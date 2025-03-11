https://ukraina.ru/20250311/1061719565.html

Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина

Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина - 11.03.2025 Украина.ру

Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина

Прошедший на прошлой неделе внеочередной саммит ЕС в Брюсселе не был посвящён Украине, страны Евросоюза и их союзники гораздо сильнее сконцентрированы на собственном перевооружении

2025-03-11T18:45

2025-03-11T18:45

2025-03-11T19:18

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Саммит ЕСЭто отметил в ходе пресс-конференциии, прошедшей 11 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов.Он обратил внимание на несколько важных моментов, касающихся саммита: во-первых, участие в нём приняли не только страны – члены ЕС и НАТО, но внеблоковые, и в том числе Турция, обладающая одной из самых больших и сильных армий на континенте.Немало внимания было уделено вопросам транзита газа, который особенно сильно волнует Будапешт и Братиславу.Венгрия на встрече выступала в роли очевидной оппозиции, премьер-министр страны Виктор Орбан призвал европейских коллег поддержать нового президента США Дональда Трампа и не согласился с принятым в ходе саммита документом."Речь идет об укреплении Украины, чтобы она могла сражаться еще больше, и Венгрия, конечно, не поддержала это, потому что наша позиция в пользу мира была совершенно противоположной. Потом, конечно, мы поговорили о будущем Украины. Плохая новость заключается в том, что в будущем ожидать финансовой помощи от Соединенных Штатов не придется.Было сказано огромное количество слов о том, сколько денег должно быть отправлено на Украину в предстоящий период. Отчасти для того, чтобы страна работала, отчасти для того, чтобы армия функционировала. Тем временем мы пришли к выводу, что нам также следует тратить много денег на самих себя, чтобы укрепить наши собственные армии", – сказал он, выступая перед журналистами.Итоговый документ носил рекомендательный характер и был разделён на несколько тематических блоков: Украина, которую в качестве гостя, а не участника представлял Владимир Зеленский, путь Европы к суверенитету и противостояние экзистенциальным вызовам, а также укрепление военно-промышленного комплекса.Разные позицииСтраны ЕС настаивали на "достижения мира через силу" на Украине, на приверженности миру, как утверждали журналисты, настаивала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Венгрия – единственная страна, которая выступила против выводов встречи.Несмотря на то, что в части СМИ присутствует некоторое радостное возбуждение по поводу заявлений Трампа или вице-президента США Джей Ди Вэнса, Чижов предостерёг от этих эмоций.На вопрос о том, нет ли опасности обмануться, поверив словам из Вашингтона – в том числе, о разоружении, дипломат ответил изданию Украина.ру. Корреспондент Анна Черкасова провела параллель с Украиной: по её словам, с момента распада Советского Союза отношения между Москвой и Киевом эффективно выстроены не были.Чижов согласился с тем, что и до распада СССР, и в постсоветский период действительно было совершено множество ошибок и просчётов – сознательных и бессознательных, которые привели к той ситуации, в которой сейчас все оказались. Теперь Украине грозит раздел, а России необходимо решать свои задачи.Хороший сигнал от ОБСЕВо вторник в Москву также приехал с визитом глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, и Чижов отметил, что это позитивный сигнал, несмотря на то, что организация в последнее время серьёзно себя дискредитировала.Визит Синирлиоглу совпал с самой масштабной атакой украинских БПЛА на Москву и Московскую область. В общей сложности было сбито больше 300 беспилотников, больше 20 человек пострадали, к вечеру стало известно уже о третьем погибшем.Главу ОБСЕ сразу по приезду отвезли на место, где был сбит один из дронов."Я считаю, что очень правильно сделали мои бывшие коллеги, которые повезли главу ОБСЕ показать разрушения от ночных атак украинских дронов. Я думаю, что это поможет. Нынешний в Генсек ОБСЕ является позитивным моментом. Надеюсь, что он позволит через ОБСЕ донести правду, в том числе о специальной военной операции", – сказал в ходе пресс-конференции Владимир Чижов.Эффективность подобных организаций, добавил он, зависит от того, насколько вовлечены в вопрос и хотят объективности её члены."Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", – написала ещё утром официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Главная тема 11 марта – встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии и потенциальные переговоры между США и Россией там же, которые пока не были подтверждены.Чижов отметил, что место было выбрано довольно странное: не Эр-Рияд, а именно Джидда – религиозный мусульманский центр, в который приехали разговаривать ярый католик Марк Рубио и украинская делегация – не мусульмане.О переговорах подробнее в материале Алексея Туманова: Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, ес, обсе