Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина - 18.03.2025 Украина.ру
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Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина - 18.03.2025 Украина.ру
Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил необходимость прекращения боевых действий на Украине с перспективой прочного мира. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
2025-03-18T21:48
2025-03-18T21:48
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"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира", – сказано в сообщении Белого дома.Там отметили, что оба президента пришли к согласию в вопросе огромного потенциала улучшения отношений между двумя государствами.Владимир Путин и Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они рассмотрели этот регион в контексте потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. В частности, оба лидера сошлись во мнении о недопустимости ситуации, при которой Иран сможет уничтожить Израиль.Также был обсуждены пути урегулирования украинской проблемы.Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Чёрном море, полному прекращению огня и движению к установлению постоянного мира между Россией и Украиной.Администрация президента США анонсировала безотлагательное начало соответствующих переговоров в "на Ближнем Востоке". Место, дата и другие подробности в Белом доме не уточнили.Ранее пресс-служба Кремля проинформировала об итогах переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, белый дом, президент сша
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Белый дом, президент США

Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина

21:48 18.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / White House (Pete Souza)Белый дом США
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© commons.wikimedia.org / White House (Pete Souza)
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил необходимость прекращения боевых действий на Украине с перспективой прочного мира. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира", – сказано в сообщении Белого дома.
Там отметили, что оба президента пришли к согласию в вопросе огромного потенциала улучшения отношений между двумя государствами.
"Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - отметили в Белом доме.
Владимир Путин и Дональд Трамп обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они рассмотрели этот регион в контексте потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений. В частности, оба лидера сошлись во мнении о недопустимости ситуации, при которой Иран сможет уничтожить Израиль.
Также был обсуждены пути урегулирования украинской проблемы.
"Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был завершиться еще давно", – констатировали в Белом доме.
Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Чёрном море, полному прекращению огня и движению к установлению постоянного мира между Россией и Украиной.
"Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре", - сказано в официальном сообщении.
Администрация президента США анонсировала безотлагательное начало соответствующих переговоров в "на Ближнем Востоке". Место, дата и другие подробности в Белом доме не уточнили.
Ранее пресс-служба Кремля проинформировала об итогах переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
 
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