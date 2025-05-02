Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области - 02.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250502/rossiyskaya-gruppirovki-voysk-sever-podvela-itogi-razgroma-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062899353.html
Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области - 02.05.2025 Украина.ру
Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
Подразделения российской группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, в боях с ней за неделю противник потерял свыше 1530 боевиков. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
2025-05-02T15:11
2025-05-02T15:14
новости
курская область
россия
сумская область
всу
потери всу
разгром всу
крах всу
потери всу на сегодня
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062860336_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_3f950976afe3bd33e6748b45699e7594.jpg
Министерство обороны Российской Федерации в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая констатировало: подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области.В ходе активных наступательных действий был освобожден населенный пункт Горналь– последний населенный пункт Курской области, находившийся под контролем украинских боевиков. Российской группировкой продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины.На Белгородском и Харьковском направлениях группировкой нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны ВСУ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Также значимых успехов добились восковые группировки российской армии на других направлениях, констатировали в Минобороны РФ.В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Интервью на эту тему: Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово
https://ukraina.ru/20250430/khinshteyn-rasskazal-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062881939.html
курская область
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062860336_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c7b194973e939c2948742a0d5f121527.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сумская область, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, потери всу на сегодня, кто, минобороны рф, сводка, сводка сво
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, потери ВСУ на сегодня, КТО, Минобороны РФ, сводка, сводка СВО

Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области

15:11 02.05.2025 (обновлено: 15:14 02.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения российской группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, в боях с ней за неделю противник потерял свыше 1530 боевиков. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны Российской Федерации в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая констатировало: подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
В ходе активных наступательных действий был освобожден населенный пункт Горналь– последний населенный пункт Курской области, находившийся под контролем украинских боевиков. Российской группировкой продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины.
На Белгородском и Харьковском направлениях группировкой нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны ВСУ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Также значимых успехов добились восковые группировки российской армии на других направлениях, констатировали в Минобороны РФ.
село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области
30 апреля, 19:43
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской областиВоенные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.
В 2024 году по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Интервью на эту тему: Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияСумская областьВСУпотери ВСУразгром ВСУкрах ВСУпотери ВСУ на сегодняКТОМинобороны РФсводкасводка СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
14:24Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины
14:10Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров и БПЛА
13:50Сталинградская битва в учебнике истории Молдавии представлена "катастрофой"
12:56К чему точно не готов Трамп в отношениях с Зеленским и как понять генеральную линию США — Гаспарян
12:30Глава ДНР напомнил о жертвах жестокости и политической ненависти 2 мая в Одессе
12:00ПВО России за ночь уничтожила 121 БПЛА ВСУ
11:47"Отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь": губернатор рассказал подробности
11:33Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
11:09США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов
10:33Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
10:00ФСБ задержала планировавшую взрыв в Хасавюрте
09:51Захарова возмутилась кощунственной эксгумацией останков советских воинов во Львове
08:03Штурм Берлина – возмездие или освобождение?
08:00Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
07:58Опередить русских: как США и Великобритания точили зубы на Берлин
07:00Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день
05:30"Нужно вывезти трупы и разобрать завалы": волонтер о преступлениях ВСУ и восстановлении Курской области
05:00"Не пускают": Алехин объяснил, почему мирным жителям пока запрещено возвращаться в Курскую область
04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Лента новостейМолния