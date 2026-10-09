https://ukraina.ru/20261009/zubastoe-nenasilie-makhatma-gandi-i-politicheskiy-postmodern-1083614594.html

Зубастое ненасилие. Махатма Ганди и политический постмодерн

Зубастое ненасилие. Махатма Ганди и политический постмодерн - 09.10.2026 Украина.ру

Зубастое ненасилие. Махатма Ганди и политический постмодерн

1 октября 1869 года родился Мохандас Карамчанд Ганди – выдающийся борец за свободу Индии от британского владычества. Имя, а точнее титул, под которым он вошёл в историю – Махатма – дал ему великий поэт Рабиндранат Тагор, хотя сам Ганди из скромности не любил, когда его так называли

2026-10-09T08:00

2026-10-09T08:00

2026-10-09T08:00

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Махатму Ганди считают родоначальником постмодерна в политике: именно он ввёл в практику ненасильственное действие как инструмент влияния на политических оппонентов. Позднее методы Ганди были систематизированы и научно обоснованы идеологом "цветных революций" Джином Шарпом.Искусство реальностиПорбандар – родной город Мохандаса Ганди – расположен на западном побережье Индии в штате Гуджарат неподалёку от современной границы с Пакистаном. Семья Ганди считалась влиятельной: в разное время дед, отец и дядя Мохандаса занимали пост главы правительства туземного Порбандарского княжества.Ганди принадлежали к купеческой касте банья, относившейся к варне вайшья – индийскому аналогу европейского "третьего сословия". В семье строго соблюдались религиозные предписания, включая весьма архаичные по современным меркам. Так, восьмилетний Мохандас был помолвлен со своей сверстницей – дочерью порбандарского бургомистра Кастурбой Кападия, а в тринадцать лет они стали мужем и женой. Их брак оказался счастливым: Мохандас и Кастурба не только вырастили четырёх сыновей, но и были настоящими сподвижниками в освободительной борьбе.Молодой Ганди получил хорошее образование в метрополии, позднее вёл адвокатскую практику в Южной Африке, где к тому времени сложилась достаточно крупная индийская диаспора. К моменту начала африканского периода жизни Ганди на дворе стояла вторая половина интербеллума между двумя англо-бурскими войнами, и в это время начала складываться характерная для более позднего периода система апартхейда – расовой и национальной сегрегации. Работы для молодого адвоката хватало: положение выходцев из Индии было не настолько плачевным, как у африканцев, но британцы и буры ставили их значительно ниже себя. На Чёрном континенте Ганди проработал без малого четверть века – с 1893 по 1915 годы и именно там он пришёл к идее ненасильственного сопротивления как инструмента борьбы с более организованным и технически лучше оснащённым противником в лице британцев.За десять лет до рождения Ганди в Индии было жестоко подавлено Восстание сипаев – состоявших на британской службе местных военных, поднявшихся против бесконтрольного владычества Ост-индской компании. Поражение сипаев оказалось вызвано не только лучшим вооружением и выучкой англичан, но и отсутствием единства среди коренных жителей Индостанского полуострова: отношение двух соседних княжеств к восстанию могло быть диаметрально противоположным. И хотя Гуджарат – малая родина Ганди – проявил нейтралитет, события того времени активно обсуждались в кругу общения будущего лидера индийцев: это обсуждение оказало огромное влияние на его взгляды.Индийское общество тоже не было монолитным: в его основе лежала система варн – четырёх сословий (точнее пяти, если считать стоящих ниже сословной иерархии неприкасаемых) и каст – социальных групп, основанных на профессиональном признаке. Варны и касты и сейчас являются замкнутыми, переход из одной в другую запрещён: даже для самого Ганди женитьба одного из его сыновей на представительнице вышестоящего духовного браминского сословия стала большой личной драмой, как не соответствовавшая религиозным взглядам. Тем не менее он не стал препятствовать счастью молодых и дал им отцовское благословение.Всё это привело Ганди к мысли о том, что решать задачу методом лобового штурма бесполезно: в силовом противоборстве колонизаторов не победить. Однако у британцев обязательно найдутся слабые звенья, которые можно расшатать целенаправленно и последовательно играя вдолгую подобно тому как капля постепенно пробивает камень. Но для игры вдолгую нужны три вещи: отказ от ожидания быстрых результатов, стремление не провоцировать противника на силовой вариант и умение стойко переносить невзгоды.Индийские палки в британские колёсаСвоему методу Ганди дал название "сатьяграха", что переводится как "упорство в истине". В его основе лежит отказ от насилия в условиях превосходящей силы политических оппонентов: по словам самого Ганди цель сатьяграхи не в том, чтобы заставить противника сдаться, а в том, чтобы обратить его в свою веру.Болевые точки британского присутствия в Индии оказались выбраны достаточно грамотно.Первый блок действий сатьяграхи включал всевозможные экономические меры. Метрополия рассматривала колонию не только как поставщика дешёвых ресурсов, но и как рынок сбыта своих товаров, поэтому британская продукция подверглась бойкоту. Ещё одним направлением стали отказ от уплаты налогов и нарушение монопольных прав государства: классический пример последнего – Соляной поход 1930 года, участники которого демонстративно выпаривали соль в нарушение запрета властей.