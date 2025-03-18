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Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом

Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом - 18.03.2025 Украина.ру

Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил представитель Белого дома.

2025-03-18T19:47

2025-03-18T19:47

2025-03-18T19:47

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"Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - сказано в публикации американского телеканала.О завершении телефонного разговора Путина и Трампа сообщили и другие СМИ США.Пресс-служба Кремля обещала предоставить комментарий по итогам переговоров лидеров двух стран.Ранее в новостях: Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - ReutersБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта

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новости, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, кремль, переговоры, международные отношения, международная политика