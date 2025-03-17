https://ukraina.ru/20250317/1061841759.html
Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец
Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец - 17.03.2025 Украина.ру
Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец
Америка снова воюет на Ближнем Востоке. США бомбят западную часть территории Йемена, которую контролирует "Ансар Алла" – религиозное и военно-политическое движение шиитов-зейдитов, которым руководят имамы из влиятельной йеменской семьи Аль-Хуси.
2025-03-17T10:50
2025-03-17T10:50
2025-03-17T10:50
эксклюзив
дональд трамп
йемен
сша
ближний восток
джо байден
барак обама (старший)
ансар алла
хамас
нато
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Дональд Трамп лично объявил о начале масштабной военной операции против хуситов – мотивируя это необходимостью защитить американские и союзные суда и восстановить свободу судоходства в акватории Красного моря.По словам президента США, уже больше года ни одно торговое судно под флагом США не может пройти по Аденскому заливу и Красному морю без происшествий, что нанесло американской экономике многомиллиардный ущерб. Причем, он признал, что последний американский военный корабль, который рискнул появиться в этом регионе четыре месяца назад, подвергался ракетным атакам более десяти раз.Реальные причины нового обострения на Ближнем Востоке, как всегда, упираются в до сих пор не урегулированный кризис в секторе Газа. В 2023 году, после того, как израильское правительство начало в нем военную операцию, руководство "Ансар Алла" объявило о намерениях атаковать морские суда, связанные с Израилем и его западными союзниками – используя ключевое стратегическое значение Йемена, блокирующего южные подходы к Суэцкому каналу.В январе, после установления перемирия между израильскими властями и палестинской группировкой ХАМАС, хуситы прекратили эти обстрелы. Но, как известно, уже вскоре перемирие начало пробуксовывать. И в середине марта, когда Тель-Авив начал блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – мотивируя это желанием ускорить процесс обмена захваченных ХАМАСом заложников на палестинских политических заключенных – лидеры "Ансар Алла" пригрозили возобновить свои действия на морских коммуникациях в Красном море.Именно это стало поводом для очередного военного вмешательства США, которые атаковали западный Йемен с воздуха, используя для этого атомный авианосец "Гарри Трумен" и военные базы на Ближнем Востоке. Американцы нанесли 47 ударов по нескольким йеменским провинциям и столице страны – городу Сана – применяя крылатые ракеты и мощные бомбы весом в тонну. В результате чего, по предварительным данным, погибло свыше сорока человек.Как заявили в Белом доме, целью бомбардировки стали дома, где проживают хуситские лидеры а также военные объекты "Ансар Алла". Но представитель министерства здравоохранения Йемена сообщил о том, что среди погибших есть дети и женщины, а наблюдатели отмечают повреждения гражданской инфраструктуры – в том числе, разрушение одной из электростанций.Проблема в том, что такие бомбардировки происходят в Йемене уже десять лет – с марта 2015 года, когда администрация Барака Обамы организовала и поддержала полномасштабную военную операцию против хуситского движения. Тогда она осуществлялась войсками соседних арабских стран, направленных на йеменскую территорию под давлением Вашингтона. А американцы и прочие страны НАТО обеспечивали воздушную поддержку вторжения – то есть, почти непрерывно бомбили Йемен.Однако победить "Ансар Алла" за эти годы так и не удалось. Хотя со стороны может показаться невероятным, что босоногие люди в сандалиях и халатах смогли противостоять огромной военной мощи коллективного Запада и его сателлитов.По оценкам экспертов, хуситы контролируют провинции, где проживают около 70% йеменцев. Они получали военно-техническую помощь Ирана и опираются на значительную часть местного населения, которое давно привыкло жить в режиме бесконечного гуманитарного кризиса и войны.Это позволило отбиться от вторжения международной коалиции – причем йеменские шииты атаковали в ответ Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также обстреливали американские военные корабли, используя для этого ракеты и беспилотники.США теряли свое влияние в регионе, и арабские государства постепенно выходили из тупиковой и кровопролитной войны – особенно после того, как саудовцы приступили к нормализации отношений с иранцами при посредничестве Китая.В результате, во время последних американских авиаудров по Йемену, которые наносились при администрации Джозефа Байдена в 2023 и 2024 годах, США пришлось сколачивать коалицию из стран вроде Новой Зеландии и Южной Кореи. А сами бомбардировки не смогли нанести хуситам значительного ущерба, и они по прежнему держат под прицелом морские пути в Красном море.Сейчас "Ансар Алла" тоже нанесла ответный удар. Как сообщил представитель движения Яхья Сариа, они дважды обстреляли авианосец "Гарри Трумен", используя для этого 18 баллистических ракет и беспилотные летательные аппараты. Причем, хуситы также угрожают атаковать ракетами американские военные базы, расположенные на территории Бахрейна.Таким образом, цели американской военной операции пока что остаются неясными. Вариант нового сухопутного военного вторжения в Йемен полностью исключается после – потому что эта страна стала бы для НАТО новым Афганистаном.Возможно, в Белом доме решили превратить йеменские города в Газу, разрушив ее при помощи постоянных бомбежек. Но это вызовет в мире новую волну антиамериканских протестов, и повредит репутации Трампа, который противопоставлял себя Байдену, заявляя о намерениях остановить бесконечные убийства на Ближнем Востоке.Предполагается, что удары по Сане могут быть способом косвенного давления на хуситских союзников в Тегеране. Однако, окрепшая за время десятилетней войны группировка "Ансар Алла" достаточно независима в своих действиях, и способна действовать самостоятельно от Ирана."Дело в том, что хуситы не являются аналогом "Хезболлы" и часто действуют по собственным планам. Их взаимодействие с Тегераном носить осведомительный, а не согласовательный характер. То есть они ставят в известность Иран о своих планах, но далеко не всегда их согласовывают.Вклад Ирана ограничивался лишь поставками ракетных вооружений, а точнее их деталей, из которых хуситы собирали ракеты и дроны.Нынешние же атаки Трампа на Йемен проводятся в иных обстоятельствах и ими гораздо сложнее добиться демонтажа структур "Ансар Аллах" в Йемене, потому что в 2015 году США собирались поддерживать наступление войск Саудовской Аравии, ОАЭ и иных арабских государств. Именно они должны были войти в Сану и изгнать хуситов.Теперь же арабские соседи Йемена предпочитают мирный диалог с хуситами. Сейчас, по большому счету, США некого поддерживать на земле", – пишет об этом востоковед Кирилл Семенов.Как бы там ни было, продолжение бесконечного йеменского кризиса наглядно подтверждает, насколько сложно установить прочный мир, затушив многолетние пожары военных конфликтов.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - в статье Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, дональд трамп, йемен, сша, ближний восток, джо байден, барак обама (старший), ансар алла, хамас, нато, хуситы
Бесконечная война. США бомбят Йемен, хуситы атакуют авианосец
Америка снова воюет на Ближнем Востоке. США бомбят западную часть территории Йемена, которую контролирует "Ансар Алла" – религиозное и военно-политическое движение шиитов-зейдитов, которым руководят имамы из влиятельной йеменской семьи Аль-Хуси.
Дональд Трамп лично объявил о начале масштабной военной операции против хуситов – мотивируя это необходимостью защитить американские и союзные суда и восстановить свободу судоходства в акватории Красного моря.
По словам президента США, уже больше года ни одно торговое судно под флагом США не может пройти по Аденскому заливу
и Красному морю без происшествий, что нанесло американской экономике многомиллиардный ущерб. Причем, он признал, что последний американский военный корабль, который рискнул появиться в этом регионе четыре месяца назад, подвергался ракетным атакам более десяти раз.
Реальные причины нового обострения на Ближнем Востоке, как всегда, упираются в до сих пор не урегулированный кризис в секторе Газа
. В 2023 году, после того, как израильское правительство начало в нем военную операцию, руководство "Ансар Алла" объявило о намерениях атаковать морские суда, связанные с Израилем
и его западными союзниками – используя ключевое стратегическое значение Йемена, блокирующего южные подходы к Суэцкому каналу
.
В январе, после установления перемирия между израильскими властями и палестинской группировкой ХАМАС
, хуситы прекратили эти обстрелы. Но, как известно, уже вскоре перемирие начало пробуксовывать. И в середине марта, когда Тель-Авив начал блокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – мотивируя это желанием ускорить процесс обмена захваченных ХАМАСом заложников на палестинских политических заключенных – лидеры "Ансар Алла" пригрозили возобновить свои действия на морских коммуникациях в Красном море.
Именно это стало поводом для очередного военного вмешательства США, которые атаковали западный Йемен с воздуха, используя для этого атомный авианосец "Гарри Трумен" и военные базы на Ближнем Востоке. Американцы нанесли 47 ударов по нескольким йеменским провинциям и столице страны – городу Сана – применяя крылатые ракеты и мощные бомбы весом в тонну. В результате чего, по предварительным данным, погибло свыше сорока человек.
