Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования
07:16 14.03.2025 (обновлено: 07:30 14.03.2025)
© CC0, PixabayСША флаг
© CC0, Pixabay
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования
"Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм", - сказал Уолтц.
В этом же интервью Уолтц указал, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждают территориальные вопросы и перспективу присутствия европейских сил на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа покинул Россию, следует из данных сервиса Flightradar.
Накануне Путин заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. Путин также поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Подробнее - в материале Алексея Туманова Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами на сайте Украина.ру.