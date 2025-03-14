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Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством

Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством - 14.03.2025 Украина.ру

Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством

В январе - феврале 2025 года импорт Украиной товаров в 2 раза превысил экспорт. Ввезли товаров на сумму в 11,3 млрд долларов, вывезли лишь на 6,3 млрд долларов. Такие данные приводит Государственная таможенная служба Украины

2025-03-14T08:33

2025-03-14T08:33

2025-03-14T10:14

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Торговый баланс Украины мало кого интересует, хотя он является хорошим показателем, иллюстрирующим состояние украинской экономики, особенно если рассмотреть данные в динамике, сделав упор не только на количественные, но и на качественные показатели.Минутка теорииТорговый баланс — это разница между импортом и экспортом отдельного государства. Положительный баланс — государство больше экспортирует товаров, чем импортирует. Отрицательный — импорт превышает экспорт.Положительный баланс позволяет накапливать средства для инвестирования в экономику, но укрепляет курс национальной валюты, что снижает конкурентоспособность товаров на мировом рынке, а также усложняет процесс импортозамещения (вместо собственного производства выгоднее импортировать готовую продукцию).При отрицательном торговом балансе национальный рынок наполняется импортными товарами, конкурентоспособность промышленности снижается, вместе с ней летит под откос курс национальной валюты, а страна превращается в импортёра готовой продукции.В общем, при проведении экономической политики важно добиваться баланса между импортом и экспортом, либо находить способы накопления на "чёрный день", чтобы изымать деньги из экономики.Национальные особенностиА ещё необходимо понимать, что положительный торговый баланс одной державы означает отрицательный баланс у другой.Долгие годы Белоруссия торговала с Россией в минус, притом что структура белорусского экспорта была весьма разнообразной, но Россия выходила в "плюс" за счёт нефти и газа. Впервые в плюс для РБ её торговля с Россией вышла в 2022 году, до того положительное торговое сальдо Белоруссии обеспечивал экспорт в страны дальнего зарубежья и торговля с Украиной.Украинская власть при "регионалах" пыталась обеспечивать положительный торговый баланс, но это не всегда получалось.Во-первых, Украина всегда критически зависела от мировых цен на металл, железную руду и продукцию растениеводства, на которые приходилась львиная доля экспорта. Эти цены устанавливаются на биржах и зависят как от объёмов производства, на которые влияют погодные факторы (в случае с продукцией сельского хозяйства), так и экономической активностью в других странах. Именно поэтому в кризисные годы спрос на металлы и руды падал, а вместе с ним проседал и торговый баланс. Но в отдельные годы, например в 2021 году, торговый баланс уходил в колоссальный плюс — сказывались высокие цены на металл и руды.Во-вторых, Украина всегда критически зависела от импорта энергоносителей, что "вымывало" деньги из её экономики, цены на них также колебались в зависимости от конъюнктуры на мировх рынках. Исключением стал лишь период после начала СВО, когда на фоне коллапса экономики сократился спрос на газ, нефть и нефтепродукты.В-третьих, СВО стала сильнейшим ударом по украинской экономике.· С февраля 2022 года по октябрь 2023 года — 18 месяцев — Украина не имела полноценного выхода в мировой океан. Экспорт в страны СНГ обвалился, а в РБ и РФ практически обнулился.· В 2022 году украинская металлургия в три раза сократила объёмы производства металла: со средних 18–21 млн тонн перед началом СВО до 6 млн тонн после её начала. Это привело к сокращению экспорта металла и росту отгрузок руды, которая значительно дешевле стали.· Заодно в то время украинская сельскохозяйственная продукция потеряла выход на рынки дальнего зарубежья (Индия, Африка, Азия), что вынудило аграриев переориентироваться на Евросоюз.· Сотни украинских предприятий после 2022 года были уничтожены, прекратили свою работу по разным причинам или перестали платить налоги в украинский бюджет.Таким образом, в 2022 году украинский экспорт рухнул, а вот импорт драматичных изменений не претерпел — его поддержал приток денег в страну в виде грантов и кредитов, которые выделяли западные страны Украине. После СВО 50% доходов украинского бюджета были обеспечены внешним финансированием, государственные расходы удвоились, а поступающие извне деньги стали растекаться по экономике. Сформировался новый средний класс, в который вошли:1. Члены семей военнослужащих, которым резко увеличили объём денежного довольствия;2. Озолотившиеся на торговле отсрочками или откупными с бусифицированных граждан сотрудники ТЦК;3. Сотрудники МСЭК и прочих структур, через которые продавали отсрочки от мобилизации;4. Бюрократия различных уровней, придумавшая способы по хищению бюджетных средств.