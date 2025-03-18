https://ukraina.ru/20250318/1061880970.html

"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"

"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" - 18.03.2025 Украина.ру

"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"

Если в Сумской области В РФ возьмут Писаревку и Храповщину, это уже будет успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-03-18T20:15

2025-03-18T20:15

2025-03-18T20:15

новости

сумская область

сумы

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всу

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волчанск

наступление

юнаковка

писаревка

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Чтобы попытаться устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку" в Сумской области, я бы пошел на Глухов прямо по трассе "Брянск — Киев" через Бачевск и Эсмань, в которой когда-то располагался аэродром стратегической авиации, отметил эксперт.Тем более, в этом случае снабжение российских войск будет висеть на одной дороге, добавил он.По его мнению, если российские бойцы возьмут в Сумской области Писаревку и Храповщину, это будет серьезный успех. Потому что тогда под прикрытием лесов и реки Олешня можно занять оборонительные позиции и взять под огонь артиллерии сами Сумы, уточнил Кутырь."Дело в том, что от Сум и на Юнаковку, и на Белополье идет практически один перекресток на улице Ковпака. Точнее, улица Ковпака пересекается с Белопольским путем и Курским проспектом. То есть мы можем повторить аналог наступления на Волчанск, когда ВСУ бросятся отбивать Писаревку, а мы будем наносить дистанционное поражение им наступающим порядкам", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты СВО – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061874961.html

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