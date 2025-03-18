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Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина - 18.03.2025 Украина.ру
Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил необходимость прекращения боевых действий на Украине с перспективой прочного мира. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
2025-03-18T21:48
2025-03-18T21:48
2025-03-18T21:48
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"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира", – сказано в сообщении Белого дома.Там отметили, что оба президента пришли к согласию в вопросе огромного потенциала улучшения отношений между двумя государствами.Владимир Путин и Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они рассмотрели этот регион в контексте потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. В частности, оба лидера сошлись во мнении о недопустимости ситуации, при которой Иран сможет уничтожить Израиль.Также был обсуждены пути урегулирования украинской проблемы.Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Чёрном море, полному прекращению огня и движению к установлению постоянного мира между Россией и Украиной.Администрация президента США анонсировала безотлагательное начало соответствующих переговоров в "на Ближнем Востоке". Место, дата и другие подробности в Белом доме не уточнили.Ранее пресс-служба Кремля проинформировала об итогах переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
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Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Белый дом, президент США
Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил необходимость прекращения боевых действий на Украине с перспективой прочного мира. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира", – сказано в сообщении Белого дома.
Там отметили, что оба президента пришли к согласию в вопросе огромного потенциала улучшения отношений между двумя государствами.
"Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - отметили в Белом доме.
Владимир Путин и Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
. Они рассмотрели этот регион в контексте потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. В частности, оба лидера сошлись во мнении о недопустимости ситуации, при которой Иран
сможет уничтожить Израиль
.
Также был обсуждены пути урегулирования украинской проблемы.
"Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был завершиться еще давно", – констатировали в Белом доме.
Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Чёрном море
, полному прекращению огня и движению к установлению постоянного мира между Россией и Украиной.
"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре", - сказано в официальном сообщении.
Администрация президента США анонсировала безотлагательное начало соответствующих переговоров в "на Ближнем Востоке". Место, дата и другие подробности в Белом доме не уточнили.
Ранее пресс-служба Кремля
проинформировала об итогах переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом