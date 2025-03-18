"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" - 18.03.2025 Украина.ру
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"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"
"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" - 18.03.2025 Украина.ру
"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"
Если в Сумской области В РФ возьмут Писаревку и Храповщину, это уже будет успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-03-18T20:15
2025-03-18T20:15
новости
сумская область
сумы
россия
всу
вс рф
волчанск
наступление
юнаковка
писаревка
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Чтобы попытаться устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" в Сумской области, я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск — Киев" через Бачевск и Эсмань, в которой когда-то располагался аэродром стратегической авиации, отметил эксперт.Тем более, в этом случае снабжение российских войск будет висеть на одной дороге, добавил он.По его мнению, если российские бойцы возьмут в Сумской области Писаревку и Храповщину, это будет серьезный успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы, уточнил Кутырь."Дело в том, что от Сум и на Юнаковку, и на Белополье идет практически один перекресток на улице Ковпака. Точнее, улица Ковпака пересекается с Белопольским путем и Курским проспектом. То есть мы можем повторить аналог наступления на Волчанск, когда ВСУ бросятся отбивать Писаревку, а мы будем наносить дистанционное поражение им наступающим порядкам", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты СВО – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250318/1061874961.html
сумская область
сумы
россия
волчанск
юнаковка
писаревка
глухов
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новости, сумская область, сумы, россия, всу, вс рф, волчанск, наступление, юнаковка, писаревка, глухов, сво, спецоперация
Новости, Сумская область, Сумы, Россия, ВСУ, ВС РФ, Волчанск, наступление, Юнаковка, Писаревка, Глухов, СВО, Спецоперация

"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"

20:15 18.03.2025
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Если в Сумской области В РФ возьмут Писаревку и Храповщину, это уже будет успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Чтобы попытаться устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" в Сумской области, я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск — Киев" через Бачевск и Эсмань, в которой когда-то располагался аэродром стратегической авиации, отметил эксперт.
"А если мы возьмем под контроль развилку между Березой и Глуховым, мы серьёзно нарушим противнику логистику на севере Украины. Но враг предвидит такое развитие событий и наверняка укрепил этот район", — подчеркнул Кутырь.
Тем более, в этом случае снабжение российских войск будет висеть на одной дороге, добавил он.
По его мнению, если российские бойцы возьмут в Сумской области Писаревку и Храповщину, это будет серьезный успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы, уточнил Кутырь.
"Дело в том, что от Сум и на Юнаковку, и на Белополье идет практически один перекресток на улице Ковпака. Точнее, улица Ковпака пересекается с Белопольским путем и Курским проспектом. То есть мы можем повторить аналог наступления на Волчанск, когда ВСУ бросятся отбивать Писаревку, а мы будем наносить дистанционное поражение им наступающим порядкам", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Про другие интересные аспекты СВО – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
15:26
"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо Летом этого года исполнится 80 лет отказа англосаксов от операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable) — двух планов войны (наступательного, затем оборонительного) Великобритании и США с СССР уже летом 1945 года.
 
НовостиСумская областьСумыРоссияВСУВС РФВолчанскнаступлениеЮнаковкаПисаревкаГлуховСВОСпецоперация
 
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