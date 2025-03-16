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ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ

ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ - 16.03.2025 Украина.ру

ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ

По факту обстрела краеведческого музея в городе Судже Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ

2025-03-16T09:13

2025-03-16T09:13

2025-03-16T09:13

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россия

курская область

суджа

ск рф

вооруженные силы украины

следственный комитет

уголовное дело

криминал

кто

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Уголовное дело возбуждено в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями (ВФУ) террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ).В следственном ведомстве заверили: в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее

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