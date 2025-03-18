"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Если в Сумской области В РФ возьмут Писаревку и Храповщину, это уже будет успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Чтобы попытаться устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" в Сумской области, я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск — Киев" через Бачевск и Эсмань, в которой когда-то располагался аэродром стратегической авиации, отметил эксперт.
"А если мы возьмем под контроль развилку между Березой и Глуховым, мы серьёзно нарушим противнику логистику на севере Украины. Но враг предвидит такое развитие событий и наверняка укрепил этот район", — подчеркнул Кутырь.
Тем более, в этом случае снабжение российских войск будет висеть на одной дороге, добавил он.
По его мнению, если российские бойцы возьмут в Сумской области Писаревку и Храповщину, это будет серьезный успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы, уточнил Кутырь.
"Дело в том, что от Сум и на Юнаковку, и на Белополье идет практически один перекресток на улице Ковпака. Точнее, улица Ковпака пересекается с Белопольским путем и Курским проспектом. То есть мы можем повторить аналог наступления на Волчанск, когда ВСУ бросятся отбивать Писаревку, а мы будем наносить дистанционное поражение им наступающим порядкам", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Про другие интересные аспекты СВО – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
15:26"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо Летом этого года исполнится 80 лет отказа англосаксов от операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable) — двух планов войны (наступательного, затем оборонительного) Великобритании и США с СССР уже летом 1945 года.