Как заявили в Белом доме, целью бомбардировки стали дома, где проживают хуситские лидеры а также военные объекты "Ансар Алла". Но представитель министерства здравоохранения Йемена сообщил о том, что среди погибших есть дети и женщины, а наблюдатели отмечают повреждения гражданской инфраструктуры – в том числе, разрушение одной из электростанций.
Проблема в том, что такие бомбардировки происходят в Йемене уже десять лет – с марта 2015 года, когда администрация Барака Обамы
организовала и поддержала полномасштабную военную операцию против хуситского движения. Тогда она осуществлялась войсками соседних арабских стран, направленных на йеменскую территорию под давлением Вашингтона
. А американцы и прочие страны НАТО
обеспечивали воздушную поддержку вторжения – то есть, почти непрерывно бомбили Йемен.
Однако победить "Ансар Алла" за эти годы так и не удалось. Хотя со стороны может показаться невероятным, что босоногие люди в сандалиях и халатах смогли противостоять огромной военной мощи коллективного Запада
и его сателлитов.
По оценкам экспертов, хуситы контролируют провинции, где проживают около 70% йеменцев. Они получали военно-техническую помощь Ирана
и опираются на значительную часть местного населения, которое давно привыкло жить в режиме бесконечного гуманитарного кризиса и войны.
Это позволило отбиться от вторжения международной коалиции – причем йеменские шииты атаковали в ответ Саудовскую Аравию
и Объединенные Арабские Эмираты, а также обстреливали американские военные корабли, используя для этого ракеты и беспилотники.
США теряли свое влияние в регионе, и арабские государства постепенно выходили из тупиковой и кровопролитной войны – особенно после того, как саудовцы приступили к нормализации отношений с иранцами при посредничестве Китая
.
В результате, во время последних американских авиаудров по Йемену, которые наносились при администрации Джозефа Байдена
в 2023 и 2024 годах, США пришлось сколачивать коалицию из стран вроде Новой Зеландии
и Южной Кореи
. А сами бомбардировки не смогли нанести хуситам значительного ущерба, и они по прежнему держат под прицелом морские пути в Красном море.
Сейчас "Ансар Алла" тоже нанесла ответный удар. Как сообщил представитель движения Яхья Сариа, они дважды обстреляли авианосец "Гарри Трумен", используя для этого 18 баллистических ракет и беспилотные летательные аппараты. Причем, хуситы также угрожают атаковать ракетами американские военные базы, расположенные на территории Бахрейна.
Таким образом, цели американской военной операции пока что остаются неясными. Вариант нового сухопутного военного вторжения в Йемен полностью исключается после – потому что эта страна стала бы для НАТО новым Афганистаном
.
Возможно, в Белом доме решили превратить йеменские города в Газу, разрушив ее при помощи постоянных бомбежек. Но это вызовет в мире новую волну антиамериканских протестов, и повредит репутации Трампа, который противопоставлял себя Байдену, заявляя о намерениях остановить бесконечные убийства на Ближнем Востоке.
Предполагается, что удары по Сане могут быть способом косвенного давления на хуситских союзников в Тегеране
. Однако, окрепшая за время десятилетней войны группировка "Ансар Алла" достаточно независима в своих действиях, и способна действовать самостоятельно от Ирана.
"Дело в том, что хуситы не являются аналогом "Хезболлы
" и часто действуют по собственным планам. Их взаимодействие с Тегераном носить осведомительный, а не согласовательный характер. То есть они ставят в известность Иран о своих планах, но далеко не всегда их согласовывают.
Вклад Ирана ограничивался лишь поставками ракетных вооружений, а точнее их деталей, из которых хуситы собирали ракеты и дроны.
Нынешние же атаки Трампа на Йемен проводятся в иных обстоятельствах и ими гораздо сложнее добиться демонтажа структур "Ансар Аллах" в Йемене, потому что в 2015 году США собирались поддерживать наступление войск Саудовской Аравии, ОАЭ
и иных арабских государств. Именно они должны были войти в Сану и изгнать хуситов.
Теперь же арабские соседи Йемена предпочитают мирный диалог с хуситами. Сейчас, по большому счету, США некого поддерживать на земле", – пишет об этом востоковед Кирилл Семенов.
Как бы там ни было, продолжение бесконечного йеменского кризиса наглядно подтверждает, насколько сложно установить прочный мир, затушив многолетние пожары военных конфликтов.