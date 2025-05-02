https://ukraina.ru/20250502/sledkom-rossii-rassleduet-novye-prestupleniya-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-v-dnr-1062897788.html
Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР - 02.05.2025 Украина.ру
Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
Следователи СК России расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 2 мая заявил Следственный комитет РФ.
2025-05-02T11:33
2025-05-02T11:33
2025-05-02T11:33
новости
россия
украина
донецкая народная республика
ск рф
следственный комитет
нато
мирные жители
сво
кассетные боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058904868_0:75:848:552_1920x0_80_0_0_a77cfcafccf052dfb919e7531c45b271.jpg
Со ссылкой на информацию органов исполнительной власти СК РФ сообщил, что при проведении земляных работ в поле между населенными пунктами Зоряное и Красногоровка вследствие детонации взрывоопасного предмета ранения получил один человек.Также зафиксированы гибель одного человека и ранение восьмерых мирных жителей в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Инцидент произошёл в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом – кассетный суббоеприпас взорвался."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в следственном ведомстве.Кассетные боеприпасы на Украину поставляют страны-члены НАТО.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа
россия
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058904868_7:0:842:626_1920x0_80_0_0_1a1a2f51eadaae383ed48cd51ae8bc13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, нато, мирные жители, сво, кассетные боеприпасы, всу
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, НАТО, мирные жители, СВО, кассетные боеприпасы, ВСУ
Следком России расследует новые преступления украинских военнослужащих в ДНР
Следователи СК России расследуют очередные преступления вооруженных формирований Украины против мирного населения Донецкой Народной Республики. Об этом 2 мая заявил Следственный комитет РФ.