https://ukraina.ru/20250320/1061921215.html

Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе

Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе - 20.03.2025 Украина.ру

Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе

Лидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"

2025-03-20T15:11

2025-03-20T15:11

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США подчеркнули плюсы такой сделки для Киева: защита инфраструктуры от потенциальных ударов, восстановление и содержание объектов за американский счет, поддержка украинской энергетики в целом. Дополнительный бонус - новый статус избавит от необходимости отправлять на эти объекты американских военных.С одной стороны, эта история выглядит как очередная попытка США выменять бусы на целую страну, но с другой, на поверку все оказывается не так однозначно. Дело в том, что, образно говоря, пластмассовые бусы, которые Вашингтон предлагает Владимиру Зеленскому в виде своей "крыши" над украинскими АЭС, на самом деле скрывают подлинно финансовый интерес США. И зубы точат на Украине и в США прежде всего на самую большую АЭС в Европе - Запорожскую, которая принадлежит России."Действительно, был вопрос касательно атомной станции. Вопрос был ни о какой не сети атомных станций. Вопрос касался исключительно стации, которая сегодня находится под временной оккупацией <...>. И вопрос, способны или не способны мы восстановить эту станцию. Мы об этом говорили", - прокомментировал Зеленский итоги своего разговора с Трампом.Тут Зеленский явно лукавит. И вот почему.Накануне разговора с Путиным, лидер США Дональд Трамп анонсировал среди тем обсуждения проблему некой не названной большой электростанции "Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сказал Трамп. Самая большая электростанция (и в Европе, и на Украине) - это всё та же Запорожская.Однако после самой беседы в комментариях ее участников и их пресс-секретарей ни одного слова об этом сказано не было, хотя для большинства экспертов вполне очевидно, что в приоритете у двух лидеров было обсуждение отношений двух стран, в том числе экономических. Последующее замалчивание судьбы Запорожской АЭС, как нам кажется, может быть по одной из двух причин:Известно, что 18 марта Трамп говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, и они в том числе договорились о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Глава РФ тут же приказал прекратить удары по украинской энергетике, и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины, а вот Киев своей части договоренностей не выполнил.Получается, что доверять Зеленскому (в который раз в этом приходится убеждаться) нельзя.В конце прошлой недели военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии "Взгляду" отметил, что президент США не зря упомянул в качестве темы для обсуждения с Путиным ЗАЭС, ведь она представляет интерес, как для Киева, так и для Москвы. А еще у этого переговорного козыря есть очень приятная для Трампа европейская сторона."Для Соединенных Штатов вопрос по станции - это точка переговоров. Трамп - бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию", - сказал Анпилогов, добавив, что упоминание Трампом ЗАЭС демонстрирует, что переговоры "движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования".В марте 2022 года атомная электростанция, вместе с находящейся поблизости тепловой станцией, перешла под контроль российской Армии, и сейчас объектом управляет "Росатом". В настоящее время работа станции приостановлена, так как ВСУ продолжают ее обстреливать. Об опасности таких атак нашему изданию ранее рассказывал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.На днях в комментарии Украине.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что Запорожская АЭС в ближайшее время потенциально может стать объектом для выработки огромного объема электроэнергии, снабжая электроэнергией буквально все новые регионы России.Но в этом кроется очень серьезный подводный камень, добавил в беседе с журналистами Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Он пояснил, что АЭС - это источники энергии для крупного промышленного потребления, обеспечить его в состоянии только серьезная промышленность, которая была в этом регионе во времена УССР. Теперь ситуация кардинально другая, а волнообразный расход электричества крайне опасен для электростанции.В связи с этим в общественном пространстве звучат предложения после завершения конфликта перестать помогать Украине электроэнергией в благотворительных целях, а начать продавать ее. Другие специалисты уверены, что денег у Киева на это не будет, тогда ресурс получит тот, у кого на это средства найдутся. Одна из версий - США.Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что Вашингтон крайне заинтересован в ЗАЭС по вполне очевидной причине."Для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы", - отметил Павлив, подчеркнув, что обывателям пока показывают лишь верхушку энергетического раздела.В то же время, уточнил Фролов, украинские электростанции, которые Трамп предложил передать США довольно старые и не факт, что при следующей проверке могут пройти процедуру продления сроков эксплуатации, то есть актив достаточно сомнительный.Он также заострил внимание на том, что атомная энергетика в США не государственная. И в этом контексте слова Трампа о намерении купить или взять под контроль какие-либо АЭС - это разговор о развитии американского бизнеса. И тут уже на первое место выйдет тема о том, кому именно он будет принадлежать.Ряд экспертов ранее уже отмечали, что украинский трек для нового лидера США - это не история про мировую политику, а способ борьбы со своими конкурентами, возможность победить Соросов и Глубинное государство, перехватить финансовые вожжи власти в свои руки.Между тем, уточнил Павлив, Украины и Европы за этим столом энергетических переговоров нет, они "в меню" и выпрыгнуть оттуда никак не смогут. А Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.В Киеве тем временем уже заговорили о том, что под контроль США нужно отдать также порты. Таким образом там собираются убить сразу двух зайцев: сделать так, чтобы они не достались России и вывести их из-под потенциальных ударов. А что дальше? Под той же мотивацией отдать Вашингтону промышленные, социальные и жилые объекты?История видела много разных примеров, но кажется, еще ни одна лягушка, варившаяся в кипятке, не была так довольна этим процессом. Сейчас Украине кажется, что Вашингтон пригласил ее в сауну, но совсем скоро в меню могут появиться лягушачьи лапки, приготовленные на электричестве ЗАЭС.О том, во что превратилась Украина за тридцать три года борьбы за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

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