https://ukraina.ru/20250312/1061723707.html

"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже

"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже - 12.03.2025 Украина.ру

"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже

Проход по трубе на 15 километров кажется настолько невероятным, что в него тяжело поверить. Видимо, разговоры отдельных украинских солдат о проходе российских военных по газопроводу командование ВСУ пресекало как панические слухи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-12T03:30

2025-03-12T03:30

2025-03-12T03:30

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В Курской области российские военные неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах ВСУ, рассказал эксперт. Украинские военные просто-напросто были в панике, добавил он.Видимо, разговоры отдельных украинских солдат и офицеров о нашем проходе по газопроводу украинское командование пресекало как панические слухи, отметил историк."Прежде всего, мы прогнали эту трубу воздухом, чтобы очистить ее от остатков газа. Если мы прекратили транзит, это не значит, что в трубе ничего не осталось. О других деталях я тоже слышал, но предлагаю их публично не обсуждать", — сказал собеседник Украина.ру.Во-первых, сейчас все детали этой операции, которые попадают в публичное пространство, могут быть в качестве дезинформации противника. Во-вторых, наиболее важные детали операции нельзя озвучивать, потому что война еще не закончилась, указал Поликарпов."Нам сейчас надо напустить как можно больше тумана вокруг этих событий. Как бы там ни было, это была классная операция", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250311/1061708687.html

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