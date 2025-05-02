Российская группировка войск "Север" подвела итоги разгрома ВСУ в Курской области
15:11 02.05.2025 (обновлено: 15:14 02.05.2025)
Подразделения российской группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области, в боях с ней за неделю противник потерял свыше 1530 боевиков. Об этом 2 мая сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны Российской Федерации в сводке о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая констатировало: подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
В ходе активных наступательных действий был освобожден населенный пункт Горналь– последний населенный пункт Курской области, находившийся под контролем украинских боевиков. Российской группировкой продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины.
На Белгородском и Харьковском направлениях группировкой нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны ВСУ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Также значимых успехов добились восковые группировки российской армии на других направлениях, констатировали в Минобороны РФ.
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