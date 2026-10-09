https://ukraina.ru/20261009/artilleristy-vsu-rasstrelyali-semyu-v-belgorodskoy-oblasti-1083699903.html

Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области

Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области - 09.10.2026 Украина.ру

Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области

При ночном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла супружеская пара, ранения получили ещё четыре человека, включая ребёнка. Об этом оперштаб региона утром 9 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-09T08:32

2026-10-09T08:32

2026-10-09T08:36

украина.ру

россия

белгородская область

сво

спецоперация

обстрелы россии сегодня

обстрелы

артиллерия

всу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072848135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0137b62e04892b9a44a03b4192a718dc.jpg

Трагедия произошла в посёлке Разумное Белгородского округа."В результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги... Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы. Для обследования бригады скорой доставили женщину и ребёнка в медицинские учреждения города Белгорода", — говорится в сообщении.Отмечается, что ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей головы и плеча медики оказали помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась."Один дом был полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также повреждён забор. Оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", — уточняет оперштаб.Ранее сообщалось, что при атаке на Брянск пострадала гражданка Белоруссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, белгородская область, сво, спецоперация, обстрелы россии сегодня, обстрелы, артиллерия, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, киевский режим, украина