Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе - 20.03.2025 Украина.ру
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Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе - 20.03.2025 Украина.ру
Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
Лидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"
2025-03-20T15:11
2025-03-20T15:30
эксклюзив
аэс
запорожская аэс
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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США подчеркнули плюсы такой сделки для Киева: защита инфраструктуры от потенциальных ударов, восстановление и содержание объектов за американский счет, поддержка украинской энергетики в целом. Дополнительный бонус - новый статус избавит от необходимости отправлять на эти объекты американских военных.С одной стороны, эта история выглядит как очередная попытка США выменять бусы на целую страну, но с другой, на поверку все оказывается не так однозначно. Дело в том, что, образно говоря, пластмассовые бусы, которые Вашингтон предлагает Владимиру Зеленскому в виде своей "крыши" над украинскими АЭС, на самом деле скрывают подлинно финансовый интерес США. И зубы точат на Украине и в США прежде всего на самую большую АЭС в Европе - Запорожскую, которая принадлежит России."Действительно, был вопрос касательно атомной станции. Вопрос был ни о какой не сети атомных станций. Вопрос касался исключительно стации, которая сегодня находится под временной оккупацией &lt;...&gt;. И вопрос, способны или не способны мы восстановить эту станцию. Мы об этом говорили", - прокомментировал Зеленский итоги своего разговора с Трампом.Тут Зеленский явно лукавит. И вот почему.Накануне разговора с Путиным, лидер США Дональд Трамп анонсировал среди тем обсуждения проблему некой не названной большой электростанции "Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал Трамп. Самая большая электростанция (и в Европе, и на Украине) - это всё та же Запорожская.Однако после самой беседы в комментариях ее участников и их пресс-секретарей ни одного слова об этом сказано не было, хотя для большинства экспертов вполне очевидно, что в приоритете у двух лидеров было обсуждение отношений двух стран, в том числе экономических. Последующее замалчивание судьбы Запорожской АЭС, как нам кажется, может быть по одной из двух причин:Известно, что 18 марта Трамп говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, и они в том числе договорились о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Глава РФ тут же приказал прекратить удары по украинской энергетике, и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины, а вот Киев своей части договоренностей не выполнил.Получается, что доверять Зеленскому (в который раз в этом приходится убеждаться) нельзя.В конце прошлой недели военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии "Взгляду" отметил, что президент США не зря упомянул в качестве темы для обсуждения с Путиным ЗАЭС, ведь она представляет интерес, как для Киева, так и для Москвы. А еще у этого переговорного козыря есть очень приятная для Трампа европейская сторона."Для Соединенных Штатов вопрос по станции - это точка переговоров. Трамп - бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию", - сказал Анпилогов, добавив, что упоминание Трампом ЗАЭС демонстрирует, что переговоры "движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования".В марте 2022 года атомная электростанция, вместе с находящейся поблизости тепловой станцией, перешла под контроль российской Армии, и сейчас объектом управляет "Росатом". В настоящее время работа станции приостановлена, так как ВСУ продолжают ее обстреливать. Об опасности таких атак нашему изданию ранее рассказывал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.На днях в комментарии Украине.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что Запорожская АЭС в ближайшее время потенциально может стать объектом для выработки огромного объема электроэнергии, снабжая электроэнергией буквально все новые регионы России.Но в этом кроется очень серьезный подводный камень, добавил в беседе с журналистами Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Он пояснил, что АЭС - это источники энергии для крупного промышленного потребления, обеспечить его в состоянии только серьезная промышленность, которая была в этом регионе во времена УССР. Теперь ситуация кардинально другая, а волнообразный расход электричества крайне опасен для электростанции.В связи с этим в общественном пространстве звучат предложения после завершения конфликта перестать помогать Украине электроэнергией в благотворительных целях, а начать продавать ее. Другие специалисты уверены, что денег у Киева на это не будет, тогда ресурс получит тот, у кого на это средства найдутся. Одна из версий - США.Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что Вашингтон крайне заинтересован в ЗАЭС по вполне очевидной причине."Для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы", - отметил Павлив, подчеркнув, что обывателям пока показывают лишь верхушку энергетического раздела.В то же время, уточнил Фролов, украинские электростанции, которые Трамп предложил передать США довольно старые и не факт, что при следующей проверке могут пройти процедуру продления сроков эксплуатации, то есть актив достаточно сомнительный.Он также заострил внимание на том, что атомная энергетика в США не государственная. И в этом контексте слова Трампа о намерении купить или взять под контроль какие-либо АЭС - это разговор о развитии американского бизнеса. И тут уже на первое место выйдет тема о том, кому именно он будет принадлежать.Ряд экспертов ранее уже отмечали, что украинский трек для нового лидера США - это не история про мировую политику, а способ борьбы со своими конкурентами, возможность победить Соросов и Глубинное государство, перехватить финансовые вожжи власти в свои руки.Между тем, уточнил Павлив, Украины и Европы за этим столом энергетических переговоров нет, они "в меню" и выпрыгнуть оттуда никак не смогут. А Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.В Киеве тем временем уже заговорили о том, что под контроль США нужно отдать также порты. Таким образом там собираются убить сразу двух зайцев: сделать так, чтобы они не достались России и вывести их из-под потенциальных ударов. А что дальше? Под той же мотивацией отдать Вашингтону промышленные, социальные и жилые объекты?История видела много разных примеров, но кажется, еще ни одна лягушка, варившаяся в кипятке, не была так довольна этим процессом. Сейчас Украине кажется, что Вашингтон пригласил ее в сауну, но совсем скоро в меню могут появиться лягушачьи лапки, приготовленные на электричестве ЗАЭС.О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"
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эксклюзив, аэс, запорожская аэс, новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, росатом, вооруженные силы украины
Эксклюзив, АЭС, Запорожская АЭС, Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Росатом, Вооруженные силы Украины

Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе

15:11 20.03.2025 (обновлено: 15:30 20.03.2025)
 
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Лидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"
США подчеркнули плюсы такой сделки для Киева: защита инфраструктуры от потенциальных ударов, восстановление и содержание объектов за американский счет, поддержка украинской энергетики в целом. Дополнительный бонус - новый статус избавит от необходимости отправлять на эти объекты американских военных.
С одной стороны, эта история выглядит как очередная попытка США выменять бусы на целую страну, но с другой, на поверку все оказывается не так однозначно. Дело в том, что, образно говоря, пластмассовые бусы, которые Вашингтон предлагает Владимиру Зеленскому в виде своей "крыши" над украинскими АЭС, на самом деле скрывают подлинно финансовый интерес США. И зубы точат на Украине и в США прежде всего на самую большую АЭС в Европе - Запорожскую, которая принадлежит России.
"Действительно, был вопрос касательно атомной станции. Вопрос был ни о какой не сети атомных станций. Вопрос касался исключительно стации, которая сегодня находится под временной оккупацией <...>. И вопрос, способны или не способны мы восстановить эту станцию. Мы об этом говорили", - прокомментировал Зеленский итоги своего разговора с Трампом.
Тут Зеленский явно лукавит. И вот почему.
Накануне разговора с Путиным, лидер США Дональд Трамп анонсировал среди тем обсуждения проблему некой не названной большой электростанции "Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал Трамп. Самая большая электростанция (и в Европе, и на Украине) - это всё та же Запорожская.
Однако после самой беседы в комментариях ее участников и их пресс-секретарей ни одного слова об этом сказано не было, хотя для большинства экспертов вполне очевидно, что в приоритете у двух лидеров было обсуждение отношений двух стран, в том числе экономических. Последующее замалчивание судьбы Запорожской АЭС, как нам кажется, может быть по одной из двух причин:
  • глава РФ напомнил, своему американскому коллеге, что на самом деле Запорожская атомная станция принадлежит РФ и обсуждать ее судьбу в этом контексте непродуктивно. Таким образом, на этом тема ЗАЭС была исчерпана,
  • Путин и Трамп договорились по теме энергетики и распределении украинских ЭАС, но по определенным причинам пока не афишируют свои договоренности, выводя их на свет по мере необходимости.
Известно, что 18 марта Трамп говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, и они в том числе договорились о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Глава РФ тут же приказал прекратить удары по украинской энергетике, и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины, а вот Киев своей части договоренностей не выполнил.
Получается, что доверять Зеленскому (в который раз в этом приходится убеждаться) нельзя.
В конце прошлой недели военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии "Взгляду" отметил, что президент США не зря упомянул в качестве темы для обсуждения с Путиным ЗАЭС, ведь она представляет интерес, как для Киева, так и для Москвы. А еще у этого переговорного козыря есть очень приятная для Трампа европейская сторона.
"Для Соединенных Штатов вопрос по станции - это точка переговоров. Трамп - бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию", - сказал Анпилогов, добавив, что упоминание Трампом ЗАЭС демонстрирует, что переговоры "движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования".

