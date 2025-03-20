https://ukraina.ru/20250320/1061927942.html

Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт

Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт - 20.03.2025 Украина.ру

Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно отказался присутствовать на саммите Европейского союза, который начитается сегодня в Брюсселе

2025-03-20T15:11

2025-03-20T15:11

2025-03-20T15:11

турция

стамбул

брюссель

олег царев

эрдоган

дональд трамп

эксклюзив

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"Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать", – пишет об этом журналист Абдулькадир Сельви из близкого к правительству издания Hurriyet.Трудно сказать, какая именно ясность подразумевается в этом случае. Турецкие власти резко критикуют европейских политиков, которые годами саботируют процесс вступления Турции в Европейский союз. Причём, делают они это самым унизительным образом, бесконечно рассуждая о том, что турецкое общество не отвечает критериям европейских цивилизационных стандартов.Недавно турки в очередной раз высказали свои претензии польскому премьер-министру Дональду Туску, который приехал с визитом в Анкару – вероятно для того, чтобы попытаться склонить Реджепа Тайипа Эрдогана к участию в европейской антитрамповской фронде.Однако турецкий президент рассчитывает встретиться с президентом США в следующем месяце. Эрдоган намерен нормализовать двухсторонние отношения с Вашингтоном, серьёзно подорванные еще при Джозефе Байдене. Это тоже могло повлиять на его решение демонстративно отмежеваться от посиделок в Брюсселе с рассчётом на то, что этот шаг понравится Дональду Трампу.Но главная причина, которая заставила Эрдогана отказаться от участия в саммите, –сложная экономическая и политическая ситуация в самой Турции.Вчерашний арест оппозиционного стамбульского мэра Экрема Имамоглу всё-таки привел к уличным протестам его сторонников, несмотря на то, что в Стамбуле запретили протестные акции, блокировали центральную площадь Таксим и приостановили работу общественного транспорта, включая метро. На всей территории страны временно ограничили доступ к социальным сетям.Председатель ведущей оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель назвал арест Имамоглу попыткой переворота со стороны властей. Фактически он призывал население Турции к гражданскому неповиновению Эрдогану.Между студентами Стамбульского университета и полицией произошли столкновения, в центре города прошли многотысячные несанкционированные шествия, которые тоже закончились беспорядками. А множество стамбульцев протестовали, не выходя из дома – громко стуча пустыми кастрюлями, а также включая и выключая свет в тёмное время суток.Со стороны происходящее похоже на хрестоматийный майдан, напоминая о том, что это слово когда-то пришло в Восточную Европу из Турции.Однако следует помнить: подобные протесты проходят в Стамбуле регулярно и зачастую бывают ещё более массовыми. В прошлые годы протестующие неделями занимали площадь Таксим, добиваясь смещения Эрдогана. Но непотопляемый президент каждый раз выходил победителем в остром политическом противостоянии с оппозицией."Эрдогана это вряд ли пугает, поскольку он двадцать лет успешно удерживает власть на фоне экономических проблем и высочайшей инфляции", – написал в своём телеграм-канале Олег Царёв, комментируя стабмульский кастрюльный бунт.Опорой турецкой власти служит мощный силовой блок, который находится под контролем турецкого лидера. После неудачной попытки военного переворота, осуществлённой в 2016 году представителями армейских кругов, Эрдоган назначил своих людей на ключевые посты в вооруженных силах, полиции и спецслужбах, зачистив эти структуры от тех, кто симпатизировал оппозиции.Кроме того, к Эрдогану по-прежнему расположена значительная часть турецкого населения, особенно в консервативной глубинке, за пределами европеизированных мегаполисов. Впрочем, его сторонников хватает даже в космополитичном Стамбуле, и в 2016 году они тоже массово выходили на улицы, чтобы поддержать президента против путчистов. Так что в случае обострения кризиса власти всё ещё могут рассчитывать на низовую поддержку.Тем не менее ситуация в Турции очень далека от благополучной. Рекордные темпы инфляции и постоянное падение курса лиры вызывают постепенно нарастающее недовольство у многих турок, включая базовое электоральное ядро Эрдогана, поскольку его правительство, несмотря на многократные обещания, никак не может остановить разрушительные процессы в финансово-экономической сфере.Президент достаточно успешно отвлекает общественное внимание от этих насущных проблем, переключая его на события в Сирии или в Газе. Однако население теряет существенную часть своих реальных доходов, а это кажется людям более важным, чем словесное противостояние с Тель-Авивом.В случае новых обрушений курса турецкой валюты развитие событий может пойти по непредсказуемому сценарию. А между тем всё говорит о том, что Реджеп Тайип Эрдоган попытается пересмотреть действующие конституционные нормы и продлить свои полномочия на очередной, третий срок – используя для этого досрочные выборы, которые планируется назначить на осень 2027 года."Разве не было бы естественным и правильным избрать нашего президента еще раз, если терроризм будет искоренен, инфляции будет нанесён сильный удар, а Турция обеспечит политическую и экономическую стабильность?", – заявил об этом Девлет Бахчели, младший партнер в правительственной коалиции Эрдогана.На недавнем митинге в городе Шанлыурфа, где президент выступал с трибуны вместе с популярным эстрадным певцом Ибрагимом Татлысесом, он впервые заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру. Многие эксперты назвали это событие точкой отсчета будущей электоральной кампании.Нет никаких сомнений в том, что эти выборы станут самым сложным испытанием за всю продолжительную карьеру Эрдогана, стартовавшую еще в начале восьмидесятых.Потому что оппозиция безусловно попытается одержать на них победу, выставив нового кандидата взамен отстраненного от выборов Экрема Имамоглу и мобилизовав на свою поддержку уставшее об экономических проблем общество.Подробности в публикации: От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган

https://ukraina.ru/20250319/1061907209.html

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турция, стамбул, брюссель, олег царев, эрдоган, дональд трамп, эксклюзив