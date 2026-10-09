Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области - 09.10.2026 Украина.ру
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Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области
Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области - 09.10.2026 Украина.ру
Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области
При ночном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла супружеская пара, ранения получили ещё четыре человека, включая ребёнка. Об этом оперштаб региона утром 9 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-09T08:32
2026-10-09T08:36
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белгородская область
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спецоперация
обстрелы россии сегодня
обстрелы
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всу
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Трагедия произошла в посёлке Разумное Белгородского округа."В результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги... Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы. Для обследования бригады скорой доставили женщину и ребёнка в медицинские учреждения города Белгорода", — говорится в сообщении.Отмечается, что ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей головы и плеча медики оказали помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась."Один дом был полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также повреждён забор. Оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", — уточняет оперштаб.Ранее сообщалось, что при атаке на Брянск пострадала гражданка Белоруссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, сво, спецоперация, обстрелы россии сегодня, обстрелы, артиллерия, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, киевский режим, украина
Украина.ру, Россия, Белгородская область, СВО, Спецоперация, обстрелы России сегодня, обстрелы, артиллерия, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, киевский режим, Украина

Преступники из ВСУ расстреляли семью в Белгородской области

08:32 09.10.2026 (обновлено: 08:36 09.10.2026)
 
© AP / Alex BrandonПогрузка снарядов для Украины на военно-воздушной базе в США
Погрузка снарядов для Украины на военно-воздушной базе в США - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© AP / Alex Brandon
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При ночном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погибла супружеская пара, ранения получили ещё четыре человека, включая ребёнка. Об этом оперштаб региона утром 9 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
Трагедия произошла в посёлке Разумное Белгородского округа.
"В результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги... Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы. Для обследования бригады скорой доставили женщину и ребёнка в медицинские учреждения города Белгорода", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей головы и плеча медики оказали помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась.
"Один дом был полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также повреждён забор. Оперативные службы продолжат обход в светлое время суток", — уточняет оперштаб.
Ранее сообщалось, что при атаке на Брянск пострадала гражданка Белоруссии.
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