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Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо

Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо - 25.06.2026 Украина.ру

Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины — Фицо

Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Видео встречи вечером 24 июня опубликовано в YouTube-канале правительства

2026-06-25T00:04

2026-06-25T00:04

2026-06-25T00:04

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военная помощь

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"С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО... и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины... Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины", — сказал Фицо.Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь.По информации агентства Ansa, итоговое заявление саммита НАТО, который 7-8 июля пройдёт в Анкаре, может включать обязательство союзников по альянсу в течение нескольких лет ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро.Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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