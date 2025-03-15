Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России - 15.03.2025 Украина.ру
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Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России - 15.03.2025 Украина.ру
Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
После освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Все-таки ключевую задачу — взять Покровск — никто не снимал. Еще ВС РФ могут завершить освобождение Часов Яра. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-03-15T11:50
2025-03-15T11:50
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По его словам, по мере освобождения этих районов многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной.Но, подчеркнул он, это перспектива завтрашнего дня. А сейчас ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Эксперт заявил, что российская армия продолжит использовать на СВО опыт Великой Отечественной войны.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — добавил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины
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новости, россия, курская область, украина, сумская область, донбасс, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Сумская область, Донбасс, ВС РФ

Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России

11:50 15.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Занятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Все-таки ключевую задачу — взять Покровск — никто не снимал. Еще ВС РФ могут завершить освобождение Часов Яра. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов
По его словам, по мере освобождения этих районов многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной.
“Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севера на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом”, — объяснил Кнутов.
Но, подчеркнул он, это перспектива завтрашнего дня. А сейчас ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск. Эксперт заявил, что российская армия продолжит использовать на СВО опыт Великой Отечественной войны.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.
“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — добавил собеседник издания.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 17:37
Путем быстрого отступления: украинцы пытаются бежать из Курской области — BildНа Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в Курской области. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Киеве
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины
 
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