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Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России

Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России - 10.02.2025 Украина.ру

Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России

Чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент, нужен мандат Совета Безопасности ООН. В противном случае же эти военные станут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом 10 февраля заявил постпред России при ООН Василий Небензя

2025-02-10T10:37

2025-02-10T10:37

2025-02-10T11:36

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По его словам, с учетом общей усталости от украинского кризиса в мировом сообществе начинают циркулировать разные слухи, в том числе и такие "диковинные".Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что у стран Запада "просто некого посылать". По мнению собеседника издания, иностранные наемники в любом случае не спасут ситуацию: они могут только поддержать войну такого масштаба, составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений. Подробности в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше

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новости, россия, украина, запад, оон, василий небензя, иностранные наемники, иностранцы