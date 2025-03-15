Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
После освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Все-таки ключевую задачу — взять Покровск — никто не снимал. Еще ВС РФ могут завершить освобождение Часов Яра. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов
По его словам, по мере освобождения этих районов многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной.
“Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севера на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом”, — объяснил Кнутов.
Но, подчеркнул он, это перспектива завтрашнего дня. А сейчас ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Эксперт заявил, что российская армия продолжит использовать на СВО опыт Великой Отечественной войны.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.
“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — добавил собеседник издания.