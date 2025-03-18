Российский суд вынес приговор наемнику из США - 18.03.2025 Украина.ру
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Российский суд вынес приговор наемнику из США
Российский суд вынес приговор наемнику из США - 18.03.2025 Украина.ру
Российский суд вынес приговор наемнику из США
Гражданин США Деррик Бейлс признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Об этом 18 марта сообщил Следственны комитет России.
2025-03-18T20:07
2025-03-18T20:07
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дональд трамп
ск рф
вооруженные силы украины
криминал
иностранные наемники
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Главным военным следственным управлением СК РФ собрал доказательства виновности гражданина США. Суд признал и достаточными для вынесения приговора Бейлсу, участвовавшему в боевых действиях в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ).В августе 2024 года вооружённый Бейлс в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.По ходатайству следствия Бейлсу заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наёмник объявлен в международный розыск. По приговору суда гражданину США назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима."Кроме того, суд конфисковал денежные средства в сумме 2,4 млн рублей, полученные им в качестве наемника", - сказано в публикации российского ведомства.Утром 6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Армия России тем временем уничтожает вторгшихся с Украины интервентов, а президенты России и США озадачены решением украинской проблемы. Подробности в публикации Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
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новости, россия, сша, курская область, владимир путин, дональд трамп, ск рф, вооруженные силы украины, криминал, иностранные наемники, всу, кто, чвк
Новости, Россия, США, Курская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, СК РФ, Вооруженные силы Украины, криминал, иностранные наемники, ВСУ, КТО, ЧВК

Российский суд вынес приговор наемнику из США

20:07 18.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Гражданин США Деррик Бейлс признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Об этом 18 марта сообщил Следственны комитет России.
Главным военным следственным управлением СК РФ собрал доказательства виновности гражданина США. Суд признал и достаточными для вынесения приговора Бейлсу, участвовавшему в боевых действиях в составе вооружённых формирований Украины (ВФУ).
"Следствием и судом установлено, что Бейлс за материальное вознаграждение принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВФУ в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп", - рассказали в СК РФ.
В августе 2024 года вооружённый Бейлс в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Бейлс совершает преступления против мирного населения", - отметили в следственном ведомстве.
По ходатайству следствия Бейлсу заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наёмник объявлен в международный розыск. По приговору суда гражданину США назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
"Кроме того, суд конфисковал денежные средства в сумме 2,4 млн рублей, полученные им в качестве наемника", - сказано в публикации российского ведомства.
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Утром 6 августа 2024 года подразделения украинской армии с иностранными наёмниками вторглись на территорию Российской Федерации. Они установили контроль над десятками населённых пунктов российского региона.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Армия России тем временем уничтожает вторгшихся с Украины интервентов, а президенты России и США озадачены решением украинской проблемы. Подробности в публикации Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
 
НовостиРоссияСШАКурская областьВладимир ПутинДональд ТрампСК РФВооруженные силы Украиныкриминалиностранные наемникиВСУКТОЧВК
 
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