https://ukraina.ru/20250210/1060954780.html

Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку

Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку - 10.02.2025 Украина.ру

Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку

Трамп распорядился прекратить помощь ЮАР в связи с принятым в стране законом, позволяющим изымать сельскохозяйственные земли у африканеров (потомков белых колонистов из Нидерландов, также известных под просторечивым названием буры), а также из-за позиции Южной Африки в отношении Израиля и войны в секторе Газа.

2025-02-10T14:15

2025-02-10T14:15

2025-02-10T14:15

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Указ Трампа появился после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил: "Южную Африку не запугать", поскольку южноафриканцы ожидали дипломатического демарша.Как следует из указа нового президента США, он убежден, что закон об экспроприации земель демонстрирует "шокирующее пренебрежение" правами граждан и якобы позволит изымать земли у белых африканеров без компенсации.Кроме того, Трамп уверен: Южная Африка заняла "агрессивную позицию" по отношению к США и их союзникам, обвинив Израиль в геноциде в Международном суде ООН и укрепляя отношения с Ираном.В Вашингтоне даже разработали план переселения южноафриканских белых фермеров и их семей в качестве беженцев, "спасающихся от поддерживаемой правительством расовой дискриминации, включая конфискацию имущества на расовой почве". Хотя, как наверняка вспомнят сегодня многие, с такими проектами носились когда-то и в России, но дело так ничем и не кончилось.Дипломатическая война Трампа против ЮАР, безусловно, является беспрецедентным актом. Это первый американский президент, ополчившийся на постапартеидную власть в ЮАР.Никто прежде в Вашингтоне такого себе не позволял. Даже дружественные отношения южноафриканский властей к Москве, которые они не раз демонстрировали в последние годы, не стали поводом для санкций или прекращения помощи.Потому что все понимали: американская помощь Южной Африке, это не более чем скромная попытка загладить историческую вину перед ее народом. А ситуация с белыми фермерами всегда по факту являлась совсем другой.Режим апартеида был установлен на юге Африки вскоре после войны [Второй мировой – Ред.]. Само это слово означает на языке африкаанс (местном диалекте голландского) "раздельность", и означало официальную политику расовой сегрегации и расизма во всех сферах общественно-политической жизни.Ядром апартеидных элит выступали бурские националисты – потомки кальвинистов из Голландии, Франции и Германии, когда-то основавших Капштадт (Кейптаун). В этой среде господствовали такие настроения, что перед войной там ждали пронацистского бунта. Буры создали военизированную гитлеристскую организацию Оссеваванбранваг, а пароходы с бежавшими из Европу нацистами встречали насмешливым свистом.Но в послевоенном мире, на фоне демонтажа Британской империи, британские колониальные власти передали власть местным белым из Национальной партии. И неожиданно для многих в Южной Африке возникла своя версия нацистского рейха.Власть, собственность и земля были в апартеидной ЮАР достоянием белого меньшинства, а чернокожие работали на него практически за бесплатно.Многие белые – включая и буров – были против такой политики, однако они оказались в изоляции. А фактически страной управлял Брудербонд – тайная организация крайних африканерских ультраправых. С несогласными быстро расправлялись, не обращая внимания на нормы закона. Знаменитый Нельсон Мандела, неформальный лидер черного большинства, просидел 27 лет в тюрьме для каторжников, а многих просто убили.Миллионы черных загнали в гетто и так называемые бантустаны – фиктивные государства под руководством каких-то коррумпированных черных царьков. Их территорию нарезали по хозяйственному принципу – так, чтобы лучшие пахотные земли отошли белым фермерам. В страну также пустили крупные западные корпорации, которые скупали алмаз и ураны, обустраивая заводы с дешевой рабочей силой.Черные не имели в апартеидной ЮАР почти никаких прав – для них писали только запреты. При этом у местных нацистов тоже имелся свой мовный пунктик. Они повсюду принудительно продвигали свой язык африкаанс. В 1976 году, когда студенты и школьники в городке Соуэто подняли восстание, требуя преподавать им на родных языках или на английском (при том, что образование для черных было очень низкого качества), его участников безжалостно расстреляли.