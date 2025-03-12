"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже - 12.03.2025 Украина.ру
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"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже
"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже - 12.03.2025 Украина.ру
"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже
Проход по трубе на 15 километров кажется настолько невероятным, что в него тяжело поверить. Видимо, разговоры отдельных украинских солдат о проходе российских военных по газопроводу командование ВСУ пресекало как панические слухи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-12T03:30
2025-03-12T03:30
новости
россия
курская область
вс рф
суджа
курск
наступление
сво
спецоперация
киев
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В Курской области российские военные неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах ВСУ, рассказал эксперт. Украинские военные просто-напросто были в панике, добавил он.Видимо, разговоры отдельных украинских солдат и офицеров о нашем проходе по газопроводу украинское командование пресекало как панические слухи, отметил историк."Прежде всего, мы прогнали эту трубу воздухом, чтобы очистить ее от остатков газа. Если мы прекратили транзит, это не значит, что в трубе ничего не осталось. О других деталях я тоже слышал, но предлагаю их публично не обсуждать", — сказал собеседник Украина.ру.Во-первых, сейчас все детали этой операции, которые попадают в публичное пространство, могут быть в качестве дезинформации противника. Во-вторых, наиболее важные детали операции нельзя озвучивать, потому что война еще не закончилась, указал Поликарпов."Нам сейчас надо напустить как можно больше тумана вокруг этих событий. Как бы там ни было, это была классная операция", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, вс рф, суджа, курск, наступление, сво, спецоперация, киев, операция, газ, труба, освобождение, спецназ
Новости, Россия, Курская область, ВС РФ, Суджа, Курск, наступление, СВО, Спецоперация, Киев, операция, газ, Труба, освобождение, спецназ

"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже

03:30 12.03.2025
 
© Фото Добровольческого корпуса / Перейти в фотобанкВС РФ освободили промышленную зону в Судже
ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
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Проход по трубе на 15 километров кажется настолько невероятным, что в него тяжело поверить. Видимо, разговоры отдельных украинских солдат о проходе российских военных по газопроводу командование ВСУ пресекало как панические слухи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
В Курской области российские военные неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах ВСУ, рассказал эксперт. Украинские военные просто-напросто были в панике, добавил он.
"Во-первых, проход по трубе на 15 километров кажется настолько невероятным, что в него тяжело поверить. Во-вторых, когда СВО только начиналась, у них же была серьезная паника, что наши диверсанты якобы прорвались в центр Киева", – подчеркнул Поликарпов.
Видимо, разговоры отдельных украинских солдат и офицеров о нашем проходе по газопроводу украинское командование пресекало как панические слухи, отметил историк.
"Прежде всего, мы прогнали эту трубу воздухом, чтобы очистить ее от остатков газа. Если мы прекратили транзит, это не значит, что в трубе ничего не осталось. О других деталях я тоже слышал, но предлагаю их публично не обсуждать", — сказал собеседник Украина.ру.
Во-первых, сейчас все детали этой операции, которые попадают в публичное пространство, могут быть в качестве дезинформации противника. Во-вторых, наиболее важные детали операции нельзя озвучивать, потому что война еще не закончилась, указал Поликарпов.
"Нам сейчас надо напустить как можно больше тумана вокруг этих событий. Как бы там ни было, это была классная операция", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Вчера, 20:15
Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — ИщенкоЛондон собирает под свое крыло всех противников политики Трампа. И Украина среди них — самая последняя. Великобритания точно так же, как и США, собирается использовать ее в своих целях и потом выбросить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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