Запорожская атомная электростанция - крупнейшая АЭС не только в Европе, но и в мире. Ранее "Росатом" составил рейтинг самых мощных атомных станций мира, и оказалось, что ЗАЭС - третья в этом списке со своими шестью реакторами и мощностью в пределах 6 000 МВт. На 2021 год она генерировала 21% от общего производства электроэнергии Украины. Вырабатываемой электроэнергии хватало для обеспечения примерно 10 миллионов человек по всей стране, а также для работы десятков крупных промышленных предприятий.

В марте 2022 года атомная электростанция, вместе с находящейся поблизости тепловой станцией, перешла под контроль российской Армии, и сейчас объектом управляет "Росатом". В настоящее время работа станции приостановлена, так как ВСУ продолжают ее обстреливать. Об опасности таких атак нашему изданию ранее рассказывал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
На днях в комментарии Украине.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что Запорожская АЭС в ближайшее время потенциально может стать объектом для выработки огромного объема электроэнергии, снабжая электроэнергией буквально все новые регионы России.
Но в этом кроется очень серьезный подводный камень, добавил в беседе с журналистами Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
Он пояснил, что АЭС - это источники энергии для крупного промышленного потребления, обеспечить его в состоянии только серьезная промышленность, которая была в этом регионе во времена УССР. Теперь ситуация кардинально другая, а волнообразный расход электричества крайне опасен для электростанции.
"Для понимания, на всю территорию Украины в 2021 году пиковое потребление составляло примерно 19 гигаватт. Запорожская АЭС, напомню, это 6 гигаватт, то есть 30% от этого объема. Даже в самых смелых оценках мы не сможем предположить, что четыре новых региона потребляют треть электрической энергии от всего потребления, которое было на Украине. То есть эти 6 гигаватт избыточны для текущего потребления, а АЭС желательно вырабатывать электрическую энергию в одинаковых объемах постоянно, не сокращая и не увеличивая резко", - подчеркнул эксперт.
В связи с этим в общественном пространстве звучат предложения после завершения конфликта перестать помогать Украине электроэнергией в благотворительных целях, а начать продавать ее. Другие специалисты уверены, что денег у Киева на это не будет, тогда ресурс получит тот, у кого на это средства найдутся. Одна из версий - США.
Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что Вашингтон крайне заинтересован в ЗАЭС по вполне очевидной причине.
"Для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы", - отметил Павлив, подчеркнув, что обывателям пока показывают лишь верхушку энергетического раздела.
В то же время, уточнил Фролов, украинские электростанции, которые Трамп предложил передать США довольно старые и не факт, что при следующей проверке могут пройти процедуру продления сроков эксплуатации, то есть актив достаточно сомнительный.
"Не в 100% случаев следует воспринимать требование Трампа как цель, которую он преследует. Вопрос, зачем это нужно США? Это переговорная тактика, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться", - отметил эксперт.
Он также заострил внимание на том, что атомная энергетика в США не государственная. И в этом контексте слова Трампа о намерении купить или взять под контроль какие-либо АЭС - это разговор о развитии американского бизнеса. И тут уже на первое место выйдет тема о том, кому именно он будет принадлежать.
Ряд экспертов ранее уже отмечали, что украинский трек для нового лидера США - это не история про мировую политику, а способ борьбы со своими конкурентами, возможность победить Соросов и Глубинное государство, перехватить финансовые вожжи власти в свои руки.
Между тем, уточнил Павлив, Украины и Европы за этим столом энергетических переговоров нет, они "в меню" и выпрыгнуть оттуда никак не смогут. А Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.
Вчера, 11:51
Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и СШАПо итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшегося накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил "меню" переговоров Москвы и Вашингтона
В Киеве тем временем уже заговорили о том, что под контроль США нужно отдать также порты. Таким образом там собираются убить сразу двух зайцев: сделать так, чтобы они не достались России и вывести их из-под потенциальных ударов. А что дальше? Под той же мотивацией отдать Вашингтону промышленные, социальные и жилые объекты?
История видела много разных примеров, но кажется, еще ни одна лягушка, варившаяся в кипятке, не была так довольна этим процессом. Сейчас Украине кажется, что Вашингтон пригласил ее в сауну, но совсем скоро в меню могут появиться лягушачьи лапки, приготовленные на электричестве ЗАЭС.
О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"
 
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