Благодаря этим категориям граждан импортёрам было что ввозить, а на автомобили спрос и вовсе вырос. Новый средний класс отчасти компенсировал сокращения потребления со стороны остального населения, которое оказалось в состоянии податного.А теперь стоит вернуться к цифрам.Дьявол в деталяхПосле начала СВО торговый баланс Украины улетел в глубокий минус да такой, что побил рекорд 2015 года, когда импорт превысил экспорт на 29,3 млрд долларов. Выйти из текущего кризиса, в отличие от кризиса 2013–2015 годов, будет значительно сложнее. Дело в том, что Украине нечего экспортировать, а структура экспорта существенно изменилась, и для этого даже не нужно приводить годовые данные, достаточно понять основные тенденции.Среди крупнейших экспортных позиций Украины за 10 месяцев 2024 года — масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — 4,4 млрд долларов (5,3 млн тонн), кукуруза — 4,2 млрд долларов (25,5 млн тонн), пшеница и смесь пшеницы и ржи — 3,4 млрд долл. (19,0 млн тонн), руды и концентраты железные — 2,5 млрд долларов (29,7 млн тонн), семена рапса — 1,7 млрд долларов (3,5 млн тонн), провода и кабели — 1,1 млрд долларов (60,5 тыс. тонн), соевые бобы — 1,1 млрд долларов (2,8 млн тонн).За год Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на 24,6 млрд долларов, руд и металлов на 4,4 млрд долларов, а также машин, оборудования и транспорта на 3,5 млрд долларов.А в украинском импорте доминирует продукция с высокой добавленной стоимостью. В общих объемах ввезенных в 2024 году товаров 65% составили: машины, оборудование и транспорт (25 млрд долларов), продукция химической промышленности (11,7 млрд долларов), топливно-энергетические товары (8,9 млрд долларов). Как отметил торговый представитель Украины Тарас Качка, основными драйверами роста импорта в прошлом году стали электроэнергия — 669 млн долларов (+333% г/г), аккумуляторы — 950 млн долларов (+103% г/г), трансформаторы — 596 млн долларов (+108% г/г), БПЛА — 1,2 млрд долларов (+77% г/г), нефтепродукты — 6,8 млрд долларов.Как видно, СВО усугубила украинские торговые проблемы: экспорт обвалился и упростился, импорт вырос в объёмах и номенклатуре. Украина стала практически 100% аграрной державой, продукция АПК с огромным отрывом доминирует в её экспорте.Вывозить приходится сырье и аграрную продукцию низкого передела, а вводить нужно всё - от металлического проката и куска сыра до комплектующих для дронов, которыми ВСУ пытаются компенсировать дефицит импортных артиллерийских снарядов.***Украина стала тотально зависимой от импорта и от этой зависимости теперь практически невозможно будет избавиться даже в том случае, если боевые действия прекратятся уже завтра.· Доступ к сырьевой базе Донбасса потерян — потенциала для восстановления металлургии практически нет, а ёмкость внутреннего рынка недостаточна для поддержания рентабельности меткобинатов.· Киевская власть не желает и не может организовать сбор налогов с аграрного экспорта, доходы от которого можно было бы использовать для восстановления страны и экономики.· Отсутствие аграрной политики делает невозможным импортозамещение по продуктам питания, особенно животного происхождения.· Энергетика разрушена, зависимость от импорта энергоносителей не просто сохранится, но и вырастет, а это будет вымывать деньги из экономики. Дорогая энергия сделает неконкурентоспособной любое энергоёмкое производство.· Кадровый потенциал утерян, а через 20 лет мало что останется и от украинской IT-индустрии, когда на рынок труда выйдет поколение школьников, начавшее учёбу во время пандемии и войны.Таким образом, потенциала для существенного роста украинского экспорта и усложнения его структуры нет. А после завершения боевых действий сократится объём внешней помощи, что приведёт к падению объёмов импорта. Украина просто станет очередной африканской страной, только в Восточной Европе и в далеко не самом благоприятном климате. А если ещё и лишится доступа к мировому океану, то и вовсе лишится каких-либо шансов выйти даже на показатели 2021 года.Подробнее о том, что во время военных действий происходит с экономикой страны - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: конец отопительного сезона, масличные беды и экспериментальное восстановление"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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