Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо - 25.06.2026 Украина.ру
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Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо
Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо - 25.06.2026 Украина.ру
Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо
Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Видео встречи вечером 24 июня опубликовано в YouTube-канале правительства
2026-06-25T00:04
2026-06-25T00:04
украина.ру
новости
словакия
роберт фицо
нато
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евросовет
военная помощь украине
военная помощь
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"С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО... и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины... Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины", — сказал Фицо.Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь.По информации агентства Ansa, итоговое заявление саммита НАТО, который 7-8 июля пройдёт в Анкаре, может включать обязательство союзников по альянсу в течение нескольких лет ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро.Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, словакия, роберт фицо, нато, украина, киев, евросовет, военная помощь украине, военная помощь, ес, финансы, война на украине
Украина.ру, Новости, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Украина, Киев, евросовет, военная помощь Украине, военная помощь, ЕС, финансы, война на Украине

Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо

00:04 25.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Видео встречи вечером 24 июня опубликовано в YouTube-канале правительства
"С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО... и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины... Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины", — сказал Фицо.
Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь.
По информации агентства Ansa, итоговое заявление саммита НАТО, который 7-8 июля пройдёт в Анкаре, может включать обязательство союзников по альянсу в течение нескольких лет ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией.
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