Тогда погибло до 700 человек. На старых сохранившихся фотографиях хорошо видно, как много было гробов.Все эти преступления были возможными только потому, что за режимом апартеида стояли США. Они рассматривали его как мощный противовес деколонизационным процессам в Африке, которые усиливали влияние Москвы и помогали бурам всем, что было нужно в военно-стратегическом смысле.В свою очередь, Советский Союз оказывал подполью в ЮАР серьезную помощь и готовил для него новые кадры. Будущий министр разведки Южной Африки, коммунист-еврей их Йоханнесбурга Ронни Касрилс, который базировался в Одессе, писал в своих мемуарах, как его поразило нерасистское отношение советских людей с чернокожими – им без проблем жали руки, обучали, и общались, как с равными. А это многое говорит о том, как может быть реализованная на практике мягкая сила.Дискриминировали и азиатов – за исключением жителей прозападной Японии, Южной Кореи и Тайваня, потому что их правительства признавали апартеидную власть в Претории. Все остальные люди с узким разрезом глаз также считались неполноценными, поражаясь в своих правах.С начала восьмидесятых, когда апартеид стал настолько токсичными, что его для видимости критиковали даже на Западе, ЮАР стали снабжать через Израиль, который уже забыл, что его тогдашние партнеры прежде были антисемитами, изучая опыт создания "бантустанов" для палестинцев.Апартеидная ЮАР реализовала вместе с израильтянами успешную совместную программу по созданию ядерного оружия. А мир узнал об этом в 1979 году, в результате "инцидента Вела", когда спутники засекли ядерные испытания на территории Южной Африки.Наличие ядерного оружия в руках ультраправых позднее едва не привело мир к катастрофе. В 1987 году, когда кубинские бойцы и советские военные специалисты разгромили апартеидные войска, вторгшиеся в просоветскую Анголу, некоторые белые ультраправые подумывали над тем, чтобы применить против них ядерную бомбу.И в этом случае вы бы вряд ли читали эти строки.Однако военное поражение в Анголе сломало апартеид. Бурские националисты начали идти на уступки. А после завершения Холодной войны, когда нужда в сдерживании СССР отпала, этот мрачный режим быстро отправился на свалку истории.Африканский национальный конгресс – то есть, черное большинство ЮАР, которым руководил член компартии Мандела, – получили от Запада разрешение на транзит власти.Но ему и его соратникам поставили несколько важных условий, начиная с отказа от ядерного оружия.Бантустаны упразднялись, черные получали личную свободу, равенство и демократические права. В силу своего полного большинства, они формировали правительство Южной Африки. Однако земля и собственность оставалась в руках у их прежних хозяев – в основном белых.Именно это породило противоречия, мешающие развиваться ЮАР. Любой, кто много ездил по этой стране, видел огромные краали (сельскохозяйственные ранчо белых африканеров), где, естественно, работали только черные, обитавшие в трущобных домиках где-то неподалеку. Многие из них строили еще при апартеиде.При продаже земли белым всегда выплачивали компенсации от государства, хотя большого желания уехать нет ни не будет – эти края так благодатны, что родившиеся там люди готовы закрыть глаза на проблемы вроде преступности. Которая не является этнической.А тем временем западные корпорации наживали миллиарды на эксплуатации недр юга Африки.Трудно сказать, получиться ли сломать эту ситуацию. Сирил Рамафоса – отнюдь не радикал, хотя пока он отвечает Трампу очень достойно.Но сам Трамп, который, скорее всего, ввязался в эту историю по инициативе недружественного постапартеидной Южной Африке Израиля – может получить целый ворох проблем.Ведь политический вес ЮАР в мире высок, борьба ее народа отмечена печатью исторической справедливости, и множество гуманитарных организаций без труда подадут против США многомиллиардные иски за участие в поддержке режима апартеида.Как бы не просчитаться.Также о континенте – в интервью Кирилла Курбатова Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059964757.html

https://ukraina.ru/20241022/1058282852.html

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Леонид Николенко

эксклюзив, юар, израиль, сша, дональд трамп, оон, африка