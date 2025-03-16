ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ
По факту обстрела краеведческого музея в городе Судже Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ
Уголовное дело возбуждено в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями (ВФУ) террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ).
"Установлено, что 14 марта 2025 года в городе Судже Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ произвели обстрел местного краеведческого музея. В результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен", - проинформировали в СК РФ.
В следственном ведомстве заверили: в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины.
28 октября 2024, 14:33ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской областиУсадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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