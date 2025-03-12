ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ
В Курской области ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево). После чего бойцы смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Операция в Курской области была тщательно спланирована и позволила ВС РФ за два дня освободить восемь населенных пунктов, рассказал эксперт. Это очень высокий темп продвижения. Более того, два дня назад стали поступать сообщения о взятии Махновки (пригород Суджи к югу от нее), добавил эксперт.
"Почему это стало возможным? Первое. Мы смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево). Второе. Мы неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах ВСУ", — подчеркнул Поликарпов.
Украинские военные просто-напросто были в панике: когда в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили, отметил эксперт. Понятно, что батальон по трубе не переправишь. Но взвод спецназа туда прошел и навел очень много шума, добавил он.
Третье. Насколько я понимаю, незадолго перед российским наступлением в ходе ротации ВСУ вывели из Курской области опытную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, а ей на смену прибыла какая-то сборная солянка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.