляют на Украину беспилотники разных типов, комплектующие и оборудование для их производства, боеприпасы и средства навигации, а также готовят украинских специалистов.
Также 2 мая министерство сообщило об отражении массированных атак украинских морских беспилотников и БПЛА на Крым и другие российские регионы. Подробности в публикации ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАНАТОМинобороны РФМинобороны УкраиныВСУпотери ВСУВМС Украиныбеспилотникикатериностранные наемникиВПКСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
14:24Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
14:10Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
13:50Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
12:56К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
12:30Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
12:00ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
11:47"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
11:33Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
11:09США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов
10:33Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
10:00ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
09:51Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове
08:03Штурм Берлина – возмездие или освобождение?
08:00Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
07:58Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин
07:00Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
05:30"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
05:00"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Лента новостейМолния