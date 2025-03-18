Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа завершился. Об этом сообщил представитель Белого дома.
"Представитель Белого дома сообщил NBC News, что разговор между Трампом и Путиным завершен. Разговор длился более полутора часов", - сказано в публикации американского телеканала.
О завершении телефонного разговора Путина и Трампа сообщили и другие СМИ США.
Пресс-служба Кремля обещала предоставить комментарий по итогам переговоров лидеров двух стран.
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