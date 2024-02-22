https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html

Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!" или Монстр, которого создал Майдан

Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!" или Монстр, которого создал Майдан - 22.02.2024 Украина.ру

Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!" или Монстр, которого создал Майдан

10 лет назад Украина перестала быть страной вишневых садов и красивых песен. Она стала страной ненависти и насилия. С тех пор далеко не все поняли, что же такое существенное произошло на Майдане, после чего волна насилия захлестнула мирную до того страну, доведя ее в итоге до большой войны, не исключающей потерю государственности.

2024-02-22T05:33

2024-02-22T05:33

2024-02-22T05:47

украина

майдан

фашизм

нацизм

"азов"

правый сектор

расизм

антисемитизм

степан бандера

терроризм

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Мы — элита, а вы — рабыСогласно классическому определению Георгия Димитрова, фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.То же самое говорит крупнейший американский исследователь фашизма Роберт Пэкстон. По его словам, фашизм — это форма политики, при которой "опирающаяся на массы партия активистов националистов в сложном, но эффективном сотрудничестве с традиционными элитами, отказываясь от демократических свобод, насильственно реализует без этических и легальных ограничений цели внутреннего очищения и международной экспансии".Иначе говоря, фашизм — это такая политика капиталистического государства в эпоху империализма (монополистического капитализма), когда оно отказывается от демократических свобод для защиты самого себя путем внутреннего террора и внешней агрессии.Но в определении Димитрова есть и продолжение, на которое часто не обращают внимание. Фашизм во внешней политике, говорит он, — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов.Шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов, есть нацизм. Нацизм, утверждает британский исследователь Марк Неоклеус, надо понимать как "фашизм с расовым компонентом, когда реальная или мифическая биологическая принадлежность легла в основу представлений о нации и гражданине". Нацистский миф заключается не только в представлении о превосходстве одной нации, представленной как биологическое, а не гражданское единство, но и в "геноцидальной идее" — необходимости подавления других наций для выживания и процветания своей нации.Геноцидальная идея может быть направленна и внутрь государства, если оно не мононационально (а так бывает почти всегда), если превосходство одной нации можно реализовать путем подавления другой внутри границ одного государства.Фашизм — это государственная политика открытого террора, нацизм — идеология, легитимирующая эту политику, объясняющая ее "естественными" причинами социальной иерархии и неравенства.Учитывая, что террор производится крупным капиталом (посредством армии, спецслужб, парамилитарес и т.д.), представление о "недочеловеках" при фашизме связано не только с национальной ненавистью, но и с социальным расизмом. Трудящиеся Донбасса ("Донбабве" и "Луганды") в интеллигентско-предпринимательском сознании сторонников Майдана — "быдло", бессловесные рабы-негры, готовые продаться "за гречку" любому хозяину. Не случайно у украинских участников АТО встречались шевроны с надписью: "Рабовладелец".В украинский медиа-дискурс ввели язык ненависти, определивший жителей ДНР и ЛНР, а также жителей подконтрольных Киеву территорий с оппозиционными взглядами как "сепартистов", "террористов" и "колорадов", которых нужно "давить" в целях обеспечения национальной безопасности Украины. Не мудрено, что население массово радовалось мучительной смерти "самки колорада" после атаки украинских ВВС в Луганске.Противники Майдана в представлении Майдана — это лишенные современного мироощущения свободы и независимости "совки", "пьяные гопники-титушки", "рабы-бюджетники", необразованные "ватники". В то же время сторонники Майдана — это "прогрессивные силы", "лучшие люди", "люди нового типа", "интеллектуальная элита Украины", "возрожденная элита нации", "успешные, смелые, фантастические".Там, где патриоту внушили, что искусственный национальный солидаризм уничтожит объективные классовые противоречия, что он — элита, а несогласные с его взглядом на мир являются "быдлом" и "недолюдьми" и что против них можно и нужно применять прямое насилие, начинается фашизм.Открытая террористическая диктатураЛюбая власть есть диктатура того или иного класса. Но при буржуазной демократии диктатура крупного капитала осуществляется не напрямую, она прикрыта демократическими процедурами выборов, судов, институтов омбудсменов, законодательством в области прав человека, трудовым кодексом и, конечно, Конституцией. Все это, естественно, действует прежде всего в интересах правящего класса, но и остальные члены общества что-то получают по остаточному принципу.При фашизме все вопросы решаются прямой силой.Выборы в демократическом государстве могут фальсифицироваться или покупаться, но они есть. Постмайданное правительство на Украине пришло к власти вообще без выборов, а проведенные позже выборы были незаконны, поскольку предыдущий президент Янукович не был лишен своего поста в установленном Конституцией порядке."А где было написано в конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства? Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того — объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю", — прокомментировал позже президент Украины Владимир Зеленский госпереворот 2014 года.Одну из крупнейших парламентский партий Украины — КПУ — просто силой выгнали из парламента, а оставшиеся в Верховной Раде депутаты (кто по идейным соображениям, кто по принуждению) назначили новое правительство из лидеров Майдана и нового спикера парламента — бывшего главу СБУ Александра Турчинова. Одновременно он получил не предусмотренную Конституцией Украины должность и.о. президента и соединил в своем лице законодательную и исполнительную власть. Подобные режимы в 20 веке в Латинской Америке обычно назывались "хунтами", поэтому часто используемый в российских медиа термин "хунта" в отношении постмайданного режима на Украине (особенно до выборов Порошенко) нельзя назвать исключительно пропагандистским клише. Он имеет под собой основания.Тот факт, что за постмайданное время на Украине формально сменялся президент, не говорит об ином характере власти. Во время фашистского режима "процесса" в Аргентине в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века за 7 лет диктатуры успели смениться четыре правительства и четыре главы государства.Когда мы говорим "фашизм", то представляем себе грезящие о захвате мира железные тевтонские полки, фюрера на трибуне, арийскую мистику и лагеря смерти. Но исторические обстоятельства таковы, что после Второй мировой войны фашизм становится уделом "банановых республик" вроде Чили, Сальвадора и Гватемалы (хотя и в первой половине 20 века нечто похожее было, например, в Румынии, Словакии и Хорватии), в которых американский гегемон не желает тратиться на дорогую демократическую бюрократию. Ситуация, когда сохраняющий внутри своих границ гегемон насаждает в других странах террористическую диктатуру, называется экспортируемым фашизмом или фашизмом-на-экспорт. Фашистские диктатуры в слабых государствах (хунты) приходят к власти путем вооруженного переворота, опираясь на самых реакционных олигархов, а также предпринимательские и люмпенизированные круги, в идеологии представляет собой спайку неолибералов и ультраправых, в политике открывают границы западному капиталу и урезают социальные гарантии своему населению, проводят жесточайшие репрессии против несогласных вместо того, чтобы попытаться с ними договориться и как-то учесть их мнение. Именно это и произошло на Украине в 2014 году.В демократических странах даже с жесткой авторитарной властью с политическими противниками сначала пытаются договориться, потом распропагандировать или подкупить, и лишь в крайнем случае фабрикуют против них уголовные дела, а затем судят, формально соблюдая законную процедуру. Украинских инакомыслящих избивают на улицах, похищают и убивают.На Майдане достаточно было назвать кого-то "титушкой", как вооруженные праворадикальные группы набрасывались на этих людей под радостные аплодисменты "либеральной" публики. Там же появились и пыточные, куда можно было попасть по подозрению в нелояльности Майдану. Людей ставили на колени, писали на лбах унизительные надписи, привязывали людей к столбам и били.В 2017 году следователи украинской Генпрокуратуры установили, что 20 февраля 2014 года группа жителей Львовской области во главе с будущим командиром 4 роты батальона "Днепр" и депутатом Верховной Рады Украины Зиновием Парасюком открыла огонь по бойцам внутренних войск из здания консерватории с целью сорвать переговоры между Януковичем и оппозицией, спровоцировав массовую бойню. Однако делу не дали ход, и никто из группы Парасюка не был задержан.Более одиозным, чем Парасюк, был разве что участник Майдана Александр Музычко (Сашко Билый). Он приходил на заседания облсовета в Ровно с автоматом и ножом, публично избивал местного прокурора, а также создал ОПГ, которая грабила для "потребностей революции". Музычко убили правоохранители при попытке задержания его ОПГ, но в постмайданной Украине он остался героем. В честь Музычко был назван батальон "Правого сектора"*, а затем — улица и три переулка в городе Конотоп.Уличное насилие и преследование инакомыслящихПервой силовой акцией фашистов вне Киева был "Корсуньский погром", когда 19 февраля 2014 года группа вооруженных боевиков под флагами УПА*, партии "Удар" и ВО "Свобода"* напали на возвращавшихся в Крым противников Майдана. Автобусы обстреляли из огнестрельного оружия, а затем пассажиров избили битами и облили бензином, угрожая поджечь и обещая добраться до Крыма. Правоохранители не вмешались.После победы Майдана праворадикалы в разных городах Украины продолжили уличные нападения на несогласных, а также на людей, собиравшихся, чтобы отпраздновать 9 мая. Чтобы быть избитым, достаточно было не ответить "Героям слава!" на бандеровское приветствие "Слава Украине!" В 2018 году оно станет официальным приветствием в ВСУ.В марте 2014 года майдановцы расстреляли протестующих на улице Рымарской в Харькове. Милиция смогла их задержать, но Верховная Рада во главе с вице-спикером от "Свободы"* Кошулинским проголосовала за освобождение всех задержанных праворадикалов, и назначенный Майданом министр МВД Арсен Аваков всех отпустил. С убийства на Рымарской начался полк "Азов"*.Подобных событий в то время было очень много, но апогея открытый террор достиг в Одессе 2 мая и Мариуполе 9 мая.Уличные нападения продолжились и потом. Например, в сентябре 2016 года группа праворадикалов ворвалась в здание оппозиционного телеканала "Интер", избивала людей, крушила оборудование, обливала все бензином и подожгла студию. В июне 2018 года во Львове фашистская группировка "Трезвая и злая молодежь" напала на лагерь цыган. Один человек был убит, несколько получили ранения. В феврале 2019 вооруженные боевики С14 пришли на встречу кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. Часть из них тут же задержали, но основная масса пошла на штурм полицейского отдела, чтобы освободить подельников. Полицейский Василий Мельников, который пинками выгонял С14 из захваченного ими полицейского участка и кричал им "Ложись Бандера!" отправили в СИЗО за превышение полномочий и подвергли остракизму за "недостаток патриотизма". Боевиков С14 отпустили. В ноябре того же года праворадикалы из организации "Сокол" устраивали рейды по Львову и избивали уличных музыкантов, которые пели на русском языке. 27 апреля 2020 года неонацисты расстреляли и подожгли автобус с членами оппозиционной организации "Патриоты — За жизнь". В том же году структуры "Азова"* провели почти по всей Украине волну нападений и жестоких избиений на членов оппозиционной Партии Шария.С февраля 2014 года началась волна убийств журналистов (Олесь Бузина, Павел Шеремет, Вячеслав Веремий, Вадим Комаров) и политиков (Олег Калашников, Михаил Чечетов, Александр Пеклушенко), виновных в которых до сих пор либо не нашли, либо нашли, но не осудили.Постепенно уличных штурмовиков ввели в государственные репрессивные органы и насилие против инакомыслящих стали осуществлять централизованно.Уголовное преследование инакомыслящих на Украине даже нельзя назвать фабрикацией. СБУ заявляет, что поймала "коллаборанта" и "террориста", все СМИ распространяют эту информацию и суд отправляет человека в СИЗО. Потом оказывается, что реальное обвинение ни к какому "терроризму" отношения не имеет, а под "коллаборационизмом" подразумевается, скажем, раздача гуманитарной помощи на Донбассе, но общественное мнение уже сформировано, человек уже в местах лишения свободы и, скорее всего, оттуда больше не выйдет. Сразу же после Майдана началась масштабная череда официальных и произвольных арестов граждан (в т.ч. журналистов, политиков и общественных деятелей), высказывавших критическое отношение к политике властей по насильственной украинизации, героизации нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны, а также негативно высказывавшихся в отношении АТО на Донбассе. Часть из них была осуждена и получила реальные сроки, часть подписала соглашение со следствием и получила условные сроки взамен самооговора, часть была отправлена в ДНР и ЛНР в рамках непредусмотренного законодательством Украины т.н. обмена удерживаемыми лицами. Кроме того, международные организации зафиксировали минимум пять секретных тюрем, где произвольно задержанные граждане содержались без предъявления обвинения и соблюдения других предусмотренных законом процедур, подвергались пыткам и издевательствам. После 24 февраля 2022 года эта практика усугубилась — сотни задержанных и похищенных превратились во многие тысячи. Люди, называющие себя правозащитниками, в лучшем случае молчат, а в худшем — требуют расправы над "врагами нации". Процветает доносительство. Невозможно провести ни один антивоенный или антифашистский митинг — он будет сорван либо полицией, либо праворадикальными группировками.В 2021 году были закрыты почти все оставшиеся оппозиционные телеканалы, началась травля оппозиционных журналистов. Телеведущий Остап Дроздов в эфире провластного "4 канала" назвал зрителей закрытых оппозиционных телеканалов "имбицилами", "амебами", "одноклеточными" и "крысами". Праворадикалы начали составлять "черные списки" работников попавших под санкции каналов, чтобы они больше не могли трудоустроиться в другие медиа. Затем ультраправая группировка С14 напала на оппозиционный телеканал "НАШ" и на журналистов, которые вели репортаж в прямом эфире. Полиция начала задержания ультраправых, но затем руководство полиции всех отпустило, принесло извинения и пообещало открыть уголовные дела против проводивших задержания полицейских. 11 февраля 2022 года закрыли и телеканал "НАШ".Шовинизм и антидемократизмВ публикациях "свободных СМИ" Майдан выглядел как демократический протест против тирании и коррупции. На деле же его возглавляли олигархические группы с силовым блоком в виде: "Тризуба им. Степана Бандеры"*, Социально-национальной ассамблеи/ "Патриот Украины" (СНА/ПУ)*, партии "Украинская национальная ассамблея" (УНА)*, группы "Белый молот", а также футбольных ультрас. Весь Киев был расписан нацистской символикой: кельтскими крестами, кодом 14/88, рунами Одал, знаками СС "Галичина"*. На Евромайдане звучали расистские антисемитские и русофобские лозунги, призывы к созданию "Украины для украинцев". По Крещатику ходили группы радикалов, кричавших прохожим "Слава Украине!". Не желавших отвечать или отвечавших неправильно избивали. Ведущие со сцены Майдана кричали: "Кто не скачет, тот москаль!" Потом стали скандировать "Москаляку на гиляку!" и "Москалей на ножи!" В майданном лозунге "Украина превыше всего!" либеральная интеллигенция упорно не хотела замечать кальку с "Deutschland uber Alles!"Очень быстро нормальным явлением стали призывы к расправам над русским и русскоязычным населением Украины со стороны политиков и других публичных фигур."