Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом - 18.03.2025 Украина.ру
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Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом
Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом - 18.03.2025 Украина.ру
Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил представитель Белого дома.
2025-03-18T19:47
2025-03-18T19:47
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"Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - сказано в публикации американского телеканала.О завершении телефонного разговора Путина и Трампа сообщили и другие СМИ США.Пресс-служба Кремля обещала предоставить комментарий по итогам переговоров лидеров двух стран.Ранее в новостях: Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - ReutersБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
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новости, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, кремль, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кремль, переговоры, международные отношения, Международная политика

Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом

19:47 18.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил представитель Белого дома.
"Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - сказано в публикации американского телеканала.
О завершении телефонного разговора Путина и Трампа сообщили и другие СМИ США.
Пресс-служба Кремля обещала предоставить комментарий по итогам переговоров лидеров двух стран.
Ранее в новостях: Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - Reuters
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
 
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20:54Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
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20:00Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ
19:47Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом
19:45"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры
19:40"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам
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