https://ukraina.ru/20250502/stalingradskaya-bitva-v-uchebnike-istorii-moldavii-predstavlena-katastrofoy-1062898909.html

Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"

Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой" - 02.05.2025 Украина.ру

Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"

Вторая мировая война представлена в новом молдавском учебнике истории с точки зрения Румынии – союзницы гитлеровской Германии, для которой Сталинградская битва стала катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.

2025-05-02T13:50

2025-05-02T13:50

2025-05-02T13:50

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Новый молдавский учебник по истории для старших классов описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын и называет "катастрофой" Сталинградскую битву, сказано в публикации.Там также отмечено, что ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Молдавский министр образования Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.Молдавским старшеклассникам в новом учебнике предложено в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать "жертвы румынской армии в этой войне". С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события того периода. Например, авторы учебника утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа".Там также отмечено, что лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма. Она была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет.В молдавском учебнике прямо говорится, что советские войска были "оккупационными", румынские – "войсками освобождения", а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии, с возмущением отметил Петрович.Молдавская оппозиция неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории, сказано в публикации. Там также отмечено, что за последние годы в этой постсоветской республике неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. По информации полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.Кроме того, парламент Молдавии принимает спорные законы, среди которых - запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников солдатам румынской королевской армии, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах часто с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, сопровождаются почетными церемониями. Всё это вызывает критику общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.Президентский пост в Молдавии занимает румынская гражданка Майя Санду. Молдавия вместе с соседней Украиной декларирует стремление стать членом НАТО и ЕС. Евросоюз поддерживает их устремления в рамках программы для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Тем временем Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове

https://ukraina.ru/20250427/koordinator-bessmertnogo-polka-v-moldavii-zaderzhan-v-aeroportu-kishinva-1062777742.html

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новости, молдавия, германия, бессарабия, нато, ес, вторая мировая война, великая отечественная война, ревизионизм, постсоветское пространство, восточное партнерство, история ссср, исторические мифы, бывший ссср, румыния, учебник, школа, образовательные стандарты