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Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина

Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина - 18.03.2025 Украина.ру

Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил необходимость прекращения боевых действий на Украине с перспективой прочного мира. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

2025-03-18T21:48

2025-03-18T21:48

2025-03-18T21:48

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"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира", – сказано в сообщении Белого дома.Там отметили, что оба президента пришли к согласию в вопросе огромного потенциала улучшения отношений между двумя государствами.Владимир Путин и Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они рассмотрели этот регион в контексте потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. В частности, оба лидера сошлись во мнении о недопустимости ситуации, при которой Иран сможет уничтожить Израиль.Также был обсуждены пути урегулирования украинской проблемы.Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Чёрном море, полному прекращению огня и движению к установлению постоянного мира между Россией и Украиной.Администрация президента США анонсировала безотлагательное начало соответствующих переговоров в "на Ближнем Востоке". Место, дата и другие подробности в Белом доме не уточнили.Ранее пресс-служба Кремля проинформировала об итогах переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, белый дом, президент сша