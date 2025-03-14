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Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования

Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования - 14.03.2025 Украина.ру

Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования

2025-03-14T07:16

2025-03-14T07:16

2025-03-14T07:30

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"Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм", - сказал Уолтц.Он добавил, что побывавший с визитом в Москве спецпосланник Трампа Уиткофф "привезет для оценки" информацию о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер принял решение о следующих шагах.В этом же интервью Уолтц указал, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта обсуждают территориальные вопросы и перспективу присутствия европейских сил на УкраинеПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа покинул Россию, следует из данных сервиса Flightradar.Накануне Путин заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. Путин также поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Он не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.Подробнее - в материале Алексея Туманова Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами на сайте Украина.ру.

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