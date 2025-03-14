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Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире

Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире - 14.03.2025 Украина.ру

Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире

Президент США Дональд Трамп является тем американским лидером, который не намерен начинать новые войны. Об этом заявил глава государственного департамента Марко Рубио испаноязычному телеканалу Fox Noticias

2025-03-14T09:00

2025-03-14T09:00

2025-03-14T09:06

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"Он является президентом, который хочет мира. Он не хочет начинать новые войны, и он желает положить конец войнам, которые происходят сейчас", - сказал он.Рубио подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Украине, но и обо всех остальных текущих конфликтах.При этом агентство Reuters указало, что США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того как они были модернизированы. Боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что запасы ATACMS аналогичной дальности на Украине исчерпаны.Недавно тот же Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, марко рубио, сша, россия, дональд трамп