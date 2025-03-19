"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ - 19.03.2025 Украина.ру
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"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ - 19.03.2025 Украина.ру
"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном — любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-19T05:15
2025-03-19T05:15
новости
краснояружский район
белгородская область
курская область
всу
украинская армия
женщины
южно-донецкое направление
штурмовик
контракт
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Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района Белгородской области, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт.Он отметил, что при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, добавил Алехин.Но теперь, по всей видимости, женщина-штурмовик — новый бренд украинской армии, указал Алехин, отметив, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий."Упоротых" вдов нацистов там не так и много, в основном — любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, указал полковник запаса. Впрочем, многие из них уже пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность, добавил он."Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно", —подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
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краснояружский район
белгородская область
курская область
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Новости
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новости, краснояружский район, белгородская область, курская область, всу, украинская армия, женщины, южно-донецкое направление, штурмовик, контракт, сво, спецоперация, война
Новости, Краснояружский район, Белгородская область, Курская область, ВСУ, украинская армия, женщины, Южно-Донецкое направление, штурмовик, контракт, СВО, Спецоперация, война

"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ

05:15 19.03.2025
 
© Униан Фото: женщины в ВСУ
Фото: женщины в ВСУ
© Униан
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В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном — любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района Белгородской области, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт.
Он отметил, что при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, добавил Алехин.
"Из нескольких десятков женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях", — подчеркнул обозреватель.
Но теперь, по всей видимости, женщина-штурмовик — новый бренд украинской армии, указал Алехин, отметив, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий.
"Упоротых" вдов нацистов там не так и много, в основном — любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, указал полковник запаса. Впрочем, многие из них уже пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность, добавил он.
"Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно", —подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Петр Акопов интервью
Вчера, 22:18
Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах Путин бы не вел переговоры, если бы не был уверен, что Трамп хочет договориться. Путин исходит из того, что Трамп даже может договориться, если сумеет прогнуть спайку Зеленского с Европой. И от того, насколько Трамп готов их прогибать, зависит то, на что может согласиться Россия, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
05:45Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
05:30"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку
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05:15"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
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