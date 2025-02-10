https://ukraina.ru/20250210/1060941318.html
Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России - 10.02.2025 Украина.ру
Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
Чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент, нужен мандат Совета Безопасности ООН. В противном случае же эти военные станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом 10 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя
2025-02-10T10:37
2025-02-10T10:37
2025-02-10T11:36
новости
россия
украина
запад
оон
василий небензя
иностранные наемники
иностранцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236371_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_70a222f44f8d09d766549e2aef765288.jpg
По его словам, с учетом общей усталости от украинского кризиса в мировом сообществе начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие "диковинные".Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что у стран Запада "просто некого посылать". По мнению собеседника издания, иностранные наемники в любом случае не спасут ситуацию: они могут только поддержать войну такого масштаба, составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений. Подробности в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
россия
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236371_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_86a5efd1adf9bbb3b0e1465c01bf4c0a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, оон, василий небензя, иностранные наемники, иностранцы
Новости, Россия, Украина, Запад, ООН, Василий Небензя, иностранные наемники, иностранцы
Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
10:37 10.02.2025 (обновлено: 11:36 10.02.2025)
Чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент, нужен мандат Совета Безопасности ООН. В противном случае же эти военные станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом 10 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя
По его словам, с учетом общей усталости от украинского кризиса в мировом сообществе начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие "диковинные".
"Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших Вооруженных сил", — объяснил Небензя.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что у стран Запада
"просто некого посылать". По мнению собеседника издания, иностранные наемники в любом случае не спасут ситуацию: они могут только поддержать войну такого масштаба, составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений.