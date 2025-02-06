https://ukraina.ru/20250206/1060870727.html

От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами - 06.02.2025 Украина.ру

От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в США подтвердил, что не зря ест американский хлеб и успешно потребляет другую "жвачку", которую ему и всей его стране скармливают новоявленные стратегические партнеры из-за Атлантики.

2025-02-06T15:57

2025-02-06T15:57

2025-02-06T15:57

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Как известно, 14 января 2025 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве. Армянский министр тогда заявил, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.А уходящий Блинкен так вообще лучился оптимизмом и выразил надежды на более широкие перспективы. По его словам, подписанный документ станет основой для двусторонних отношений, но в рамках в рамках общих интересов региона и поспособствует созданию "более устойчивого, мирного, безопасного и независимого Южного Кавказа". При это Блинкен, разумеется, пообещал жизнь положить свою, но "усилить защиту суверенитета Республики Армения в ее международно признанных границах". И ушел восвояси – ему бы теперь от наводящих порядок в управлении США "хунвейбинов" президента Дональда Трампа и его соратника Илона Маска отпетлять и не сесть на скамью подсудимых за нецелевое использование средств на демократию за пределами США. Но то такое…А в США тем временем заспешил и прибыл сам премьер Пашинян. Поблагодарить и вообще похавать на "Национальном молитвенном завтраке" в рамках пятого ежегодного международного саммита по свободе вероисповедания в Вашингтоне (округ Колумбия).И ему удалось не только овсянкой и сосисками, традиционными блюдами молитвенного завтрака со времен Дуайта Эйзенхауэра полакомиться, но еще повыступать перед жующе-почтенной американской публикой и заверить ее, что Армения – всегда в тренде, верна общечеловеческим ценностям и ЛГБТ*-повестке и при этом страшно ненавидит Россию, традиционно обвиняя ее во всех грехах Ну, просто так, на всякий случай ненавидит – вдруг за это по-прежнему щедро платят…И везде, где ему довелось выступить, Пашинян уверенно подтверждал, что не зря недавно полуразогнанное Агентство США по международному развитию (оно же – United States Agency for International Development, USAID) щедро кормило, содержало и пичкало баблом армянских грантоедов, из среды которых в результате "цветной революции 2018 года вылупился и сам Пашинян.Года полтора назад новостное агентство Sputnik, изучив проблему, выяснило, что в Армении на иностранные (читай – американские) деньги гужуется и резвиться на теме пропаганды западной демократии и всех ее прелестей более 9 (девяти, Карл!) тысяч НКО (некоммерческих организаций). И что исследовать полный объем проектного финансирования армянских НКО в точности невозможно, ибо данные по индивидуальным грантам публикуют только офис Фонда Сороса, Национальный фонд поддержки демократии (NED)** и британский фонд Sigrid Rausing Trust*. Однако ни для кого не секрет, что львиная доля финансирования им поступало и, наверняка, еще и сейчас поступает как раз через USAID**, международных правозащитных организаций, Европейского фонда за демократию, посольства западных стран в Армении и ряд других западных фондов и организаций. Эти структуры публикуют в лучшем случае только общую цифровую статистику по стране, без подробного раскрытия.А чему эти НКО учат армянских потребителей в то числе и из числа армянской политэлиты, Пашинян рассказал во время выступлений в США. Он выступил в Атлантическом совете и сказал, что, во-первых, благодаря исключительно помощи Запада, уровень суверенитета Армении растет. "Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. Я думаю, что мы делаем это достаточно эффективно. Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно", – так и сказал он.Во-вторых, – и это главное! – он озвучил два тезиса, свидетельствующие, что в своей русофобской пропаганде на американские деньги USAID** армянские грантоеды, как их этому и учили, не только во всем обвиняют Россию и переписывают историю, но и подло, цинично и по-иезуитски изобретательно перекладывают на нее вину за свои же провалы. То есть за провалы Армении и ее "революционно-цветного" руководства во главе с Пашиняном, оказывается, отвечает теперь Россия.Для начала Пашинян назвал геноцид армянского народа, осуществленный турками в 1915-1923 годах, злостной выдумкой… России. Да-да! По словам Пашиняна, геноцид придумали русские, чтобы держать армян под своим контролем. "Мое заявление о Геноциде армян как раз об этом: некоторые силы (то есть Россия. – Авт.), чей ключевой инструмент контроля над нами состоял в том, чтобы лишить нас возможности жить независимо в нашей среде, тем самым сделав нас более управляемыми", – сказал он, оценивая поддержку России, которую та всегда и на всех уровнях оказывала Армении в вопросе ответственности за геноцид и сохранение памяти о нем.