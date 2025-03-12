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Экономика Украины и война: конец отопительного сезона, масличные беды и экспериментальное восстановление

Экономика Украины и война: конец отопительного сезона, масличные беды и экспериментальное восстановление - 12.03.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: конец отопительного сезона, масличные беды и экспериментальное восстановление

В начале марта на первый план в украинской экономике вышла тема плавного и весьма досрочного сворачивания отопительного сезона, предлогом для чего стала тёплая весна, а реальной причиной — желание сэкономить газ.

2025-03-12T06:15

2025-03-12T06:15

2025-03-12T06:15

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Заодно украинские маслопереработчики стали жаловаться на дефицит подсолнечника, а НБУ посетовал на подделку бизнесом документов, чтобы и дальше иметь возможность выводить деньги за границу.Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Удары по объектам электроэнергетикиК 8 марта компания ДТЭК сообщила о поражении седьмого за 3 недели объекта электроэнергетики в Одесской области. При этом если в отдельных микрорайонах были проблемы с электроснабжением (на улице Каманина света не было четверо суток), то в целом по городу свет не отключали. По крайней мере, в 2022 и 2024 годах атаки были сильнее.Следовательно, удары со стороны России наносились не столько по объектам электроэнергетики для их выведения из строя, сколько по другим целям. А поражение электроподстанций стало следствием сопутствующего ущерба.Завершение отопительного сезонаНе успели граждане Украины отметить 8 марта — после закрытия USAID с этим праздником теперь некому бороться — как в украинских областных центрах стали заканчивать отопительный сезон. Формальное основание — аномально тёплая весна, реальная — дефицит природного газа.Уже не первую неделю ВКС России наносят удары по газовым промыслам в Харьковской и Полтавской областях (основные газодобывающие регионы страны). По предварительным оценкам, добыча газа на Украине сократилась на 40%, а это приводит к сложностям с поддержанием давления в газопроводах, а также вынуждает наращивать отбор газа из ПХГ. Там, в свою очередь, и так было недостаточно газа (к началу отопительного сезона его закачали примерно на 1 млрд м3 меньше чем обычно). Как следствие, газ пришлось экономить, отключая в том числе школы с университетами в отдельных городах, где учебные заведения закрывали на карантин по ОРВИ, а теперь в Херсоне отопительный сезон и вовсе завершили, а в Харькове приостановили подачу тепла.Теплом пришлось жертвовать ради производства электроэнергии и корректной работы ПХГ. В последние газ пришлось спешно закачивать — за минувший месяц Украина увеличила объём импорта природного газа из ЕС в 12 раз, докупив 511 млн м3 топлива, чтобы сохранить работоспособность маневровой генерации, которой сильно досталось весной-летом 2024 года.В связи с этим стоит отметить несколько моментов.Во-первых, удары ВКС России по газовым промыслам и газовой инфраструктуре продолжатся — после отказа от продления транзитного соглашения у России нет резона беречь подобную инфраструктуру. Следовательно, технических проблем у украинских газовщиков будет всё больше.Во-вторых, киевская власть будет вынуждена наращивать импорт газа, а счёт пойдёт на миллиарды кубометров. Если исходить из среднегодовой цены 2024 года в 500 долларов за 1 тыс. м2, то за 1 млрд м3 придётся выложить 500 млн долларов. Украина парой миллиардов явно не отделается. Украинский энергетический эксперт Олег Попенко отмечает, что потребуется не меньше 4 млрд м3 газа или 2 млрд долларов. Откуда киевская власть будет брать эти деньги на фоне отсутствия какого-либо финансирования из США и явного раздрая внутри ЕС по украинскому вопросу — не ясно. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Киев уже обращался к своим партнёрам с просьбой помочь с закупкой газа, но те усомнились в способности Украины расплатиться по долгам.Следовательно, тарифы на газ продолжат расти как для бизнеса, так и для граждан. Коммунальные услуги будут становиться всё дороже, а их качество будет всё хуже и хуже. В ряде мест они будут и вовсе недоступны или доступны с большими оговорками — Кривой Рог пережил зиму в условиях частичного коммунального коллапса, а в Полтаве беда с канализацией.В-третьих, уже не первый год Украине везёт с погодой и тёплыми зимами. Расчёт на такое везение стал нормой: газа закачивается всё меньше, уголь как нормальное топливо для сёл не импортируется, отопительный сезон начинается всё с большим запозданием. Но рано или поздно Украину всё же накроют холода и тогда начнутся серьёзные проблемы, которые киевская власть, как показал опыт Кривого Рога, решить не в состоянии. Это в "нулевых" власти спасли Алчевск, а теперь они скорее запустят комплекс антикризисных мероприятий в оставшихся после закрытия USAID СМИ и назовут замерзающих горожан агентами Путина.Украина против "Дружбы"Накануне встречи с представителями США в Саудовской Аравии ВСУ нанесли масштабный удар дронами по России, выпустив ночью 11 марта свыше 300 беспилотников. Среди атакованных целей оказалась измерительная станция нефтепровода "Дружба". Генштаб ВСУ отметил в своём официальном сообщении следующее: "Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области".Но в итоге из-за этой атаки была остановлена поставка нефти в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба", что Будапешт назвал "нападением на свой суверенитет". Подачу нефти в Венгрию восстановили уже вечером 11 марта.А вот какими будут последствия от атаки для самой Украины пока не ясно. 15 марта ЕС будет проводить очередное голосование за продление антироссийских санкций и для их пролонгации требуется единогласное решение всех членов объединения. А у Венгрии и до атаки было на этот счёт особое мнение. И это, не говоря уже о зависимости Украины от импорта электроэнергии, газа и светлых нефтепродуктов.Бизнес против банковУжесточение финансового мониторинга со стороны НБУ и украинских банков обернулось вполне предсказуемыми последствиям: бизнес стал подделывать финансовую отчётность, чтобы обосновывать необходимость выведения денег за границу. НБУ в качестве ответной меры потребовал от банков тщательно проверять документы и проводить усиленные проверки в отношении сомнительных клиентов.В дальнейшем, при выявлении банком поддельных документов, НБУ требует от банков принудительно закрывать все счета и сообщать о таком клиенте в Госфинмониторинг.Масличные проблемыК 1 марта 2024–2025 маркетингового года (не совпадает с календарным) Украина сократила экспорт подсолнечного масла на 24%, до 2,4 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 54% отгрузок пришлось на рынок Евросоюза, но Украине впервые с начала СВО удалось вернуться на рынок Индии, откуда её из-за проблем с логистикой вытеснила российская продукция.Главная беда украинских маслопереработчиков — проблемы с созданием запасов семечки для последующей переработки. Аграрии предпочитают придержать семечку в надежде на рост мировых цен или — если требуются оборотные средства — отгружать семечку на экспорт, где цены выше, чем внутри страны. Поэтому Украину уже четвёртый месяц подряд увеличивает экспорт зерновых (96,5% экспорта приходится на кукурузу) и масличных.Как следствие, на внутреннем рынке возник дефицит семечки, вынудивший ряд маслоперерабатывающих заводов остановить работу или перейти на переработку других масличных культур. А подсолнечное масло в рознице с начала 2025 года подорожало на 11%, до 74,7 гривен (160 рублей) за 850-мл бутылку.Экспериментальное восстановлениеКабмин направил 5,2 млрд гривен Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины на реализацию экспериментального проекта по восстановлению отдельных населённых пунктов.Таковых на всю Украину отобрали 5: село Бордянка (Киевская область), город Тростинец (Сумская область), село Цыркуны (Харьковская область), село Посад-Покровское (Херсонская область) и село Ягодное (Черниговская область).Власти хотят модернизировать в этих населённых пунктах инженерные сети, а также реконструировать транспортную и социальную инфраструктуру, а также восстановить жилье.Проект реализуется уже пару лет и с темпами, которыми позавидовали бы черепахи и улитки. Впервые о нём стало известно ещё в 2023 году, в 2024 году власти приступили к его реализации, но итоги восстановления в центральных СМИ не пиарят, видимо хвастаться пока нечем.Прочие новостиС ноября 2024 года ВЛК в украинских военкоматах хотят сделать анонимными, чтобы врачи не знали персональных данных осматриваемых ими бедняг, выловленных на улицах. Якобы это должно снизить коррупцию, по крайней мере так предполагает старший сержант медицинской службы Ровненского ТЦК Тарас Гусарук. В действительности, если боевые действия продлятся до конца года, такая "реформа" ничего не изменит так как задача ТЦК — признавать всех здоровыми и пригодными, отсутствие доступа к персональным данным никак не повлияет на принятие ими решения.Граждане Украины не спешат оплачивать выписанные ими ТЦК штрафы. В 2024 году они оплатили каждый второй штраф, в 2025 году лишь каждый седьмой. И это при том, что с начала 2025 года было открыто в 4 раза больше исполнительных производств (10 тыс. против 2,5 тыс.). Активнее всего мужчин штрафуют в Днепропетровской области, Киеве и Полтавской области, а чаще всего на штрафы напарываются мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Как видно, граждане к новым реалиям адаптировались и предпочитают не платить, перейдя на нелегальное положение и, по всей видимости, приняв комплекс мер по снижению своей финансовой активности.Далёкая заокеанская Исландия перечислила Украине ещё 2 млн евро. Деньги зачислены в Фонд поддержки энергетики Украины. Всего в Фонде аккумулировано свыше 900 млн евро.В январе-феврале 2025 года импорт Украиной товаров в 2 раза превысил экспорт. Ввезли товаров на сумму в 11,3 млрд долларов, вывезли лишь на 6,3 млрд долларов.Совладельцу "Новой почты" (крупнейшая на Украине частная почтовая компания) Владимиру Поперешнюку понравился подход Илона Маска к финансовому аудиту, и он решил создать в своей компании департамент эффективности — аналог масковского DOGE. Задача — сократить издержки и повысить эффективность компании. К счастью, любовь Поперешнюка к подходам Илона Маска не разделяется его коллегами, особенно из госкомпаний.В 2024 году украинские водители заказали 30 тыс. "блатных" номерных знаков: 15 тыс. платных и ещё 15 тыс. индивидуальных. Наибольшим спросом такие номера пользовались в Киеве и Одессе, а также Киевской и Днепропетровской областях. Чаще всего подобные номера цепляли на BMW 3 и 5 серий, Volkswagen Passat и Toyota Camry.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, киев, илон маск, владимир путин, нбу, ес, вкс, toyota prius, эксклюзив