Оставшихся на Украине русских надо расстреливать из атомного оружия", — говорила депутат Верховной Рады, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко."Надо делать все для того, чтобы на нашей земле русскоязычные исчезли "как роса на солнце". Мы должны загнать русский язык в гетто", — призывал депутат горсовета Киева Игорь Мирошниченко."Все просто. В Донецкой области 4 млн жителей, не меньше 1,5 млн нужно убить", — писал журналист Богдан Буткевич."Русскоязычные украинцы — это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?" — задавалась вопросом Ирина Фарион и требовала "не давать работы и учебы тем, кто в быту не общается на украинском"."Люди, которые не могут выучить украинскую мову, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Требуется их отделить, так как они социально небезопасны, требуется создать гетто для них", — выдал музыкант Олег Скрипка.С 2014 года в меню украинских ресторанов начали появляться такие блюда, как торт в виде русского младенца, вода "Слезы сепаратиста" и консервы "Сепар в сметане", шаурма "Из москальских детей", шот "Российские груднички (глотаем, а не сплевываем)".В сентябре 2015 года на марше ультраправых в поддержку убийц журналиста Олеся Бузины на футболках марширующих был изображен орел Третьего рейха с тризубом вместо свастики и флаги с символикой дивизии СС "Нахтигаль". Таких мероприятий с тех пор было огромное количество.Фашистская символика проникла в школы. Например, в марте 2014 года на школьной линейке в Дрогобыче учителя с детьми скандировали: "Одна мова — одна нация!" и "Москаляку на гиляку!".В 2016 году в день памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой киевские ультраправые заявили, что "на Украине антифашистам, которые борются против патриотизма и базовых человеческих норм и ценностей — не место". "Украина — для нормальных людей! — провозгласили они, — Как снова доказала война на Донбассе, хороший антифашист — мертвый антифашист!"Русофобия в законодательствеВ любом капиталистическом государстве национальная политика проблематична и говорить об абсолютном национальном равенстве не приходится. Но при демократии национальное угнетение не является официальной госполитикой, а при фашизме — является. На Украине лозунги "Единая страна, единая нация" и "Украина для украинцев" приняты как стратегическая доктрина. Прежде всего, она направлена против русского населения.Первым решением после переворота Верховная рада Украины отменила статус регионального для русского языка. В мае 2015 года Украина отказалась гарантировать защиту прав человека и основных свобод на территории АТО. В августе 2015 года из паспорта Украины убрали страницу на русском языке. В июне 2016 года на радио и телевидении ввели языковые квоты, разрешившие вести на русском языке не более 25% эфира. В 2017 году приняли закон "Об образовании", согласно которому введен запрет на образование на любом языке, кроме украинского, и только трем нацменьшинствам (крымским татарам, крымчакам и караимам, которые живут в основном в Крыму, т.е. на неподконтрольной Украине территории) разрешалось иметь национальные школы. Кроме того, поправка 814 к данному закону предусматривает административное преследование педагогов за критику политики властей в сфере образования. Украинский политолог Ярослав Макитра заявил, что преподавание языков нацменьшинств и наличие в стране не украиноязычных школ является "угрозой национальной безопасности". К 2020 году все школы перешли на украинский язык обучения, при том, что минимум половина населения Украины русскоязычная.В конце 2018 года Украина приняла т.н. языковой закон. В следующем году, согласно этому закону, на украинский язык заставили перейти всех госчиновников, служащих, работников торговли, сферы обслуживания, образования, медицины, культуры. Квоты на русский язык для СМИ уменьшили до 10%. С 2020 года все реклама и транспортная навигация перешли на украинский язык."Если мы говорим об Украине — то должен быть только государственный украинский язык", — заявил Секретарь совета национальной безопасности Алексей Данилов.В том же году был подан законопроект о "принудительном интернировании граждан РФ в определенные места", которым предполагалось после захвата ДНР и ЛНР депортировать "в определённые места" 10-15% населения Донбасса, получившего российские паспорта. Законопроект не приняли из-за начала СВО.В августе 2020 года Министерство образования и науки Украины опубликовало Методические рекомендации о преподавании истории с призывом бороться с использованием "вражеского" русского языка и историческими "мифами" о великих деятелях русской культуры.С 2021 года на украинский язык перевели предприятия всех форм собственности, ввели обязательный экзамен на знание украинского для госслужащих, запретили демонстрации фильмов и сериалов не на украинском языке.Летом 2021 г. принят закон "О коренных народах Украины". Русские в перечень коренных народов не попали. Тогда же Конституционный суд Украины признал, что русский язык чаще используется гражданами Украины, чем украинский , однако в своем решении заявил, что "русскоязычные граждане" являются политическим конструктом и продуктом многовековой русификации Украины, а потому на них не может распространяться режим юридической защиты национального и международного права . Таким образом русские и русскоязычные граждане Украины были исключены и из сферы действия Конвенции ООН "О гражданских и политических правах", которая защищает языки национальных меньшинств только при наличии таковых. Если дискриминируемой группы нет, то нет и возможности требовать для нее равенства в правах.В 2022 году "языковой омбудсмен" Тарас Кремень потребовал запретить преподавание русского языка в тех школах, где он еще оставался как факультатив, а образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил: "Если мы соглашаемся на преподавание русского языка, то каждый урок должен начинаться словами "Россия – страна-агрессор. Путин — военный преступник. Россия виновата в геноциде украинского народа".Закон Украины от 13 декабря 2022 года "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности" определил, что все граждане Украины должны стать украинцами.Всех, кто выступает за права русскоязычных граждан, называют "сепаратистами" и преследуют как официально (по УК), так и с помощью ультраправых группировок.Антикоммунизм и героизация нацистов прошлогоИррациональный агрессивный антикоммунизм как идея-фикс также является одним из признаков фашистского государства. В мае 2015 года на Украине приняли закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики", но на практике символика и названия, связанные с нацизмом, не запрещается. Наоборот, закон "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке" уравнял правовое положение членов ОУН и УПА* с положением ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся в рядах Красной армии. Закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов" исключил из дискурса термин Великая Отечественная война и уравнял нацистскую Германию и Советский Союз в качестве государств, равно виновных в развязывании войны и ее жертвах. Закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов", помимо ВЧК и КГБ, определил репрессивными органами СССР, которые осуществляли террор, еще и МВД, Верховный суд, Верховный кассационный суд, народные суды, различные органы РККА (в.ч. информационно-статистическое управление), Министерство обороны и даже военную контрразведку "СМЕРШ", которая боролась с нацистскими шпионами во время Великой Отечественной войны. В рамках "декоммунизации" переименовали большое количество топонимов. Часть улиц получили новые названия в честь нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны.Кроме того, была запрещена деятельность Коммунистической партии Украины — до госпереворота одной из пяти самых популярных политических партии на Украине. "Декоммунизационные" законы были раскритикованы Венецианской комиссией и представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, как несущие угрозу свободе слова, но это никак не повлияло на их внедрение.После победы Майдана началось массовое осквернение памятников жертвам фашизма и борцам с фашизмом. Их обматывали бандеровскими флагами, заливали краской, разрисовывали "волчьими крюками" и надписями "Смерть ворогам!", разбивали памятные таблички маршалам Победы и другим участникам Великой Отечественной войны. Никого не наказывали даже за хулиганство. В итоге памятники просто стали официально демонтировать.Чествование нацистов 20 века стало нормой. Так, в июля 2015 года на Западной Украине состоялись почетные похороны главы организации ветеранов дивизии СС "Галичина" Куцика с почетным караулом в форме Вермахта. В июле 2016 года во Львовской области с почетным караулом в форме Вермахта и СС перезахоронили карателей СС "Галичина". В фашистской форме были и дети. В мае 2018 года в Киеве прошел марш в честь дивизии СС "Галичина" с лозунгом "Хороший москаль — мертвый москаль". В 2019 году в Ворзеле Киевской области на 76-ю годовщину освобождения поселка от гитлеровцев люди, переодетые в солдат Вермахта и СС, встали в почетный караул у братской могилы красноармейцев и возложили к ней цветы. В 2020 году во Львове публично наградили ветерана СС. Дед расчувствовался и зиганул на камеру.Мы привыкли говорить про героизацию Бандеры и Шухевича, но этими двумя фамилиями все не ограничивается. Среди реабилитированных и героизированных после Майдана, например: полицай Артем Бубело, который организовывал еврейское гетто и участвовал в массовых убийствах евреев, цыган, поляков и украинцев на Волыни в 1941-1943 годах; оберштурмфюрер СС Мыкола Угрин-Безгришный, который в нацистской газете "Рогатинское слово" призывал убивать евреев (в окрестностях Рогатина их убили более 12 тысяч человек), переименовывал центральную улицу города в честь Гитлера и убежал в Германию вместе с отступавшим Вермахтом; гауптштурмфюрер СС из дивизии CC "Галичина"* Дмытро Павлив; автор концепции "Украина для украинцев" Николай Михновский, который писал, что "все люди — твои братья, но москали, ляхи, румыны и жиды — это враги нашего народа". Особо замечательно выглядит выпущенный в 2019 году Укрпочтой набор марок в честь 75-летия дивизии СС "Галичина"*.АнтисемитизмДаже в антифашистской среде принято считать, что фашизм на Украине направлен против русских, но не против евреев. Это не вполне так.23 ноября 2013 года автор текстов неонацистской метал-группы "Секира Перуна" и одна из основателей "Правого сектора"* Дана Камлюк, которая отсидела срок за вооруженное нападение на почве ненависти на гражданина Нигерии, стоя на сцене рядом с главным конферансье Майдана и будущим министром культуры Украины Евгением Нищуком, читала антисемитское стихотворение о "еврейском мыле", оплакивание которого должно было отвлечь внимание от несправедливого суда над нацистами, которых "в Нюрнберге судило шапито" . Свою речь под аплодисменты толпы она закончила так: "Чтоб вас не задавили точно так же, как Оранжевый майдан в 2004 году, чтоб вы дожали в этом году, чтоб вы дожали сразу и не повелись на мольбы жидов. Мы все вместе будем. Мы один народ, украинский народ. В наших жилах течет украинская кровь белого человека! Слава нации!"