https://ukraina.ru/20250318/1061884215.html

Российский суд вынес приговор наемнику из США

Российский суд вынес приговор наемнику из США - 18.03.2025 Украина.ру

Российский суд вынес приговор наемнику из США

Гражданин США Деррик Бейлс признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Об этом 18 марта сообщил Следственны комитет России.

2025-03-18T20:07

2025-03-18T20:07

2025-03-18T20:07

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Главным военным следственным управлением СК РФ собрал доказательства виновности гражданина США. Суд признал и достаточными для вынесения приговора Бейлсу, участвовавшему в боевых действиях в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ).В августе 2024 года вооружённый Бейлс в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.По ходатайству следствия Бейлсу заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наёмник объявлен в международный розыск. По приговору суда гражданину США назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима."Кроме того, суд конфисковал денежные средства в сумме 2,4 млн рублей, полученные им в качестве наемника", - сказано в публикации российского ведомства.Утром 6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Армия России тем временем уничтожает вторгшихся с Украины интервентов, а президенты России и США озадачены решением украинской проблемы. Подробности в публикации Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта

https://ukraina.ru/20250317/1061852855.html

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новости, россия, сша, курская область, владимир путин, дональд трамп, ск рф, вооруженные силы украины, криминал, иностранные наемники, всу, кто, чвк