https://ukraina.ru/20261009/opershtab-belgorodskoy-oblasti-utochnil-chislo-pogibshikh-i-ranenykh-za-sutki-1083700578.html

Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки

Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки - 09.10.2026 Украина.ру

Оперштаб Белгородской области уточнил число погибших и раненых за сутки

При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека, 12 получили различные ранения. Об этом оперштаб региона утром 9 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-09T09:06

2026-10-09T09:06

2026-10-09T09:06

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В посёлке Разумное Белгородского округа в результате обстрела погибла супружеская пара, пострадали четыре человека, включая 10-летнего мальчика. На участке автодороги Орехово — Яблоново от удара FPV-дрона по машине погиб мужчина. В городе Грайворон при детонации дрона погибла женщина.Всего в регионе ранения различной степени тяжести получили 12 человек. Были зафиксированы атаки 368 беспилотников — 205 из них сбиты или подавлены. В ходе пяти обстрелов ВСУ выпустили по мирным жителям 15 боеприпасов, ещё 10 взрывных устройств были сброшены с БПЛА.В результате ударов по 11 округам (ещё над тремя сбивали беспилотники) многочисленные повреждения получили дома, предприятия, социальные объекты, инфраструктура и десятки автомобилей, включая скорую помощь. В Разумном полностью разрушен жилой дом, в Тулянке сгорело коммерческое здание. Пожары произошли в Новой Таволжанке и Быковке. Часть жителей Майского осталась без газа.Ранее сообщалось, что преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261009/ne-ostanetsya-nichego-ukraine-predrekli-strashnoe-buduschee-1083687518.html

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