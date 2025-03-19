https://ukraina.ru/20250319/1061887227.html

"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ

"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ - 19.03.2025 Украина.ру

"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ

В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном — любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-19T05:15

2025-03-19T05:15

2025-03-19T05:15

новости

краснояружский район

белгородская область

курская область

всу

украинская армия

женщины

южно-донецкое направление

штурмовик

контракт

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Во вторник, 18 марта, ВСУ попытались осуществить прорыв на территорию Краснояружского района Белгородской области, расположенного на стыке Белгородской и Курской областей, сообщил эксперт.Он отметил, что при попытке прорыва белгородского приграничья в рядах украинских штурмовиков была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков. Ранее подобная картина наблюдалась на Южно-Донецком направлении в районе Константинополя, добавил Алехин.Но теперь, по всей видимости, женщина-штурмовик — новый бренд украинской армии, указал Алехин, отметив, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий."Упоротых" вдов нацистов там не так и много, в основном — любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, указал полковник запаса. Впрочем, многие из них уже пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность, добавил он."Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует. Есть лишь формулировка — выполнять задачи в рамках действий подразделения, а это может быть что угодно", —подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061886882.html

краснояружский район

белгородская область

курская область

южно-донецкое направление

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новости, краснояружский район, белгородская область, курская область, всу, украинская армия, женщины, южно-донецкое направление, штурмовик, контракт, сво, спецоперация, война