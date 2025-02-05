https://ukraina.ru/20250205/1060825450.html

Европейский перекрёсток. Почему воинственная Прибалтика закупается спичками и гречкой

Европейский перекрёсток. Почему воинственная Прибалтика закупается спичками и гречкой - 05.02.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток. Почему воинственная Прибалтика закупается спичками и гречкой

В то время как часть Европы поглощена своими экономическими проблемами, другая часть — кризисом демократических институтов и непредсказуемыми выборами, некоторые страны — накопившимися проблемами из-за бесконтрольной миграции, в Прибалтике, кажется, всё относительно стабильно

2025-02-05T06:30

2025-02-05T06:30

2025-02-05T06:31

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"Запаситесь едой, водой и горелками"Одна из новостей, буквально взорвавшая в первые дни февраля информационное пространство Эстонии — призыв спикера бюро по предупреждению рисков Кайсы Нийло к согражданам: запаситесь лекарствами, едой и фонариками, страну ждут непростые времена.Всё дело в том, что Эстония, как и Латвия, и Литва 9 февраля собирается окончательно отключиться от энергосистемы БРЭЛЛ — электрического кольца, которое объединяет системы России, Белоруссии и Стран Балтии. Соглашение о единой энергосистеме было заключено ещё в 2001 году, а в апреле прошлого года власти Латвии, Литвы и Эстонии впервые провели испытания по выходу из него.Цель — интеграция с энергосистемами Скандинавии и ближайших соседей их в ЕС. По данным оператора эстонских национальных электросетей Elering, на переключение и поддержание стабильной частоты после отключения от БРЭЛЛ страна планирует потратить около 60 миллионов евро.Впрочем, эстонский премьер-министр Кристен Михал сразу же предупреждал: всё может пойти не по плану, худший сценарий — отключение электричества на 72 часа.И вот, радиостанция ERR публикует комментарий Нийло, которая объясняет:В случае, если дома пропадёт электричество, есть, по её словам, и альтернативные варианты:"Например, автомобиль. В нём есть радио, а при необходимости можно зарядить устройства, если под рукой есть переходники и провода. Кроме того, в таком небольшом пространстве легче сохранить тепло. Главное, чтобы машина была заправлена — зачастую достаточно и половины бака".Ну, а помимо еды, бензина и гаджетов, гражданам могут понадобиться пластыри, лекарства от головной боли, фонарики, аккумуляторы, портативные радио, газовые горелки и игры (настольные?), резюмировала Нийло.Исследования Спасательного департамента Эстонии показали, что граждане станы не слишком серьёзно относятся к подготовке к кризисным ситуациям, отмечают журналисты, пообщавшись с главой кризисного бюро Южного спасательного центра Эстонии Сильвером Конкси. Треть населения страны безответственно реагировала на угрозы коронавируса, не готовится к неминуемому ЧП и теперь."Защита восточного фланга НАТО"И едва только соседняя Латвия, которую проблемы с отключением света тоже вполне могут коснуться, отошла от новостей о беде со своей национальной гордостью — шпротами, как эстонцев предупреждают о том, что придётся запастись гречкой и сидеть несколько дней без электричества.Причина катастрофы со шпротами та же — прочь от России: ещё в начале января стало известно, что вся отрасль под угрозой исчезновения из-за запрета на поставки продукцию в Россию. Традиционно РФ всегда являлась главным покупателем этого продукта, но с 2015 года поставки, а вместе с ними и число предприятий по переработке сократилось втрое, а к началу 2025 года ситуация стала и вовсе плачевной. При этом стоит отметить, что в самой России исчезновение импортных шпрот из Прибалтики никто не заметил, так как после и в связи с уходом из России прибалтийских компаний, производящих шпроты, российские предприятия легко нарастили производство и компенсировали потерю продукции прибалтийских производителей. Аламирстские настроения в духе: "Закупайте гречку, сахар и спички, завтра — российское вторжение" в целом любимый приём прибалтийских правительств и СМИ в любой непонятной ситуации.