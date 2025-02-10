Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России - 10.02.2025 Украина.ру
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Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России - 10.02.2025 Украина.ру
Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России
Чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент, нужен мандат Совета Безопасности ООН. В противном случае же эти военные станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом 10 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя
2025-02-10T10:37
2025-02-10T11:36
новости
россия
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оон
василий небензя
иностранные наемники
иностранцы
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По его словам, с учетом общей усталости от украинского кризиса в мировом сообществе начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие "диковинные".Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что у стран Запада "просто некого посылать". По мнению собеседника издания, иностранные наемники в любом случае не спасут ситуацию: они могут только поддержать войну такого масштаба, составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений. Подробности в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
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новости, россия, украина, запад, оон, василий небензя, иностранные наемники, иностранцы
Новости, Россия, Украина, Запад, ООН, Василий Небензя, иностранные наемники, иностранцы

Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России

10:37 10.02.2025 (обновлено: 11:36 10.02.2025)
 
© NATOЧешские иностранные наемники
Чешские иностранные наемники
© NATO
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Чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент, нужен мандат Совета Безопасности ООН. В противном случае же эти военные станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом 10 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя
По его словам, с учетом общей усталости от украинского кризиса в мировом сообществе начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие "диковинные".

"Надо четко понимать: никакие "миротворцы" не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших Вооруженных сил", — объяснил Небензя.

Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что у стран Запада "просто некого посылать". По мнению собеседника издания, иностранные наемники в любом случае не спасут ситуацию: они могут только поддержать войну такого масштаба, составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений.
Подробности в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
 
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