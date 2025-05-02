Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой" - 02.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250502/stalingradskaya-bitva-v-uchebnike-istorii-moldavii-predstavlena-katastrofoy-1062898909.html
Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой" - 02.05.2025 Украина.ру
Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
Вторая мировая война представлена в новом молдавском учебнике истории с точки зрения Румынии – союзницы гитлеровской Германии, для которой Сталинградская битва стала катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.
2025-05-02T13:50
2025-05-02T13:50
новости
молдавия
германия
бессарабия
нато
ес
вторая мировая война
великая отечественная война
ревизионизм
постсоветское пространство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103269/83/1032698344_0:126:3001:1814_1920x0_80_0_0_ae623c829880b37beb8eafdd9b08beb1.jpg.webp
Новый молдавский учебник по истории для старших классов описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын и называет "катастрофой" Сталинградскую битву, сказано в публикации.Там также отмечено, что ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Молдавский министр образования Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.Молдавским старшеклассникам в новом учебнике предложено в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать "жертвы румынской армии в этой войне". С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события того периода. Например, авторы учебника утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа".Там также отмечено, что лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма. Она была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет.В молдавском учебнике прямо говорится, что советские войска были "оккупационными", румынские – "войсками освобождения", а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии, с возмущением отметил Петрович.Молдавская оппозиция неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории, сказано в публикации. Там также отмечено, что за последние годы в этой постсоветской республике неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. По информации полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.Кроме того, парламент Молдавии принимает спорные законы, среди которых - запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников солдатам румынской королевской армии, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах часто с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, сопровождаются почетными церемониями. Всё это вызывает критику общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.Президентский пост в Молдавии занимает румынская гражданка Майя Санду. Молдавия вместе с соседней Украиной декларирует стремление стать членом НАТО и ЕС. Евросоюз поддерживает их устремления в рамках программы для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Тем временем Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове
https://ukraina.ru/20250427/koordinator-bessmertnogo-polka-v-moldavii-zaderzhan-v-aeroportu-kishinva-1062777742.html
молдавия
германия
бессарабия
бывший ссср
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103269/83/1032698344_206:0:2793:1940_1920x0_80_0_0_85139fb62b144d261e093186e47efa5f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, германия, бессарабия, нато, ес, вторая мировая война, великая отечественная война, ревизионизм, постсоветское пространство, восточное партнерство, история ссср, исторические мифы, бывший ссср, румыния, учебник, школа, образовательные стандарты
Новости, Молдавия, Германия, Бессарабия, НАТО, ЕС, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Ревизионизм, постсоветское пространство, Восточное партнерство, история СССР, исторические мифы, бывший СССР, Румыния, учебник, Школа, образовательные стандарты

Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"

13:50 02.05.2025
 
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкАрест диктатора Иона Антонеску (справа). Ион Антонеску - румынский государственный деятель, маршал, премьер-министр и кондукэтор (аналог фюрера) Румынии в 1940—1944 годах.
Арест диктатора Иона Антонеску (справа). Ион Антонеску - румынский государственный деятель, маршал, премьер-министр и кондукэтор (аналог фюрера) Румынии в 1940—1944 годах. - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вторая мировая война представлена в новом молдавском учебнике истории с точки зрения Румынии – союзницы гитлеровской Германии, для которой Сталинградская битва стала катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.
Новый молдавский учебник по истории для старших классов описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын и называет "катастрофой" Сталинградскую битву, сказано в публикации.
Там также отмечено, что ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Молдавский министр образования Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
Молдавским старшеклассникам в новом учебнике предложено в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать "жертвы румынской армии в этой войне". С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события того периода. Например, авторы учебника утверждают, что "сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа".
"Тот факт, что воевавшие за фашистов румынские войска оказались на территории Молдавии в качестве оккупантов, попросту игнорируется, согласно тексту учебника, "румынские войска сражались на румынской земле, освободив Бессарабию и север Буковины". А освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков Советской армией обозначено в виде "серьезной проблемы", с которой столкнулось руководство Румынии", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что лидер молдавского оргкомитета "Победа" Алексей Петрович в комментарии РИА Новости заявил, что новый учебник по истории - это часть программы оправдания нацизма. Она была запущена в Молдавии еще в 1990-х годах, но достигла особого размаха в последние пять лет.
В молдавском учебнике прямо говорится, что советские войска были "оккупационными", румынские – "войсками освобождения", а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии, с возмущением отметил Петрович.
Лидер координационного комитета Победа - координатор Бессмертного полка в Молдавии Алексей Петрович
27 апреля, 10:00
Координатор "Бессмертного полка" в Молдавии задержан в аэропорту КишинёваЛидер координационного комитета "Победа" - координатор "Бессмертного полка" в Молдавии Алексей Петрович задержан в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщил сам Петрович воскресным утром 27 апреля.
Молдавская оппозиция неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории, сказано в публикации. Там также отмечено, что за последние годы в этой постсоветской республике неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. По информации полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
Кроме того, парламент Молдавии принимает спорные законы, среди которых - запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников солдатам румынской королевской армии, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах часто с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, сопровождаются почетными церемониями. Всё это вызывает критику общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Президентский пост в Молдавии занимает румынская гражданка Майя Санду. Молдавия вместе с соседней Украиной декларирует стремление стать членом НАТО и ЕС. Евросоюз поддерживает их устремления в рамках программы для постсоветских республик "Восточное партнёрство".
Тем временем Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМолдавияГерманияБессарабияНАТОЕСВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнаРевизионизмпостсоветское пространствоВосточное партнерствоистория СССРисторические мифыбывший СССРРумынияучебникШколаобразовательные стандарты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
14:24Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
14:10Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
13:50Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
12:56К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
12:30Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
12:00ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
11:47"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
11:33Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
11:09США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов
10:33Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
10:00ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
09:51Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове
08:03Штурм Берлина – возмездие или освобождение?
08:00Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
07:58Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин
07:00Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
05:30"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
05:00"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Лента новостейМолния