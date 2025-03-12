https://ukraina.ru/20250312/1061723055.html

ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ

ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ - 12.03.2025 Украина.ру

ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ

В Курской области ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево). После чего бойцы смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-12T04:30

2025-03-12T04:30

2025-03-12T04:30

новости

курская область

суджа

вс рф

трасса

труба

наступление

сво

спецоперация

всу

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Операция в Курской области была тщательно спланирована и позволила ВС РФ за два дня освободить восемь населенных пунктов, рассказал эксперт. Это очень высокий темп продвижения. Более того, два дня назад стали поступать сообщения о взятии Махновки (пригород Суджи к югу от нее), добавил эксперт.Украинские военные просто-напросто были в панике: когда в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили, отметил эксперт. Понятно, что батальон по трубе не переправишь. Но взвод спецназа туда прошел и навел очень много шума, добавил он.Третье. Насколько я понимаю, незадолго перед российским наступлением в ходе ротации ВСУ вывели из Курской области опытную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, а ей на смену прибыла какая-то сборная солянка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "Российские войска зачистили промышленную зону Суджи" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061688214.html

курская область

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новости, курская область, суджа, вс рф, трасса, труба, наступление, сво, спецоперация, всу, операция, спецназ