"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня - 14.03.2025 Украина.ру
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"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня - 14.03.2025 Украина.ру
"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает "многообещающими" слова российского лидера Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине
2025-03-14T09:50
2025-03-14T10:00
новости
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дональд трамп
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Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.Также Трамп высказал убежденность в том, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта.Он также заверил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой.По его словам, урегулирование конфликта на Украине получилось сдвинуть с мертвой точки."Это продолжалось бы еще долго... мы вышли из тупика", - заверил он.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. Он подчеркнул, что украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Также Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня

09:50 14.03.2025 (обновлено: 10:00 14.03.2025)
 
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает "многообещающими" слова российского лидера Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине
Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.
Также Трамп высказал убежденность в том, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к урегулированию конфликта.

"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", - отметил американский лидер.

Он также заверил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой.
По его словам, урегулирование конфликта на Украине получилось сдвинуть с мертвой точки.
"Это продолжалось бы еще долго... мы вышли из тупика", - заверил он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. Он подчеркнул, что украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ.
Также Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
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