ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ - 16.03.2025 Украина.ру
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ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ
ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ - 16.03.2025 Украина.ру
ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ
По факту обстрела краеведческого музея в городе Судже Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ
2025-03-16T09:13
2025-03-16T09:13
новости
россия
курская область
суджа
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
уголовное дело
криминал
кто
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Уголовное дело возбуждено в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями (ВФУ) террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ).В следственном ведомстве заверили: в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, суджа, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, уголовное дело, криминал, кто, военные преступления, всу, мирные жители
Новости, Россия, Курская область, Суджа, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, уголовное дело, криминал, КТО, Военные преступления, ВСУ, мирные жители

ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ

09:13 16.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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По факту обстрела краеведческого музея в городе Судже Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ
Уголовное дело возбуждено в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями (ВФУ) террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области (п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ).
"Установлено, что 14 марта 2025 года в городе Судже Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ произвели обстрел местного краеведческого музея. В результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен", - проинформировали в СК РФ.
В следственном ведомстве заверили: в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины.
Усадьба помещика Викторова в Курской области после вандализма ВСУ
28 октября 2024, 14:33
ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской областиУсадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац"
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Актуальное интервью на эту тему: После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
 
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