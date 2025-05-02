https://ukraina.ru/20250502/es-perechislit-otnyatye-u-rossii-milliardy-zapadnym-investoram-1062900412.html

ЕС перечислит отнятые у России миллиарды западным инвесторам

ЕС перечислит отнятые у России миллиарды западным инвесторам - 02.05.2025 Украина.ру

ЕС перечислит отнятые у России миллиарды западным инвесторам

Евросоюз перечислит почти €3 млрд "замороженных" российских активов западным инвесторам, пострадавшим от ответных санкций России. Об этом 2 мая сообщило информагентство Reuters

2025-05-02T16:46

2025-05-02T16:46

2025-05-02T16:46

новости

россия

москва

украина

ес

евросоюз

владимир путин

reuters

замороженные активы

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101674/49/1016744920_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d8fa7f4e09f1b97bc895f8978200c2f5.jpg

Бельгийский депозитарий Euroclear планирует изъять и перераспределить около €3 млрд ($3,4 милрд) российских средств, "замороженных" в этой клиринговой компании после того, как Россия изъяла деньги западных инвесторов, сказано в публикации.Деньги будут использованы для компенсации западным инвесторам, потерявшим свои деньги в России, сообщило информагенство со ссылкой на свои источники."Euroclear перераспределит 3 миллиарда из пула в 10 миллиардов евро наличными, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, пострадавшим от санкций Европейского союза после вторжения Москвы на Украину в 2022 году, сообщили два человека. Этот шаг, подробно описанный здесь впервые, знаменует собой новый уровень ответных мер со стороны Европы", - сообщило Reuters.Оно отметило, что ранее Запад организовывал кредиты и платежи для Украины из процентов по "замороженным" российским активам, что президент России Владимир Путин осудил как кражу.Euroclear находился под давлением со стороны международных инвесторов, требуя разморозить деньги. Бельгийский депозитарий сообщил западным клиентам о будущих выплатах в информационном сообщении от 1 апреля."Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и предоставить их нашим участникам", — говорится в документе.По словам источников информагентства, выплаты западным инвесторам не повлияют на более чем 200 миллиардов евро резервов российского центробанка (Банка России), замороженных в ЕС. Однако это сократит российские активы, включая наличные, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear, что давало Евросоюзу рычаг влияния на Москву. При этом у западных инвесторов десятки миллиардов активов заблокированы в России – к таковым агентство отнесло не только наличные, но и "конфискованные заводы"."Конфисковать российские активы и передать их западным инвесторам было бы морально предосудительно, — заявил эксперт по санкциям из Института международной экономики Петерсона (США) Джейкоб Киркегор. - Это будет представлять собой политическое решение отдать приоритет западному бизнесу над налогоплательщиками. Любые замороженные активы, которые не идут на восстановление Украины, ... должны будут покрываться налогоплательщиками".Euroclear контролирует львиную долю арестованных российских активов в ЕС — более 180 миллиардов евро. Возвращение этих денег важно для Москвы, инициировавшей около 100 судебных исков против Euroclear.Агентство отметило, что за последние месяцы Москва изъяла три миллиарда евро наличных, хранившихся Euroclear в российским депозитарии, чтобы выплатить компенсации российским инвесторам, пострадавшим от западных санкций.Там также отмечено, что России четвёртый год находится под санкциями Запада, пытаясь разблокировать свои замороженные активы.На самом деле Запад начал применять антироссийские санкции раньше. Их усиление пришлось на 2014 год, после чего США, Евросоюз и покинувшая его Британия наращивали санкции и в 2022 году заблокировали активы не только дочерних российских компаний, но и физлиц по таким обвинения, как "дружба с Путиным".Ранее на эту тему: Размораживание активов РФ на сумму 210 млрд евро заставит ЕС оплачивать кредиты Киеву — МИД Эстонии

https://ukraina.ru/20250410/es-demonstriruet-nekhoroshuyu-tendentsiyu-v-istorii-s-rossiyskimi-aktivami--peskov-1062441329.html

россия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, украина, ес, евросоюз, владимир путин, reuters, замороженные активы, антироссийские санкции, санкции, конфискация