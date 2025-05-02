https://ukraina.ru/20250502/sledkom-rossii-rassleduet-novye-prestupleniya-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-v-dnr-1062897788.html

Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР

Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР - 02.05.2025 Украина.ру

Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР

Следователи СК России расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 2 мая заявил Следственный комитет РФ.

2025-05-02T11:33

2025-05-02T11:33

2025-05-02T11:33

новости

россия

украина

донецкая народная республика

ск рф

следственный комитет

нато

мирные жители

сво

кассетные боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058904868_0:75:848:552_1920x0_80_0_0_a77cfcafccf052dfb919e7531c45b271.jpg

Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти СК РФ сообщил, что при проведении земляных работ в поле между населенными пунктами Зоряное и Красногоровка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранения получил один человек.Также зафиксированы гибель одного человека и ранение восьмерых мирных жителей в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Инцидент произошёл в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом – кассетный суббоеприпас взорвался."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в следственном ведомстве.Кассетные боеприпасы на Украину поставляют страны-члены НАТО.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа

россия

украина

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, нато, мирные жители, сво, кассетные боеприпасы, всу