Второй блок – несотрудничество с колониальными властями. Понятно что одной присылкой чиновников из метрополии не обойтись: нужно привлекать на службу местных. Для Индии с её реалиями это важный момент: в стране насчитывается более 400 языков, из них 22 имеют официальный статус. Иными словами все должности, предусматривающие непосредственную работу с населением, должны занимать лица, в совершенстве владеющие языком данной местности. В армии приём под знамёна добровольцев из числа аборигенов во-первых, придавал авторитет власти в глазах населения, а, во-вторых, становился действенным социальным лифтом для самих индийцев. Если же местные начинали уходить из силового блока и гражданских администраций, то колониальное управление начинало испытывать серьёзные трудности.Таким образом провозглашённый Ганди курс на ненасильственное сопротивление очень быстро превратил Индию для Британии из драгоценнейшего бриллианта имперской сокровищницы в самый настоящий тришкин кафтан. Поэтому к началу Второй Мировой войны Лондону приходилось изыскивать всё больше ресурсов на латание увеличивающегося числа прорех, а в 1947 году – пойти на предоставление Индии независимости с частичным сохранением Дели в орбите своего влияния.Помимо организации сопротивления колонизаторам Ганди пришлось начать борьбу с кастовой системой. Это болезненная проблема для индийского общества, а в старину самой распространённой формой протеста против неё становилось принятие таких провозглашающих всеобщее равенство вероучений, как буддизм и сикхизм, а со времён завоевания Индии Великими Моголами основным способом избавления от бесправия для представителей низших каст стал ислам.Борьбу за улучшение положения неприкасаемых Ганди вёл ненасильственными методами, но грамотно. Он объявил их хариджанами – детьми божьими, ездил по стране в вечно переполненных вагонах третьего класса и без всякой брезгливости разделял с ними трапезу: согласно учению индуизма даже тень парии способна осквернить дважды рождённого, а тут лидер общественного мнения бросил такой вызов устоям!Уходя британцы расколи бывшую колонию на индуистскую Индию и исламский Пакистан, спровоцировав жесточайший конфликт между индусами и мусульманами. Вспыхнувшее противостояние могло погубить только что ставшее независимым государство и только объявленная Ганди голодовка заставила лидеров сторон пойти на диалог. Примирение переполнило чашу терпения индуистских радикалов и вечером 30 января 1948 года Натхурам Годзе застрелил Махатму Ганди во время молитвы.Беспощадная сила слабостиСимволами постмодернистской политологии являются лев и лисица, воплощающие собой жёсткий и мягкий варианты силы. Вторая Мировая война привела к пересмотру отношения к классической жёсткой силе: возросшая разрушительная способность оружия не оставляла победителю ничего, кроме руин. Социум развитых стран на полях сражений оставил вместе с убитыми и свою пассионарность. Перестала оправдывать себя и колониальная система, грабёж которой был источником бурного прогресса европейской цивилизации: шкатулка с дублонами и пиастрами превратилась в потрёпанный чемодан без ручки. Прежние методы теряли действенность: эпоха мускулистого и зубастого льва сменилась временем хитрой и пронырливой лисицы. Вот в этой обстановке востребованными оказались учение и практика Махатмы Ганди.Главный тезис политики новой эпохи: неважно насколько силён твой оппонент – важно, что у него есть слабые стороны, планомерное воздействие на которые выведет его из строя. При этом не нужно собирать ударный кулак: гораздо проще действовать методом множества комариных укусов – не зря же говорят что муравьи способны съесть льва. А ещё лучше использовать гомеопатический метод накопления микроскопических доз отравы, которая убьёт тихо и незаметно.Ничего не напоминает? Правильно, те самые пресловутые "окна Овертона": сдвигаем раму на доли миллиметра в день, а потом сами удивляемся почему оно открылось.При этом "окна Овертона" – не единственная технология подобного рода. Например, в 1985 году профессор Йельского университета Джеймс Кэмпбелл Скотт выпустил ставшую бестселлером монографию "Оружие слабых", в котором обосновал концепцию "рутинного сопротивления" – практики, не требующей не только активных действий, но и вообще какого-либо осознанного противостояния системе. Её суть – мелкие хищения вроде привычного нам "несунства", поиск "выгодного" трудоустройства, уклонение от исполнения обязанностей под благовидным предлогом (например – военная кафедра в вузе вместо службы в армии), поношение власти путём распространения слухов и анекдотов про неё. В результате за пару десятилетий мы получаем в достаточной мере разложенное общество, готовое, подобно дикарям, сдать государство за горсть стекляруса, разноцветную тряпку и кружку "огненной воды". Или как получилось у нас – за джинсы и жвачку.

https://ukraina.ru/20191004/1025229425.html

https://ukraina.ru/20251005/buldozernaya-revolyutsiya-v-serbii-idei-sharpa-dengi-sorosa-i-gosdepa-1069647234.html

https://ukraina.ru/20250902/kovarnyy-defitsit-kak-pustye-prilavki-rabotali-na-razval-sssr-1067904463.html

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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история, индия, пакистан, британия, африка