По всей стране происходили осквернения еврейских памятников, кладбищ и синагог. Не прекратилась эта практика и после. Так, в 2017 и 2018 году в Тернополе свастиками и значками СС разрисовали памятник жертвам Холокоста. В 2018 году в Одессе руководитель областного штаба "Правого Сектора"* Татьяна Сойкина на митинге заявила, что "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам". 9 января 2018 года замначальника отдела туризма Черновицкой ОГА Сергей Крупко опубликовал в соцсети стихотворение: "Волком пусть завоют москали, а жиды заверещат, как свиньи. Сегодня праздник на моей земле. Коляда идет по Украине". 7 марта 2018 года напротив входа в синагогу в Чернигове написали: "Геть жидів!". В апреле того же года в Ровно разрыли еврейское кладбище, в Полтаве нарисовали свастики на памятном знаке жертвам Холокоста, а в Остроге Ровенской области разгромили молельное помещение над могилой раввина Магаршо. В ноябре 2018 года праворадикалы на митинге в Киеве требовали "вернуть графу национальности в паспорта, возвратить власть украинцам и прекратить осуществляемый жидами геноцид". В 2019 году в Умани глава местных "Национальных дружин" Евгений Устимович сказал: "Мы будем добиваться своего, и эти выродки жидовские, которые взяли и опорочили Иисуса Христа, они должны ответить за свои действия. Они — болезнь в нашем городе, а болезнь нужно лечить. Если это гангрена, то ее надо отрезать и про нее забыть". В том же году в Коломые на еврейском кладбище нарисовали человека, бросающего Звезду Давида в урну, в Богуславе Киевской области разбили памятную плиту на еврейском кладбище, во Львове нарисовали свастики и код "14/88" на стене синагоги, в Полтаве написали "Смерть жидам" на памятнике жертвам нацизма в парке "Скорбящей матери". Вандалы оставили на памятнике надпись "Смерть жидам". В 2021 году С14 устраивали митинг под посольством Израиля в Киеве, требуя евреев покаяться за геноцид украинцев. По всей стране в общественных местах обнаруживают надписи с призывами убивать евреев. Никто не наказан.Нацисты во властиМожет показаться, что нацисты на Украине — это некое низовое общественное движение, а в парламенте никакой нацистской партии нет. Формально нет (если смотреть по названиям, что абсолютно контрпродуктивно), но по факту правительство Украины полностью нацифицировано."…Да, у большинства ребят, собравшихся в “Азове”, определенное мировоззрение. Но кто вам сказал, что вы можете их судить? Не забывайте, что батальон “Азов”* сделал для страны. Вспомните освобождение Мариуполя, бои под Иловайском, последние атаки у Азовского моря. Дай Бог любому, кто их критикует, делать 10 % того, что они сделали", — так глава МВД Украины Арсен Аваков просил не судить строго "азовцев" за их "определенное мировоззрение".В марте 2014 года губернатор Днепропетровской области и в то время владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вывешивал бигборды "10 000 долларов за москаля. Выгодное предложение от ПриватБанка". В интернете до сих пор есть видео, где депутат Верховной Рады и командир нацбата "Луганск-1" Артем Витко поет "Адольф Гитлер вместе с нами". В мае 2016 года в кабинете главы запорожской патрульной полиции Романа Пилипенко обнаружили портреты Бандеры и Шухевича. В 2018 году депутат и замдиректора львовской школы Марьяна Батюк зиговала на фото вместе с детьми, а в день рождения Гитлера написала: "Великий человек, как не крути" и привела его цитату: "Нация и Отчизна — вот единственная — по-настоящему важная доктрина для меня и для всех истинных национал-социалистов".Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире крупнейшего телеканала назвал Гитлера "самым большим человеком, который практиковал прямую демократию", а себя — "огромным сторонником прямой демократии".В мае 2018 года бритоголовые скинхеды с зигами и свастиками пели в Киеве на концерте группы "Секира Перуна" (ее фронтмен баллотировался в Раду) про то, как они закончат дело Рудольфа Гесса. На следующий год на концерте этой группы премьер-министр Украины Алексей Гончарук поднялся на сцену и на фоне "черного солнца" поблагодарил музыкантов за творчество.В июне 2018 года государственное финансирование на национально-патриотическое воспитание молодежи получила неонацистская группировка С14,* а ее лидер Евгений Карась вошел в наблюдательный совет по борьбе с коррупцией.В июле того же года Конгресс украинских националистов провел в Верховной Раде выставку, посвященную "восстановлению украинской государственности" нацистской Германией в 1941 году.Примеры можно перечислять бесконечно, но лучше всего нацистские взгляды украинских властей доказывают принятые ими законы, их политическая практика в отношении оппозиции и, прежде всего, террор, развязанный на Донбассе.Террор на ДонбассеКогда праворадикальных групп не хватило, чтобы подавить антифашистское восстание на Донбассе, туда отправили армию, начав самую настоящую войну против недовольных переворотом. Операцию назвали антитеррористической, хотя согласно Конституции армию в ней использовать нельзя. Кроме того, ни один суд Украины не признал ДНР и ЛНР террористическими организациями, а в 2024 году признавать их таковыми отказался и Международный суд ООН.