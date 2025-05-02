Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР - 02.05.2025 Украина.ру
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Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР - 02.05.2025 Украина.ру
Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
Следователи СК России расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 2 мая заявил Следственный комитет РФ.
2025-05-02T11:33
2025-05-02T11:33
новости
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мирные жители
сво
кассетные боеприпасы
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Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти СК РФ сообщил, что при проведении земляных работ в поле между населенными пунктами Зоряное и Красногоровка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранения получил один человек.Также зафиксированы гибель одного человека и ранение восьмерых мирных жителей в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Инцидент произошёл в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом – кассетный суббоеприпас взорвался."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в следственном ведомстве.Кассетные боеприпасы на Украину поставляют страны-члены НАТО.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, нато, мирные жители, сво, кассетные боеприпасы, всу
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, НАТО, мирные жители, СВО, кассетные боеприпасы, ВСУ

Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР

11:33 02.05.2025
 
Суббоеприпасы типа "колокольчик" после обстрела ВФУ центра Горловки 14.11.2024 / ТГ-канал "Приходько РИК"
Суббоеприпасы типа колокольчик после обстрела ВФУ центра Горловки 14.11.2024 / ТГ-канал Приходько РИК
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Следователи СК России расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 2 мая заявил Следственный комитет РФ.
Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти СК РФ сообщил, что при проведении земляных работ в поле между населенными пунктами Зоряное и Красногоровка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранения получил один человек.
Также зафиксированы гибель одного человека и ранение восьмерых мирных жителей в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Инцидент произошёл в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом – кассетный суббоеприпас взорвался.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в следственном ведомстве.
Кассетные боеприпасы на Украину поставляют страны-члены НАТО.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа
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