А потом Пашинян еще раз подтвердил: подлость не знает границ. Он также заявил, что поражение Армении в войне 2020 года против Азербайджана за Нагорный Карабах сделало Армению независимой от… России! Ибо Нагорный Карабах этот был "хомутом России" на шее Армении. Россия, мол, муссировала тему Нагорного Карабаха, поддерживала его стремление к независимости и оказывала помощь, чтобы таким образом иметь болевую точку в отношения с Арменией. Дескать, если Армения будут бузить, то Россия не окажет помощи Карабаху и он проиграет. И, разумеется, проиграет и ослабнет вся Армения.А вот сейчас, по логике Пашиняна, Армения вздохнула свободно. Потому что республика Арцах (Нагорный Карабах) прекратила существование с 1 января 2024 года по решению ее президента Самвела Шахраманяна, а перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 15 октября 2023 года поднял государственный флаг своей страны на центральной площади Ханкенди (так по-азербайджански называется Степанакерт – столица самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, НКР.).И это при том, что это именно Армения не признала Нагорный Карабах ни самостоятельным государством, ни своей территорией и не оказала ему никакой помощи во второй нагорнокарабахской войне 2020 года, которую остановила Россия. И тем самым спасла самопровозглашенную республику от полного разгрома еще тогда, в 2020-м.И именно российские миротворцы сделали исход нагорнокарабахских армян из свой малой родины в Армению мирным и безжертвенным в 2023 году, когда Азербайджан провел блестящую двухдневную (19—20 сентября 2023 года) военную операцию и разгромил НКР.И вот теперь Пашинян утверждает, что это Россия стремлением армян НКР к независимости или к совместной жизни с Арменией удерживала Ереван и его политиков под своим гнетом и контролем. Поразительная мистификация, фальсификация, подмена понятий и откровенная ложь! Но таков заказ Запада в лице USAID**, и Пашинян отлично и преданно отработал коверным. Язык у него оказался без костей, а голова – без совести.И поразительно другое: на указанной встрече в Атлантическом совете находились видные деятели армянской диаспоры США и духовенства. Они поддержали того, кто, по сути, предал своих соплеменников и сегодня предает страну, толкая ее на Запад.Равно как вызывает удивления реакция самого армянского народа в Армении. Даже после поражения в войне с Азербайджаном на выборах граждане Армении отдали свои голоса за Пашиняна и его соратников, и они остались при власти. Видимо, тяга к коллективному суициду – это явление заразительное в своей безысходности…Что получится в результате этого переобувания в воздухе, лжи и беспочвенных обвинений и фальсификаций, пока не ясно. Пашинян сегодня продолжает выводить Армению из-под российского влияния, сокращая все виды сотрудничества. И на этот раз, выступая в Атлантическом совете в США, он опять довольно четко и откровенно расставил в свои внешнеполитические приоритеты и предпочтения: "Мы продолжаем оставаться членом Евразийского экономического союза. Наши отношения в Евразийском экономическом союзе я оценил бы как нормальные. Евразийский экономический союз функционирует, и мы работаем в его рамках. С другой стороны, мы приостановили свое участие в ОДКБ, которая была нашим основным партнером в сфере безопасности. Причиной принятия такого решения стала ситуация, когда ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения.В целом, должен сказать, что в настоящее время мы находимся в процессе диверсификации наших внешних отношений во всех областях: от экономики до безопасности.Вы знаете, что мы углубляем наши отношения с Европейским союзом, и в прошлом году в наших отношениях с Европейским союзом произошло нечто очень важное. С 2022 года на границе Армении и Азербайджана действует гражданская наблюдательная миссия, и это первый случай, когда Европейский союз каким-либо образом участвует в повестке безопасности Республики Армения. Мы развиваем сотрудничество с Европейским союзом. Недавно мы начали диалог о либерализации визового режима и надеемся завершить его как можно скорее.Европейский союз принял еще одно очень важное решение, включив Армению в Европейский фонд мира, что также является очень важным политическим решением. Недавно мы подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве с США, и это тоже очень важное решение. Мы надеемся открыть новую страницу в отношениях с США".И, как говорится, диверсификация, так диверсификация –нравится им так называть забвение, а то и вообще предательство национальных интересов и отказ от старых друзей и партнеров в России, значит, флаг им в руки.Тем более что Турция соседняя опять "беременна" идеями пантюркизма, в реализации и господстве которого армянам по-прежнему будет отведена, мягко говоря, весьма специфическая роль…*признана в России экстремистской** деятельность организации запрещена в России

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, сша, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, энтони блинкен, дональд трамп, турция, эксклюзив, одкб, мид, sputnik