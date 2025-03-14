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Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов

Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов - 14.03.2025 Украина.ру

Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов

С разгромом группировки ВСУ в Курской области для Владимира Зеленского начался обратный отчет. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-03-14T07:56

2025-03-14T07:56

2025-03-14T07:56

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"Для режима Зеленского наступает обратный отсчет не просто на курском фронте, но и в целом, поэтому он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи. Разгром ВСУ в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ", - заверил Рогов.Он напомнил, что курская авантюра Зеленского стоила украинскому народу десятки тысяч жизней.На днях президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 86 процентов площади, ранее занятой противником. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.Накануне Путин заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. При этом российский лидер поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, владимир зеленский, владимир рогов, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, общественная палата, генштаб