https://ukraina.ru/20250315/1061750022.html

Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России

Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России - 15.03.2025 Украина.ру

Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России

После освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Все-таки ключевую задачу — взять Покровск — никто не снимал. Еще ВС РФ могут завершить освобождение Часов Яра. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-15T11:50

2025-03-15T11:50

2025-03-15T11:50

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По его словам, по мере освобождения этих районов многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной.Но, подчеркнул он, это перспектива завтрашнего дня. А сейчас ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Эксперт заявил, что российская армия продолжит использовать на СВО опыт Великой Отечественной войны.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — добавил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины

https://ukraina.ru/20250310/1061684226.html

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