Тем не менее, 15 апреля 2014 года на восставший против фашистского переворота Донбасс ввели украинские войска. Кадровые военные сначала не хотели воевать со своими согражданами, поэтому власти при олигархическом финансировании создали из силового блока Майдана "эскадроны смерти", т.н. добробаты "Донбасс", "Днепр-1", "Азов"*, "Айдар"*, "Кривбас" и др. Именно из-за применяемых ими пыток, похищений и убийств мирных жителей (самый страшный кейс — тюрьма "Библиотека" в Мариуполе, где "азовцы" пытали похищенных, а затем передавали выживших в СБУ) разгорелась полноценная война.2 июня украинская авиация совершила налет на Луганск, в результате чего погибли восемь мирных жителей. Начались многолетние обстрелы городов Донбасса с тысячами жертв среди мирного населения. Human Rights Watch и другие организации регулярно фиксировали неизбирательные обстрелы населенных пунктов реактивной артиллерией и использование Украиной запрещенных кассетных боеприпасов.В декабре Киев ввел финансово-экономическую блокаду ДНР и ЛНР (остановка работы банков, прекращение выплат пособий и пенсий, прекращение грузового и пассажирского сообщения, прекращение гуманитарных поставок и ужесточение правил провоза гражданами продуктов питания, медикаментов, запчастей и т.д.), которая вызвала гуманитарную катастрофу в регионе.По оценке УВКПЧ ООН, общее количество человеческих потерь в результате конфликта на Украине (за период с 14 апреля 2014 г. по 31 декабря 2021 г.) составляет 51–54 тыс.: 14,2–14,4 тыс. погибших (более 3400 гражданских, около 4,4 тыс. украинских военных и около 6,5 тыс. ополченцев Донбасса) и 37-39 тыс. раненых (7-9 тыс. гражданских, 13,8-14,2 тыс. украинских военных и 15,8-16,2 тыс. ополченцев Донбасса).Особый вклад в террор на Донбассе, как уже было сказано, внесли т.н. нацбаты.ДУК "Правый сектор"*В апреле 2014 боевики ПС прибыли на Донбасс, где 20 апреля вступили в бой с ополчением ДНР в районе Славянска. После того, как ВСУ не выразили желания воевать с собственным гражданами, их разбавили "правосеками". Например, личный состав 25 воздушно-десантной бригады был разбавлен почти на треть. В 2015 году, после подписания Минских соглашений, "Правому сектору"* предложили легализацию в МО и службу по контракту, но руководство подразделения отказалось и занялось откровенным криминалом вроде незаконной добычи янтаря. Начались силовые стычки с правоохранителями. Тем не менее, народный депутат и в то время лидер ПС Дмитрий Ярош был назначен советником главкома ВСУ Виктора Муженко, Муженко поблагодарил боевиков за "существенный вклад в общее дело защиты Родины от агрессора с востока", а Ярош заявил, что "готов подчиняться армейскому руководству в вопросах, связанных с обороной страны от внешнего врага". Но не все в ПС согласились с этим, Ярош сложил с себя полномочия лидера движения, а военный прокурор Матиос объявил "патриотов" незаконным вооруженным формированием. В 2016 году Ярош вместо ДУК ПС создал Украинскую Добровольческую Армию (УДА).В 2020 году дети из молодежного лагеря "Правого сектора"* "Коммандос" выложили своими телами свастику. Лагерем руководила поэтесса и автор песен неонацистской метал-группы "Секира Перуна" Дана Камлюк, которая отсидела за убийство на расовой почве, а на Майдане выступала с антисемитскими лозунгами."Азов"*Батальон "Азов"* начали формировать из активистов Майдана и футбольных ультрас в апреле 2014 года под патронатом министра МВД Арсена Авакова. В организацию активно вливались ультраправые со всего мира — Франции, Канады, Словении, Италии, Швеции, Белоруссии и даже России. Подразделение получало финансирование от губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, из бюджета МВД Украины, от экс-губернатора Донецкой области олигарха Сергея Таруты, депутата Олега Ляшко и других источников. Первым командиром батальона стал освобожденный в результате Майдана из тюрьмы как "политзаключенный" уголовник и расист Андрей "белый вождь" Билецкий."Безусловно, националсоциализм одержит верх над многими недостатками массы, но полностью освободиться от их влияния не может… Социальные льготы ориентированы на массу, побуждают к рождению ребенка, в первую очередь, плохого человеческого материала. Это то, что мы могли наблюдать в недавнем прошлом Украины. …Для чего же “негролюбие” на законодательном уровне? Они хотят сломать каждого, кто поднялся, чтобы защитить себя, своих родных, свое право быть хозяином собственной земли! Они хотят уничтожить биологическую сопротивляемость Нации всему чужому, сделать с нами то, что сделано со Старой Европой, где эмигрантские орды являются ночным кошмаром для французов, немцев и бельгийцев, где стремительно “чернеют” города…", — писал Билецкий в своем сборнике статей "Слово белого вождя".9 мая 2014 "Азов"* при поддержке подразделений ВСУ вошел в Мариуполь. Боевики взяли штурмом горотдел местной милиции и расстреляли митинг, посвященный Дню Победы. В сентябре 2014 батальон был включен в Нацгвардию Украины и расширен до полка, получив при этом собственную бронетехнику и артиллерийский дивизион. Символика полка "Азов"* — компиляция стилизованной эмблемы дивизии СС "Рейх" с "волчьим крюком" и "Черного Солнца". Билецкий стал депутатом Верховной Рады.10 июня 2015 года Палата представителей Конгресса США приняла поправку, запрещающую использование средств Департамента обороны США для "предоставления оружия, обучения или другой поддержки полка „Азов“" в связи с тем, что откровенно фашистское формирование представляет серьезную опасность для украинского народа и государства. Но на этом все и закончилось.