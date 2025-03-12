ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ - 12.03.2025 Украина.ру
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ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ
ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ - 12.03.2025 Украина.ру
ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ
В Курской области ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево). После чего бойцы смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-12T04:30
2025-03-12T04:30
новости
курская область
суджа
вс рф
трасса
труба
наступление
сво
спецоперация
всу
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Операция в Курской области была тщательно спланирована и позволила ВС РФ за два дня освободить восемь населенных пунктов, рассказал эксперт. Это очень высокий темп продвижения. Более того, два дня назад стали поступать сообщения о взятии Махновки (пригород Суджи к югу от нее), добавил эксперт.Украинские военные просто-напросто были в панике: когда в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили, отметил эксперт. Понятно, что батальон по трубе не переправишь. Но взвод спецназа туда прошел и навел очень много шума, добавил он.Третье. Насколько я понимаю, незадолго перед российским наступлением в ходе ротации ВСУ вывели из Курской области опытную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, а ей на смену прибыла какая-то сборная солянка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250310/1061688214.html
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, суджа, вс рф, трасса, труба, наступление, сво, спецоперация, всу, операция, спецназ
Новости, Курская область, Суджа, ВС РФ, трасса, Труба, наступление, СВО, Спецоперация, ВСУ, операция, спецназ

ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ

04:30 12.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В Курской области ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево). После чего бойцы смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Операция в Курской области была тщательно спланирована и позволила ВС РФ за два дня освободить восемь населенных пунктов, рассказал эксперт. Это очень высокий темп продвижения. Более того, два дня назад стали поступать сообщения о взятии Махновки (пригород Суджи к югу от нее), добавил эксперт.

"Почему это стало возможным? Первое. Мы смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево). Второе. Мы неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах ВСУ", — подчеркнул Поликарпов.

Украинские военные просто-напросто были в панике: когда в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили, отметил эксперт. Понятно, что батальон по трубе не переправишь. Но взвод спецназа туда прошел и навел очень много шума, добавил он.
Третье. Насколько я понимаю, незадолго перед российским наступлением в ходе ротации ВСУ вывели из Курской области опытную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, а ей на смену прибыла какая-то сборная солянка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 19:15
Майор Алексей Рамм: Россия под Суджей рискнула и нанесла по ВСУ удар там, где они этого не ожидали Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКурская областьСуджаВС РФтрассаТрубанаступлениеСВОСпецоперацияВСУоперацияспецназ
 
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