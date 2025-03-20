Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
15:11 20.03.2025 (обновлено: 15:30 20.03.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Лидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"
США подчеркнули плюсы такой сделки для Киева: защита инфраструктуры от потенциальных ударов, восстановление и содержание объектов за американский счет, поддержка украинской энергетики в целом. Дополнительный бонус - новый статус избавит от необходимости отправлять на эти объекты американских военных.
С одной стороны, эта история выглядит как очередная попытка США выменять бусы на целую страну, но с другой, на поверку все оказывается не так однозначно. Дело в том, что, образно говоря, пластмассовые бусы, которые Вашингтон предлагает Владимиру Зеленскому в виде своей "крыши" над украинскими АЭС, на самом деле скрывают подлинно финансовый интерес США. И зубы точат на Украине и в США прежде всего на самую большую АЭС в Европе - Запорожскую, которая принадлежит России.
"Действительно, был вопрос касательно атомной станции. Вопрос был ни о какой не сети атомных станций. Вопрос касался исключительно стации, которая сегодня находится под временной оккупацией <...>. И вопрос, способны или не способны мы восстановить эту станцию. Мы об этом говорили", - прокомментировал Зеленский итоги своего разговора с Трампом.
Тут Зеленский явно лукавит. И вот почему.
Накануне разговора с Путиным, лидер США Дональд Трамп анонсировал среди тем обсуждения проблему некой не названной большой электростанции "Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал Трамп. Самая большая электростанция (и в Европе, и на Украине) - это всё та же Запорожская.
Однако после самой беседы в комментариях ее участников и их пресс-секретарей ни одного слова об этом сказано не было, хотя для большинства экспертов вполне очевидно, что в приоритете у двух лидеров было обсуждение отношений двух стран, в том числе экономических. Последующее замалчивание судьбы Запорожской АЭС, как нам кажется, может быть по одной из двух причин:
- —глава РФ напомнил, своему американскому коллеге, что на самом деле Запорожская атомная станция принадлежит РФ и обсуждать ее судьбу в этом контексте непродуктивно. Таким образом, на этом тема ЗАЭС была исчерпана,
- —Путин и Трамп договорились по теме энергетики и распределении украинских ЭАС, но по определенным причинам пока не афишируют свои договоренности, выводя их на свет по мере необходимости.
Известно, что 18 марта Трамп говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, и они в том числе договорились о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Глава РФ тут же приказал прекратить удары по украинской энергетике, и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины, а вот Киев своей части договоренностей не выполнил.
Получается, что доверять Зеленскому (в который раз в этом приходится убеждаться) нельзя.
В конце прошлой недели военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии "Взгляду" отметил, что президент США не зря упомянул в качестве темы для обсуждения с Путиным ЗАЭС, ведь она представляет интерес, как для Киева, так и для Москвы. А еще у этого переговорного козыря есть очень приятная для Трампа европейская сторона.
"Для Соединенных Штатов вопрос по станции - это точка переговоров. Трамп - бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию", - сказал Анпилогов, добавив, что упоминание Трампом ЗАЭС демонстрирует, что переговоры "движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования".
Запорожская атомная электростанция - крупнейшая АЭС не только в Европе, но и в мире. Ранее "Росатом" составил рейтинг самых мощных атомных станций мира, и оказалось, что ЗАЭС - третья в этом списке со своими шестью реакторами и мощностью в пределах 6 000 МВт. На 2021 год она генерировала 21% от общего производства электроэнергии Украины. Вырабатываемой электроэнергии хватало для обеспечения примерно 10 миллионов человек по всей стране, а также для работы десятков крупных промышленных предприятий.
В марте 2022 года атомная электростанция, вместе с находящейся поблизости тепловой станцией, перешла под контроль российской Армии, и сейчас объектом управляет "Росатом". В настоящее время работа станции приостановлена, так как ВСУ продолжают ее обстреливать. Об опасности таких атак нашему изданию ранее рассказывал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
На днях в комментарии Украине.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что Запорожская АЭС в ближайшее время потенциально может стать объектом для выработки огромного объема электроэнергии, снабжая электроэнергией буквально все новые регионы России.
Но в этом кроется очень серьезный подводный камень, добавил в беседе с журналистами Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
Он пояснил, что АЭС - это источники энергии для крупного промышленного потребления, обеспечить его в состоянии только серьезная промышленность, которая была в этом регионе во времена УССР. Теперь ситуация кардинально другая, а волнообразный расход электричества крайне опасен для электростанции.
"Для понимания, на всю территорию Украины в 2021 году пиковое потребление составляло примерно 19 гигаватт. Запорожская АЭС, напомню, это 6 гигаватт, то есть 30% от этого объема. Даже в самых смелых оценках мы не сможем предположить, что четыре новых региона потребляют треть электрической энергии от всего потребления, которое было на Украине. То есть эти 6 гигаватт избыточны для текущего потребления, а АЭС желательно вырабатывать электрическую энергию в одинаковых объемах постоянно, не сокращая и не увеличивая резко", - подчеркнул эксперт.
В связи с этим в общественном пространстве звучат предложения после завершения конфликта перестать помогать Украине электроэнергией в благотворительных целях, а начать продавать ее. Другие специалисты уверены, что денег у Киева на это не будет, тогда ресурс получит тот, у кого на это средства найдутся. Одна из версий - США.
Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что Вашингтон крайне заинтересован в ЗАЭС по вполне очевидной причине.
"Для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы", - отметил Павлив, подчеркнув, что обывателям пока показывают лишь верхушку энергетического раздела.
В то же время, уточнил Фролов, украинские электростанции, которые Трамп предложил передать США довольно старые и не факт, что при следующей проверке могут пройти процедуру продления сроков эксплуатации, то есть актив достаточно сомнительный.
"Не в 100% случаев следует воспринимать требование Трампа как цель, которую он преследует. Вопрос, зачем это нужно США? Это переговорная тактика, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться", - отметил эксперт.
Он также заострил внимание на том, что атомная энергетика в США не государственная. И в этом контексте слова Трампа о намерении купить или взять под контроль какие-либо АЭС - это разговор о развитии американского бизнеса. И тут уже на первое место выйдет тема о том, кому именно он будет принадлежать.
Ряд экспертов ранее уже отмечали, что украинский трек для нового лидера США - это не история про мировую политику, а способ борьбы со своими конкурентами, возможность победить Соросов и Глубинное государство, перехватить финансовые вожжи власти в свои руки.
Между тем, уточнил Павлив, Украины и Европы за этим столом энергетических переговоров нет, они "в меню" и выпрыгнуть оттуда никак не смогут. А Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.
Вчера, 11:51Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и СШАПо итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшегося накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил "меню" переговоров Москвы и Вашингтона
В Киеве тем временем уже заговорили о том, что под контроль США нужно отдать также порты. Таким образом там собираются убить сразу двух зайцев: сделать так, чтобы они не достались России и вывести их из-под потенциальных ударов. А что дальше? Под той же мотивацией отдать Вашингтону промышленные, социальные и жилые объекты?
История видела много разных примеров, но кажется, еще ни одна лягушка, варившаяся в кипятке, не была так довольна этим процессом. Сейчас Украине кажется, что Вашингтон пригласил ее в сауну, но совсем скоро в меню могут появиться лягушачьи лапки, приготовленные на электричестве ЗАЭС.
О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"