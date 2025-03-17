https://ukraina.ru/20250317/1061841759.html

Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец

Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец - 17.03.2025 Украина.ру

Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец

Америка снова воюет на Ближнем Востоке. США бомбят западную часть территории Йемена, которую контролирует "Ансар Алла" – религиозное и военно-политическое движение шиитов-зейдитов, которым руководят имамы из влиятельной йеменской семьи Аль-Хуси.

2025-03-17T10:50

2025-03-17T10:50

2025-03-17T10:50

эксклюзив

дональд трамп

йемен

сша

ближний восток

джо байден

барак обама (старший)

ансар алла

хамас

нато

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Дональд Трамп лично объявил о начале масштабной военной операции против хуситов – мотивируя это необходимостью защитить американские и союзные суда и восстановить свободу судоходства в акватории Красного моря.По словам президента США, уже больше года ни одно торговое судно под флагом США не может пройти по Аденскому заливу и Красному морю без происшествий, что нанесло американской экономике многомиллиардный ущерб. Причем, он признал, что последний американский военный корабль, который рискнул появиться в этом регионе четыре месяца назад, подвергался ракетным атакам более десяти раз.Реальные причины нового обострения на Ближнем Востоке, как всегда, упираются в до сих пор не урегулированный кризис в секторе Газа. В 2023 году, после того, как израильское правительство начало в нем военную операцию, руководство "Ансар Алла" объявило о намерениях атаковать морские суда, связанные с Израилем и его западными союзниками – используя ключевое стратегическое значение Йемена, блокирующего южные подходы к Суэцкому каналу.В январе, после установления перемирия между израильскими властями и палестинской группировкой ХАМАС, хуситы прекратили эти обстрелы. Но, как известно, уже вскоре перемирие начало пробуксовывать. И в середине марта, когда Тель-Авив начал блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – мотивируя это желанием ускорить процесс обмена захваченных ХАМАСом заложников на палестинских политических заключенных – лидеры "Ансар Алла" пригрозили возобновить свои действия на морских коммуникациях в Красном море.Именно это стало поводом для очередного военного вмешательства США, которые атаковали западный Йемен с воздуха, используя для этого атомный авианосец "Гарри Трумен" и военные базы на Ближнем Востоке. Американцы нанесли 47 ударов по нескольким йеменским провинциям и столице страны – городу Сана – применяя крылатые ракеты и мощные бомбы весом в тонну. В результате чего, по предварительным данным, погибло свыше сорока человек.Как заявили в Белом доме, целью бомбардировки стали дома, где проживают хуситские лидеры а также военные объекты "Ансар Алла". Но представитель министерства здравоохранения Йемена сообщил о том, что среди погибших есть дети и женщины, а наблюдатели отмечают повреждения гражданской инфраструктуры – в том числе, разрушение одной из электростанций.Проблема в том, что такие бомбардировки происходят в Йемене уже десять лет – с марта 2015 года, когда администрация Барака Обамы организовала и поддержала полномасштабную военную операцию против хуситского движения. Тогда она осуществлялась войсками соседних арабских стран, направленных на йеменскую территорию под давлением Вашингтона. А американцы и прочие страны НАТО обеспечивали воздушную поддержку вторжения – то есть, почти непрерывно бомбили Йемен.Однако победить "Ансар Алла" за эти годы так и не удалось. Хотя со стороны может показаться невероятным, что босоногие люди в сандалиях и халатах смогли противостоять огромной военной мощи коллективного Запада и его сателлитов.По оценкам экспертов, хуситы контролируют провинции, где проживают около 70% йеменцев. Они получали военно-техническую помощь Ирана и опираются на значительную часть местного населения, которое давно привыкло жить в режиме бесконечного гуманитарного кризиса и войны.Это позволило отбиться от вторжения международной коалиции – причем йеменские шииты атаковали в ответ Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также обстреливали американские военные корабли, используя для этого ракеты и беспилотники.США теряли свое влияние в регионе, и арабские государства постепенно выходили из тупиковой и кровопролитной войны – особенно после того, как саудовцы приступили к нормализации отношений с иранцами при посредничестве Китая.В результате, во время последних американских авиаудров по Йемену, которые наносились при администрации Джозефа Байдена в 2023 и 2024 годах, США пришлось сколачивать коалицию из стран вроде Новой Зеландии и Южной Кореи. А сами бомбардировки не смогли нанести хуситам значительного ущерба, и они по прежнему держат под прицелом морские пути в Красном море.Сейчас "Ансар Алла" тоже нанесла ответный удар. Как сообщил представитель движения Яхья Сариа, они дважды обстреляли авианосец "Гарри Трумен", используя для этого 18 баллистических ракет и беспилотные летательные аппараты. Причем, хуситы также угрожают атаковать ракетами американские военные базы, расположенные на территории Бахрейна.Таким образом, цели американской военной операции пока что остаются неясными. Вариант нового сухопутного военного вторжения в Йемен полностью исключается после – потому что эта страна стала бы для НАТО новым Афганистаном.Возможно, в Белом доме решили превратить йеменские города в Газу, разрушив ее при помощи постоянных бомбежек. Но это вызовет в мире новую волну антиамериканских протестов, и повредит репутации Трампа, который противопоставлял себя Байдену, заявляя о намерениях остановить бесконечные убийства на Ближнем Востоке.Предполагается, что удары по Сане могут быть способом косвенного давления на хуситских союзников в Тегеране. Однако, окрепшая за время десятилетней войны группировка "Ансар Алла" достаточно независима в своих действиях, и способна действовать самостоятельно от Ирана."Дело в том, что хуситы не являются аналогом "Хезболлы" и часто действуют по собственным планам. Их взаимодействие с Тегераном носить осведомительный, а не согласовательный характер. То есть они ставят в известность Иран о своих планах, но далеко не всегда их согласовывают.Вклад Ирана ограничивался лишь поставками ракетных вооружений, а точнее их деталей, из которых хуситы собирали ракеты и дроны.Нынешние же атаки Трампа на Йемен проводятся в иных обстоятельствах и ими гораздо сложнее добиться демонтажа структур "Ансар Аллах" в Йемене, потому что в 2015 году США собирались поддерживать наступление войск Саудовской Аравии, ОАЭ и иных арабских государств. Именно они должны были войти в Сану и изгнать хуситов.Теперь же арабские соседи Йемена предпочитают мирный диалог с хуситами. Сейчас, по большому счету, США некого поддерживать на земле", – пишет об этом востоковед Кирилл Семенов.Как бы там ни было, продолжение бесконечного йеменского кризиса наглядно подтверждает, насколько сложно установить прочный мир, затушив многолетние пожары военных конфликтов.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - в статье Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину

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эксклюзив, дональд трамп, йемен, сша, ближний восток, джо байден, барак обама (старший), ансар алла, хамас, нато, хуситы