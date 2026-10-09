Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки - 09.10.2026 Украина.ру
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Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки
Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки - 09.10.2026 Украина.ру
Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки
При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека, 12 получили различные ранения. Об этом оперштаб региона утром 9 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-09T09:06
2026-10-09T09:06
украина.ру
россия
белгородская область
грайворон
сво
спецоперация
обстрелы
обстрелы россии сегодня
всу
бпла
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В посёлке Разумное Белгородского округа в результате обстрела погибла супружеская пара, пострадали четыре человека, включая 10-летнего мальчика. На участке автодороги Орехово — Яблоново от удара FPV-дрона по машине погиб мужчина. В городе Грайворон при детонации дрона погибла женщина.Всего в регионе ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Были зафиксированы атаки 368 беспилотников — 205 из них сбиты или подавлены. В ходе пяти обстрелов ВСУ выпустили по мирным жителям 15 боеприпасов, ещё 10 взрывных устройств были сброшены с БПЛА.В результате ударов по 11 округам (ещё над тремя сбивали беспилотники) многочисленные повреждения получили дома, предприятия, социальные объекты, инфраструктура и десятки автомобилей, включая скорую помощь. В Разумном полностью разрушен жилой дом, в Тулянке сгорело коммерческое здание. Пожары произошли в Новой Таволжанке и Быковке. Часть жителей Майского осталась без газа.Ранее сообщалось, что преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261009/ne-ostanetsya-nichego-ukraine-predrekli-strashnoe-buduschee-1083687518.html
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украина.ру, россия, белгородская область, грайворон , сво, спецоперация, обстрелы, обстрелы россии сегодня, всу, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, fpv-дрон, дроны, удары дронами, потери всу, вооруженные силы украины, военные преступления, украина, погибшие, раненые, киевский режим
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Грайворон , СВО, Спецоперация, обстрелы, обстрелы России сегодня, ВСУ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, fpv-дрон, дроны, Удары дронами, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, Украина, погибшие, раненые, киевский режим

Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки

09:06 09.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека, 12 получили различные ранения. Об этом оперштаб региона утром 9 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В посёлке Разумное Белгородского округа в результате обстрела погибла супружеская пара, пострадали четыре человека, включая 10-летнего мальчика. На участке автодороги Орехово — Яблоново от удара FPV-дрона по машине погиб мужчина. В городе Грайворон при детонации дрона погибла женщина.
Всего в регионе ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Были зафиксированы атаки 368 беспилотников — 205 из них сбиты или подавлены. В ходе пяти обстрелов ВСУ выпустили по мирным жителям 15 боеприпасов, ещё 10 взрывных устройств были сброшены с БПЛА.
В результате ударов по 11 округам (ещё над тремя сбивали беспилотники) многочисленные повреждения получили дома, предприятия, социальные объекты, инфраструктура и десятки автомобилей, включая скорую помощь. В Разумном полностью разрушен жилой дом, в Тулянке сгорело коммерческое здание. Пожары произошли в Новой Таволжанке и Быковке. Часть жителей Майского осталась без газа.
Ранее сообщалось, что преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области.
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