Из года в год он работает: какая бы ни приключилась беда, потенциальная военная агрессия — на пороге, а виновата, конечно же, Москва. С теми же шпротами — хотя продавать их Латвии запретила Еврокомиссия, а на ловлю рыбы в Балтийском море ввела квоты.Уроженка Клайпеды фотограф Анна Пошукте, которая летом со всей семьёй переехала в Россию по программе добровольного переселения соотечественников и репатриантов рассказывала в интервью изданию Украина.ру: если слушать литовские СМИ, избежать постоянного напряжения невозможно.Несколько раз в год, объясняла она, особенно впечатлительные жители Клайпеды и других городов отправляются в супермаркет экстренно закупать макароны, сахар и спички перед "российским вторжением", а с начала 2022 года литовцы, которые до этого момента и не думали о своих документах, массово начали делать паспорта, позволяющие пересекать границу. Большинство, по словам собеседницы издания, уезжают в Ирландию, где большая и дружная литовская община.В сентябре, в те дни, когда корреспондент Украина.ру встречалась с Анной в Калининграде, Минобороны Литвы объявило, что военные установили на границе с Россией противотанковые заграждения "зубы дракона". Советск Калининградской области и Панямуне Таурагского уезда соединяет металлический балочный мост имени королевы Луизы через реку Неман.С каждого из берегов прекрасно виден другой, по обе стороны живут люди, чьи знакомства и семьи перемешаны за многие десятилетия, а на мосту — "зубы дракона".Тогда же, в сентябре, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.С тех пор разговоры о военном усилении всех трёх балтийских государств вели постоянно, а 6 декабря их президенты — Алар Карис, Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс сделали совместное заявление о том, что приоритетом стран является безопасность и укрепление обороны, расходы на неё должны быть увеличены до 3% ВВП, так как именно Латвия, Литва и Эстония "защищают восточный фланг НАТО от российской кампании саботажа в Европе".Лидеры балтийских стран наиболее горячо поддерживают Эммануэля Макрона во всех идеях о вводе "миротворческого" контингента на Украину, но с воцарением Трампа перед ними встал более актуальный вопрос: таможенные пошлины, которые новый американский лидер планирует ввести для стран ЕС.Премьер-министр Литвы Гитаутас Палуцкас на днях посетовал, что для Литвы это может обернуться огромными проблемами: её основной экспортный рынок в данный момент — Германия, которая реэкспортирует товары в США.Туристы, шпионы и КГБИ пока в той же Литве средняя корзина самых дешёвых продуктов для населения уже подорожала до 70,63 евро — то есть на 5,16 евро дороже, чем год назад, беднеющее и эмигрирующее население нужно как-нибудь отвлекать. И это в Прибалтике умеют делать отлично:— Литовская демократическая партия "Заря Нямунаса" предложила рассекретить списки сотрудников КГБ, которые до сих пор занимают в стране определённые должности, и премьер поддержал: "это поможет снять напряжённость в обществе";— Латвийские СМИ ежедневно выпускают пронзительные статьи о том, что латвийцам смертельно опасно ездить в Россию и Белоруссию, спекулируя на гибели баскетболиста Яниса Тимма (бывший муж российской певицы Анны Седоковой, погибший в Москве в декабре), потому что: "Даже небольшой флирт с восточным соседом, не говоря уже о свадьбе, в нашем случае является чистым самоубийством".Паника, к слову, связана с тем, что, по данным Службы государственной безопасности Латвии, за 2024 год в Россию съездило вдвое больше латвийцев, чем за 2023-й.— МВД Латвии инспектирует бомбоубежища Риги и соседних городов, чтобы "в случае чего" разместить около полумиллиона человек.И бесконечные, бесчисленные новости о демонтаже памятников и советских надгробий, переименовании улиц, площадей и переулков, поимке очередных российских шпионов и всё в таком духе.Рассказ Анны Пошкуте — в интервью Марии Нестеровой Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250103/1060103952.html

https://ukraina.ru/20250113/1060226210.html

литва

россия

латвия

эстония

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, литва, россия, латвия, гитанас науседа, эммануэль макрон, ес, нато, эстония