Замглавы Нацгвардии Украины Ярослав Сподар в 2017 году признал нацистские взгляды "Азова"*, но сказал, что это нормально: "Азовцы" интересуются историей — это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально".В огромном количестве репортажей западных СМИ можно видеть, как члены "Азова"* используют нацистскую символику, заявляют о своей приверженности идее превосходства белой расы, об уважении к Гитлеру и Брейвику, сомневаются в общепризнанных масштабах Холокоста и говорят, что воюют "за Украину и белую Европу". По данным ФБР, полк "Азов"* тренировал американских "белых националистов", способствуя их радикализации. Секретарь полка Елена Семеняка неоднократно ездила в Западную Европу, где встречалась с различными ультраправыми.В детском лагере "Азовец" также используются руны, зиги и черные солнца."Торнадо"Батальон "Торнадо" был создан на базе батальона патрульной службы милиции особого назначения в составе МВД Украины "Шахтерск", известный мародерством, похищениями людей и использованием мирных жителей в качестве живых щитов для прикрытия от снайперского огня. Не в состоянии скрыть массу преступлений, министр МВД Украины Арсен Аваков в октябре 2014 года расформировал "Шахтерск", но никто из его членов не был наказан. Наоборот, их собрали в новое подразделение "Торнадо".По словам бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, каждый четвертый боец "Торнадо" имел судимость. Глава батальона "Торнадо" Руслан Онищенко был матерым бандитом, сидел, имел несколько судимостей. Весной 2015 года патриарх УПЦ КП Филарет наградил его медалью "За жертвенность и любовь к Украине". Через несколько месяцев "украинолюба" и нескольких его подельников арестовали за убийства, пытки и изнасилования, в том числе несовершеннолетних. Когда начались суды, праворадикалы безнаказанно забрасывали здание суда и полицию дымовыми шашками и шинами, врывались в заседания и нападали на прокуроров. В тюрьме торнадовцы в сговоре с администрацией устроили пыточную, избивали заключенных, пытали током, насиловали и записывали все на видео. Несмотря на это многих торнадовцев отпустили под домашний арест еще в 2021 году, а в 2022-м отпустили на поруки и Онищенко. В марте 2022 года зашедшие в Харьковскую область российские войска обнаружили в бывшей больнице тайную тюрьму "Торнадо", где издевались над похищенными людьми. Сегодня все торнадовцы на свободе.Одна партия, одна фракция, одно монобольшинтсвоУкраина начала антитеррористическую операцию на Донбассе, не установив в законном порядке террористов, против которых направлена операция; использовала в ее ходе армию, хотя конституция не позволяет этого делать; обстреливала из артиллерии гражданские объекты на Донбассе; блокировала Донбасс и Крым, создавая там гуманитарную катастрофу; лишала незащищенные слои населения на Донбассе законных (по законам Украины) социальных выплат; на остальной территории сажала в тюрьмы людей за "содействие террористам", снова же законодательно этих террористов не определив; похищала и пытала людей в тайных тюрьмах СБУ; обменивала одних граждан Украины на других граждан Украины в ЛДНР в рамках т.н. обмена удерживаемыми лицами без наличия закона, регулирующего такую процедуру (содержавшихся в тюрьмах без приговоров людей так и называли — обменный фонд ); с помощью праворадикальных экстремистских групп расправлялась со своими противниками вплоть до убийств. И все это под ультрашовинистическими лозунгами необходимости изгнания или уничтожения русских ради блага украинской нации. Все это на фоне целенаправленной политики по насильственному превращению жителей Украины разных национальностей в украинцев объективно говорит о том, что с 2014 года Украина — фашистское государство.Тот факт, что на Украине не возник институт фюрерства и сохранился формальный парламентаризм, не говорит о демократичности режима.Кризис, опасность потери больших территорий и тотального краха, перед которыми оказался правящий класс Украины в момент перед подписанием Минских соглашений потребовали поддержки либерально-демократических стран ЕС, чего нельзя было бы добиться без фальсифицированного парламентаризма. Поэтому после нескольких месяцев руководства страной совместившего в своих руках все ветви власти (исполнительную и законодательную, а судебная была запугана праворадикалами и отключена) диктатора Турчинова, объявили выборы. Так делали и послевоенные фашистские диктатуры в Европе и Латинской Америке. И точно также на Украине участие в выборах запретили компартии, а бывшая правящая Партия Регионов, сохранив "известную легальность", сама приняла решение не участвовать в выборах, поскольку 7 млн ее потенциального электората на Донбассе не могли проголосовать из-за АТО. Позже правительство Украины запретит все номинально оппозиционные (имевшие "известную легальность") партии. Как сказал действующий президент Зеленский, "Сегодня у нас с вами – одна партия, и эта партия – Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина".Однако вывод: "государство Украина фашистское" не говорит о том, что "все украинцы — фашисты". Майданы приходят и уходят, государства появляются и исчезают, а люди остаются. И если нам суждено жить вместе, этот факт нужно усвоить на подкорке.* организации, запрещенные в РФ

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