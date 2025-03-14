Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире - 14.03.2025 Украина.ру
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Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире
Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире - 14.03.2025 Украина.ру
Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире
Президент США Дональд Трамп является тем американским лидером, который не намерен начинать новые войны. Об этом заявил глава государственного департамента Марко Рубио испаноязычному телеканалу Fox Noticias
2025-03-14T09:00
2025-03-14T09:06
новости
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дональд трамп
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"Он является президентом, который хочет мира. Он не хочет начинать новые войны, и он желает положить конец войнам, которые происходят сейчас", - сказал он.Рубио подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Украине, но и обо всех остальных текущих конфликтах.При этом агентство Reuters указало, что США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того как они были модернизированы. Боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что запасы ATACMS аналогичной дальности на Украине исчерпаны.Недавно тот же Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
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новости, украина, марко рубио, сша, россия, дональд трамп
Новости, Украина, Марко Рубио, США, Россия, Дональд Трамп

Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире

09:00 14.03.2025 (обновлено: 09:06 14.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп является тем американским лидером, который не намерен начинать новые войны. Об этом заявил глава государственного департамента Марко Рубио испаноязычному телеканалу Fox Noticias
"Он является президентом, который хочет мира. Он не хочет начинать новые войны, и он желает положить конец войнам, которые происходят сейчас", - сказал он.
Рубио подчеркнул, что речь идет не только о конфликте на Украине, но и обо всех остальных текущих конфликтах.
При этом агентство Reuters указало, что США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того как они были модернизированы. Боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что запасы ATACMS аналогичной дальности на Украине исчерпаны.
Недавно тот же Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
 
НовостиУкраинаМарко РубиоСШАРоссияДональд Трамп
 
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